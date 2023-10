Le référendum n’a pas divisé ce pays : il l’a exposé. Il faut désormais s’attaquer de toute urgence au racisme et à l’ignorance | Aaron Fa’Aoso

Je n’ai pas honte de dire que j’ai versé une larme lorsque le résultat du référendum a été annoncé.

Mon cœur est brisé et je suis profondément déçu et attristé.

Le rejet de la voix montre que l’Australie est toujours dans le déni, son histoire d’oubli d’un tort purulent | Lorena Allam En savoir plus

Ce n’était pas un jeu politique pour moi ou pour mon peuple. La voix adressée au Parlement était une offre de réconciliation profondément personnelle – ce qui rendait également personnels les soi-disant « débats » et « discussions » autour de la voix.

Mes camarades blancs n’arrêtaient pas de me dire à quel point ils étaient choqués par le racisme attisé par les discussions référendaires. Mais pas mes camarades noirs. Tout ce racisme ne nous a pas surpris car nous vivons avec cela au quotidien. Le fait qu’autant de Blancs l’aient finalement vu, l’aient reconnu et en aient été horrifiés, est l’un des rares points positifs qui ressortent de ce processus dommageable.

Le référendum n’a pas divisé ce pays : il l’a exposé.

Et ce racisme et cette ignorance révélés doivent être combattus de toute urgence et de manière bipartite par les dirigeants politiques à tous les niveaux. Ils peuvent sûrement s’entendre sur ce point, au moins.

Cependant, malgré ces revers, il y a des individus et des communautés qui méritent nos éloges et notre gratitude pour leurs efforts inlassables en faveur de la reconnaissance constitutionnelle des Premières Nations et d’une voix consacrée au Parlement. Je tiens à remercier sincèrement notre Premier ministre, Anthony Albanese, et son gouvernement, pour leur engagement en faveur de cette cause.

Bien que découragée, ma croyance en un avenir meilleur reste inébranlable.

À tous les dirigeants, individus et communautés fidèles des Premières Nations et non membres des Premières Nations de tout le pays qui ont consacré d’innombrables heures de travail acharné, je vous reconnais et vous remercie sincèrement. Votre solidarité inébranlable et vos idées ont joué un rôle déterminant pour nous amener à ce point de l’histoire de notre pays.

Même si le résultat n’a peut-être pas répondu à nos attentes, nous devons nous rappeler que les peuples des Premières Nations demeurent une population gravement défavorisée. Malgré les efforts des gouvernements successifs, les énormes désavantages sociaux, sanitaires et de bien-être qui affligent nos populations et nos communautés restent intacts.

Il est décourageant de constater que les mensonges, la désinformation et la désinformation de la campagne du non au Parlement ont éclipsé cette vérité. Et pire encore, les peuples des Premières Nations ont été victimes d’un référendum qui s’est transformé en un jeu de corde raide politique inutile.

Et pourtant, malgré ce revers, l’espoir brûle toujours. Des processus de traités au niveau des États sont déjà en cours dans le Queensland, à Victoria et en Australie occidentale. Les discussions autour des propositions de traités en Australie-Méridionale et dans le Territoire du Nord prennent de l’ampleur.

L’élément de vérité du processus de traité est crucial pour faire la lumière sur les politiques et les lois systémiques historiques qui ont piégé les peuples des Premières Nations dans des cycles de dépendance à l’aide sociale, conséquence directe de la colonisation. Ce n’est qu’en exposant ces vérités que les Australiens comprendront pleinement pourquoi des mécanismes tels que la voix au Parlement sont essentiels pour combler le fossé qui perpétue le désavantage des Premières Nations.

La campagne référendaire a également donné la parole à de nombreux dirigeants des Premières Nations de divers secteurs qui, dans des circonstances différentes, n’auraient peut-être pas eu une telle opportunité. Il est impératif que nous continuions à encadrer et à nourrir ces leaders émergents, car ils représentent la prochaine vague de leadership des Premières Nations. Leurs voix, ainsi que celles des autres, doivent être amplifiées pour susciter un changement positif.

Par solidarité, je m’engage à continuer de plaider en faveur de l’amélioration des conditions de mon peuple et à travailler aux côtés de mes compatriotes australiens dans notre quête incessante d’un changement positif. Bien que découragée, ma croyance en un avenir meilleur reste inébranlable.

Ensemble, nous avons le pouvoir de transcender les divisions et de créer une nation qui défend les principes de justice, d’égalité et d’unité pour tous. Que ce revers alimente notre détermination inébranlable à construire une Australie meilleure, une Australie qui honore les peuples des Premières Nations et leur assure la place qui leur revient dans l’histoire de notre nation. Nous avons de l’espoir et de la persévérance.