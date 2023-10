Commentez cette histoire Commentaire

SYDNEY — L’homme à la chemise « Oui » était grand avec de larges épaules bâties au fil des années à déplacer des marchandises dans le port de Darwin. Mais alors que Thomas Mayo parcourait Mount Druitt, dans la banlieue de Sydney, il prenait soin de frapper doucement à chaque porte et de parler calmement de la cause à laquelle il avait consacré les six dernières années : la cause de la modification de la constitution australienne pour reconnaître les peuples autochtones comme lui. , et de leur donner une « voix » ou un organe consultatif auprès du Parlement.

« Bonjour, mon pote, désolé de vous interrompre. Je m’appelle Thomas et je suis ici avec la campagne du Oui pour le référendum qui approche », a déclaré Mayo à la première porte qui s’est ouverte. « Avez-vous déjà pris une décision concernant votre vote ?

Le résident, un immigrant sud-asiatique, a dit avec joie qu’il voterait oui. Mayo leva le poing et tendit à l’homme une fiche d’information.

Cependant, à la porte voisine, une femme blanche lui a coupé la parole et lui a fermé la porte au nez. Ce n’était pas une expérience nouvelle pour Mayo, qui a été la cible de théories du complot et de caricatures racistes, voire de menaces de violence.

Le référendum du 14 octobre était censé être simple. C’était la première chose à laquelle le Premier ministre de centre-gauche, Anthony Albanese, s’était engagé le soir des élections de l’année dernière, lorsque les sondages montraient qu’environ les deux tiers des Australiens soutenaient cette idée.

Mais les partis d’opposition s’y sont opposés, estimant que la formulation de la proposition était trop vague, le délai trop court et les conséquences trop incertaines.

La campagne du « Non » a inondé les réseaux sociaux de vidéos affirmant que le problème ne venait pas de décennies de discrimination aux États-Unis, mais de la proposition elle-même, qui, selon eux, sème la discorde.

Des vidéos virales ont faussement averti les agriculteurs que si la proposition était adoptée, les Autochtones prendraient leurs terres. De faux messages indiquaient aux parents immigrants que les enfants autochtones occuperaient la place de leurs enfants à l’école. Même les peuples autochtones ont été la cible de fausses informations affirmant la Voix saperait – et non aiderait – la poursuite d’un traité.

En Australie, les modifications proposées à la constitution doivent obtenir une « double majorité » en prévalant lors du vote global et dans au moins quatre des six États. Les sondages montrent que le oui est bien inférieur à 50 pour cent.

Le vote anticipé a commencé cette semaine, et les militants du Oui tentent toujours de mobiliser des soutiens dans les creusets de la classe ouvrière comme Mount Druitt. Le porte-à-porte à l’ancienne pourrait-il rivaliser avec un torrent de désinformation sur les réseaux sociaux ?

Mayo a remercié la femme alors qu’elle fermait la porte et continuait de marcher. Au bout d’une ruelle, il trouva Lynette Sowden, fumant une cigarette Double Happiness et sirotant un café dans une tasse Hot Wheels. L’homme de 58 ans avait passé la nuit à nettoyer un immeuble de bureaux. Mayo lui a souhaité bonjour et lui a demandé comment elle allait voter.

«Je ne suis pas sûre», dit-elle. « Je n’ai pas pris ma décision. »

Sowden, qui est Blanc, avait des parents autochtones qui votaient oui. Mais ses amis votaient tous non. Et ses réseaux sociaux étaient remplis de messages affirmant que Voice était une prise de contrôle par le Forum économique mondial ou le « Nouvel Ordre Mondial ».

Mayo lui tendit un dépliant et, sentant son hésitation, tenta de la rassurer.

« Il s’agit simplement de reconnaître les peuples autochtones dans la constitution », a-t-il déclaré.

« Eh bien, je suis d’accord avec ça », a-t-elle répondu.

« Et la partie Voice n’est qu’un comité consultatif », a-t-il poursuivi. « La campagne du Non a essayé de dire aux gens que c’est quelque chose qui enlèvera quelque chose à quelqu’un. Mais ce ne sont que des conseils, rien de plus.

« D’accord, » dit-elle, avec moins d’assurance.

« J’espère que vous pourrez nous soutenir », a-t-il déclaré, laissant Sowden décider si elle faisait confiance à l’homme à la voix douce qui se tenait devant elle ou aux avertissements frénétiques de son fil Facebook.

« C’est aux portes que nous allons gagner », avait exhorté Mayo à environ trois douzaines de bénévoles rassemblés dans un parc plus tôt dans la matinée, « en discutant avec des gens qui n’en avaient jamais entendu parler auparavant ».

Pourtant, de plus en plus, le problème était que beaucoup de gens avaient entendu parler du référendum – et ce qu’ils avaient entendu était souvent faux.

La campagne Oui, y compris l’organisation Yes23 de Mayo, avait galvanisé 40 000 bénévoles. Il a également dépensé plus que l’opposition en publicité, avec un slogan « L’histoire nous appelle » et des publicités télévisées captivantes faisant appel aux meilleurs anges des Australiens.

