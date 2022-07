Le référendum constitutionnel de Kais Saied pourrait démanteler la démocratie tunisienne

Commentez cette histoire Commentaire

TUNIS — Peu de temps après avoir été élu président de la Tunisie fin 2019, Kais Saied s’est promené dans son café habituel de la capitale comme si rien n’avait changé. Farouk Chihaoui, qui sert la chicha, ou pipe à eau, au café, n’en croyait pas ses yeux. Voici l’homme qui, jusqu’à récemment, enseignait des cours de droit à l’université, toujours garé à l’extérieur dans une Peugeot cabossée, payait ses factures et «ressemblait exactement au peuple».

Sauf que maintenant, accompagné de la sécurité, accueilli par une foule grouillante, il était leur président. “J’ai pris un selfie comme l’aurait fait un ami. Franchement, c’était assez spécial.

Pour Chihaoui, cette rencontre a renforcé sa conviction – partagée par de nombreux partisans du président – que Saied est l’un d’entre eux. Il votera “oui” lundi lors d’un référendum controversé sur une nouvelle constitution qui, selon Saied, conduira la Tunisie à un avenir plus prospère.

La résistance monte en Tunisie alors que le leader populiste cherche plus de pouvoir

De nombreux autres Tunisiens pensent que le contraire se réalisera. Ils disent que Saied a passé l’année dernière à exécuter une prise de pouvoir prolongée et que son projet de constitution – publié il y a quelques semaines à peine – a été conçu par un processus illégitime. Ils disent que le référendum ne fera que cimenter davantage son règne d’un seul homme et détruire les progrès réalisés depuis que la révolution de 2011 a renversé le dictateur Zine el-Abidine Ben Ali et lancé le printemps arabe au Moyen-Orient.

En l’absence de taux de participation minimum requis et de nombreux opposants à Saied boycottant le processus pour éviter de lui prêter foi, on s’attend généralement à ce que le référendum soit adopté.

Le vote intervient un an jour pour jour depuis que Saied a rejeté le Parlement et limogé son Premier ministre, divisant soudainement le pays entre ceux qui ont célébré sa décision comme nécessaire pour mettre fin à une crise politique en cours et ceux qui l’ont décriée comme un coup d’État qui menaçait la survie du seule démocratie issue du printemps arabe.

Cette décision – qui est intervenue au milieu d’une vague meurtrière de cas de coronavirus et d’une impasse politique entre le président et un parlement divisé – a été initialement largement célébrée en Tunisie et a jeté Saied, un homme qui semblait autrefois un candidat peu probable pour exercer un pouvoir politique aussi immense, dans le projecteur.

Son discours guindé et son insistance à utiliser l’arabe formel plutôt que le dialecte tunisien lui ont valu le surnom de “RoboCop”. Même certains de ses partisans, dont Chihaoui, reconnaissent qu’il n’a pas le charisme et la sociabilité typiques qui accompagnent si souvent une personnalité politique à succès.

Pourtant, il s’est présenté à la présidence à un moment où les Tunisiens – fatigués d’une décennie d’échec à améliorer l’économie et les politiciens qui n’ont pas tenu leurs promesses – ont salué son statut d’étranger relatif dans le système politique et une perception de sa fiabilité. . Il a remporté 73 % des voix.

Il est devenu immensément populaire l’été dernier auprès de ceux qui voyaient ses mesures drastiques de suspension du Parlement comme nécessaires pour éliminer les fonctionnaires corrompus ou inefficaces, y compris au sein du parti islamiste modéré Ennahda, autrefois une force dominante au sein du gouvernement.

Mais pour certains de ces partisans, la popularité a été de courte durée. Aujourd’hui, le pays, submergé par une crise économique qui s’aggrave et confronté à une division politique généralisée, est aux prises avec ce que nombre de ses anciens partisans considèrent comme les conséquences de leur idée fausse antérieure.

La Tunisie parmi les pays qui subissent les conséquences économiques majeures de la guerre en Ukraine

“Il est passé sous le nez de tout le monde”, a déclaré Abderraouf Betbaieb, un diplomate à la retraite qui connaît Saied depuis des décennies et faisait partie de son entourage avant de démissionner en 2020. “Il a plongé le pays dans la crise”.

L’avocate et politicienne Samia Abbou n’a jamais été captivée par Saied mais faisait partie de ceux qui ont applaudi son intervention non conventionnelle en juillet dernier, espérant qu’elle marquerait un nouveau départ pour la démocratie du pays.

Mais en septembre, lorsque Saied a annoncé une prolongation de l’état d’urgence et une nouvelle extension de ses pouvoirs, elle a estimé qu’il s’était trop éloigné du scénario. Puis, en décembre, il a proclamé que le parlement resterait suspendu jusqu’à la fin du référendum de juillet. Enfin, en mars, il a annoncé que le parlement avait été dissous et a depuis remplacé les membres de la commission électorale indépendante par ses personnes nommées.

Maintenant, dit-elle, elle est certaine que la nouvelle constitution ne fait que jeter les bases d’une “dictature”.

“Je ne peux pas regretter quelque chose qui devait arriver”, a-t-elle déclaré à propos de son soutien à sa décision initiale en juillet dernier. Mais la suite « a été faite de mauvaise foi. Ce n’était pas honnête. »

« Il a réussi à diviser le peuple en deux. … Nous n’avons jamais vécu cela, même sous le régime de Ben Ali », a-t-elle dit, faisant référence au dictateur renversé en 2011. « Nous sommes devenus des fanatiques, pour ou contre. Les gens ne sourient plus ensemble, même dans une même famille.

Même l’expert Saied chargé de rédiger la nouvelle constitution fait partie de ceux qui décrient publiquement le président et boycottent le vote de lundi, affirmant que ce serait une « trahison » éthique pour lui de participer.

Sadok Belaid, l’ancien doyen de la faculté de droit de l’Université de Tunis qui a enseigné à Saied dans sa jeunesse, a accepté ce printemps de diriger la commission consultative chargée de rédiger le nouveau document juridique. Il connaissait Saied depuis des décennies, a-t-il dit, et l’a décrit comme ayant été “très affable, très gentil, très modeste”.

Pendant des semaines, se souvient Belaid, il a travaillé sans relâche sur le projet. Le lendemain du jour où il a soumis sa version complète de la nouvelle constitution, a-t-il dit, il s’est rendu à l’hôpital pour une opération qu’il avait reportée pour rédiger le document.

Plus tard dans la journée, dans son lit d’hôpital et toujours sous anesthésie, dit-il, Saied lui a rendu visite et lui a remis une pile de papiers qu’il a décrit comme une version modifiée du travail de Belaid.

Ce n’est que lorsque le président est parti que Belaid, qui a plus de 80 ans, s’est rendu compte qu’il tenait une version entièrement différente de la constitution – une version que Saied semblait avoir en grande partie rédigée lui-même. La nouvelle version confère à Saied davantage de pouvoirs et réduit l’influence du parlement, entre autres changements largement condamnés par ses opposants.

“C’est une vraie comédie… une qui se termine mal”, a déclaré Belaid. “La réalité est que le président a utilisé ce prestige qu’il a aux yeux de la population pour faire passer un texte qui ne répond pas aux besoins ou aux demandes du peuple mais à ses propres intentions.”

De retour au café, Chihaoui, a déclaré que c’était en effet la réputation de Saied en tant que personne «cultivée» qui l’avait attiré vers sa candidature.

Pourtant, dans une Tunisie secouée par des luttes intestines politiques, “je pensais que c’était un rêve”.

« Un homme du peuple devenant président ? Ce n’était pas trop logique », a-t-il déclaré. Maintenant que Saied est au pouvoir, a-t-il dit, il soutient toute décision que le président pourrait prendre. “Tout ce qu’il fait est pour le peuple.”

Juste devant le café, Sami bin Mohamed, 42 ans, vendeur, a exprimé un avis beaucoup moins optimiste. Fumant une cigarette, il a déploré la détérioration de la situation économique et a déclaré qu’il boycotterait le vote de lundi.

“Tout président travaille pour son propre bien”, a-t-il déclaré. Et dans les quartiers les plus pauvres, a-t-il ajouté, « tout le monde envisage de partir illégalement. Je ne pense pas qu’il soit possible de réparer des trucs ici.

Samedi dans le centre-ville, une petite foule s’est rassemblée pour protester contre le référendum et exprimer son soutien au parti Ennahda.

« Nous sommes ici parce que M. Kais Saied fait un coup d’État en Tunisie », a déclaré Fathia Azaiz, 63 ans. « Il est en train de tout changer. … Le président s’isole et n’est pas démocrate.»

A proximité, Kawthar Guettiti, 36 ans, graphiste, se promenait avec sa fille de 6 ans, qui tenait un petit drapeau tunisien. Elle votera “oui” lundi, a-t-elle dit, car elle est convaincue que Saied a l’intention de mettre le pays sur une voie plus solide pour l’avenir de sa fille.