En ligne, cependant, ce qui semblait fonctionner, c’était la peur.

Fin Duggan, un bénévole de Yes23 âgé de 30 ans, avait réalisé des vidéos pro-Voice qui avaient recueilli des milliers de vues sur TikTok. Mais ils n’étaient pas à la hauteur d’un algorithme qui semblait favoriser les vidéos Non, même si beaucoup étaient trompeuses et certaines carrément fausses. Presque tous avaient coopté le hashtag Yes23 de la campagne Yes.

« C’est une affaire américaine », a-t-elle déclaré. «Ils appellent cela ‘inonder la zone’.»

Elle a ouvert TikTok sur son téléphone et recherché Yes23. Toutes les vidéos les plus populaires, sauf une, provenaient du groupe principal No, Fair Australia. Certaines mettaient en vedette des Autochtones qualifiant la Voix de « source de division ». D’autres ont utilisé des clips vidéo montés de manière trompeuse pour dépeindre Mayo comme un communiste qui utiliserait la Voix pour poursuivre un programme secret et radical.

Mayo, un organisateur syndical, s’est impliqué en 2017, lorsqu’un sommet historique de plus de 250 dirigeants de communautés autochtones a produit une déclaration puissante appelée la Déclaration d’Uluru du cœur.

Il cherchait à consacrer la Voix au Parlement dans la constitution et plus tard pour créer une commission chargée de superviser la révélation de la vérité et la conclusion des traités.

Mayo, l’un des signataires, a défendu The Voice, ce qui a fait de lui une cible. Les chroniqueurs conservateurs ont remis en question son ascendance aborigène et insulaire du détroit de Torres. Des photos de ses parents ont circulé et scruté en ligne. En juillet, Fair Australia a publié une annonce dans un journal décrivant Mayo comme un communiste dansant pour solliciter les dons des entreprises.

Mayo avait été victime de discrimination depuis qu’il était enfant, mais la caricature – qui semblait puiser dans les stéréotypes racistes – avait piqué. Il s’agit d’une « expression nationale de dégradation », a-t-il déclaré.

Ce qui inquiétait le plus Mayo, c’était que la désinformation conduise à la violence. Il avait constaté une légère hausse du vitriol en ligne depuis mai, lorsque le chef de l’opposition Peter Dutton a affirmé que la Voix « nous diviserait de façon permanente selon la race » et « aurait un effet orwellien où tous les Australiens sont égaux, mais certains Australiens sont plus égaux que d’autres. »

Il n’a pas fallu longtemps en faisant du porte-à-porte pour découvrir que les Australiens avaient du mal à distinguer les faits de la fiction.

Un Maori originaire de Nouvelle-Zélande a déclaré qu’il avait été inondé de publications sur les réseaux sociaux mettant en vedette des peuples autochtones contre la Voix, ce qui l’avait poussé à voter non.

Une grand-mère blanche a déclaré à Mayo qu’elle n’avait pas besoin de plus d’informations : elle en a obtenu beaucoup de Rumble, un rival de YouTube populaire auprès des conservateurs, où une vidéo qualifiant The Voice de « complot communiste secret » a été vue des milliers de fois.

Et puis il y avait Sowden. Après le départ de Mayo, elle s’est assise à la table de la cuisine, se demandant comment concilier les histoires qu’elle avait entendues sur les réseaux sociaux avec ce qu’elle avait entendu de lui.

Son fils votait non, dit-elle. Ses amis aussi, mais ils ne connaissaient aucun autochtone. Sowden l’a fait. Elle avait adopté une adolescente autochtone après le décès de la mère de la jeune fille. Lorsque Mayo avait mentionné les désavantages auxquels étaient confrontés les peuples autochtones, Sowden avait accepté parce qu’elle l’avait constaté elle-même.

Et pourtant, il y avait les vidéos sur son téléphone, qui l’entraînaient dans une autre direction, jouant sur ses peurs.

« Si vous êtes propriétaire d’une maison, d’un terrain ou d’un agriculteur ou quoi que ce soit et que vous votez oui, pour The Voice, vous venez de tuer complètement ce pays », a prévenu l’un d’entre eux.

« Si nous disons oui à ce référendum, nous abandonnons essentiellement notre souveraineté en tant que nation », a déclaré un autre.

Sowden a posé son téléphone. Elle n’était pas sûre d’être d’accord, mais les vidéos avaient attisé ses angoisses les plus sombres, et bientôt elle aussi fit écho aux théories du complot.

« Les gens sont un peu inquiets, a-t-elle commencé, car pourquoi quelqu’un pourrait-il venir vous prendre votre terre alors qu’il n’y a même pas vécu lui-même ?

Quelques pâtés de maisons de là, les militants du Oui s’étaient réunis de nouveau dans le parc. Mayo s’est allongé sur l’herbe – un moment de repos avant de se diriger vers l’aéroport puis vers Adélaïde, puis Melbourne, puis de retour vers Sydney. Il n’avait vu sa famille qu’un week-end au cours des trois derniers mois.

Parfois, dit Mayo, il semblait que la vérité n’avait plus d’importance.