Le redressement d’Intel et la fabrication de puces aux États-Unis stimulés par l’accord MediaTek

Que ce passe-t-il L’effort naissant d’Intel pour construire des puces pour d’autres sociétés, appelé Intel Foundry Services, a conquis un client majeur, MediaTek, basé à Taiwan. Pourquoi est-ce important En aidant Intel à reprendre son leadership dans la fabrication de puces et à développer la fabrication de processeurs aux États-Unis, l’activité de MediaTek pourrait rendre Intel et le pays plus compétitifs.

Intel a signé un contrat avec un concepteur taïwanais de puces pour smartphones MediaTek comme un allié majeur dans ses efforts pour reprendre son leadership dans la fabrication de puces et finalement restaurer les prouesses de fabrication de processeurs des États-Unis.

Le partenariat, révélé lundi, est important pour le création d’Intel Foundry Services, un effort pour développer et transformer considérablement l’activité de fabrication de puces d’Intel en fabriquant des puces pour d’autres sociétés. Intel a perdu son avance avec des années de problèmes de fabrication qui l’ont bloqué lors de l’ascension de deux fonderies asiatiques, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) et Samsung.

“MediaTek a été un partenaire proche de TSMC, c’est donc un gros problème”, a déclaré Kevin Krewell, analyste chez Tirias Research, à propos du partenariat MediaTek d’Intel.

L’accord arrive à un moment opportun pour Intel. Cela pourrait aider à attirer l’attention sur l’importance de la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis, le problème au cœur des 52 milliards de dollars de dépenses de la loi CHIPS qu’Intel tente de persuader le Congrès d’adopter. Intel a fait pression pour les subventions, report d’une cérémonie d’inauguration des travaux pour un nouveau site de fabrication dans l’Ohio où Intel investit au moins 20 milliards de dollars.

Si IFS réussit, de nouveaux clients augmenteront considérablement le volume de fabrication d’Intel, l’aidant à rattraper l’énorme échelle de TSMC et à justifier les prix gargantuesques des nouvelles installations de fabrication de puces, appelées fabs.

“L’échelle compte dans notre entreprise”, a déclaré le président de la division, Randhir Thakur. “L’un des principaux avantages d’avoir d’autres produits en cours d’exécution dans nos usines est que cela nous donne de l’échelle.”

Le calcul géopolitique de la fabrication de puces évolue également. TSMC est à Taïwan et Samsung est en Corée du Sud, deux pays entretenant de bonnes relations commerciales avec les entreprises américaines. Mais la semaine dernière, le cabinet d’analystes TechInsights a démantelé un processeur fabriqué par la plus grande fonderie chinoise SMIC et a conclu qu’il était fabriqué avec le nouveau processus de fabrication 7 nm de l’entreprise. C’est un progrès majeur pour la fabrication de puces chinoises, qui, malgré les investissements massifs du gouvernement, est à la traîne sur le plan technologique.

“Le SMIC chinois propose un processus de fonderie avec des puces disponibles dans le commerce sur le marché libre qui sont plus avancées que n’importe quelle entreprise américaine ou européenne”, a déclaré un observateur de l’industrie. Dylan Patel a conclu de l’analyse de TechInsights.

Le président Joe Biden est un fervent partisan de la loi CHIPS, mais les querelles du Congrès ont bloqué tout financement réel pendant des mois malgré un certain soutien bipartite et lobbying intense de l’industrie des puces. La semaine dernière, un épuré Le projet de loi sur le financement de la loi CHIPS progresse au Sénatce qui rend plus probable qu’une subvention fédérale puisse réduire d’environ 3 milliards de dollars le prix de 10 milliards de dollars pour chaque nouvelle usine qu’Intel souhaite construire.

Environ 12 % des puces sont fabriquées aux États-Unis aujourd’hui, contre 37 % en 1990, selon un Rapport 2021 de l’Association de l’industrie des semi-conducteurs.

Un grand allié de la fonderie d’Intel est l’armée américaine, qui n’aime pas l’idée d’être redevable à des pays étrangers pour les cerveaux électroniques de chaque avion de chasse, missile vagabond et ensemble de lunettes de vision nocturne. En novembre, les États-Unis Le ministère de la Défense a annoncé un partenariat avec Intel et d’autres sociétés américaines de semi-conducteurs pour favoriser un écosystème de puces basé sur le prochain processus de fabrication 18A d’Intel, qui devrait arriver fin 2023 grâce à un calendrier accéléré.

Qualcomm a également déclaré son enthousiasme pour Intel 18A en 2021, mais ce partenariat reste à une phase plus évaluative à mesure que cette technologie se développe.

Intel a beaucoup de rattrapage à faire. TSMC est de loin la plus grande fonderie et a investi de manière agressive, notamment dans une nouvelle usine près du bastion Intel de Phoenix. Et Samsung a battu Intel et TSMC dans la course pour faire progresser les puces avec une refonte des transistors, l’élément central de traitement des données électroniques sur une puce. En juin, il a annoncé qu’il avait commencé à produire des transistors avec une conception appelée porte tout autour qui permet de réduire la consommation d’énergie et d’améliorer les performances.

MediaTek est en concurrence avec des sociétés comme Qualcomm et Samsung qui fabriquent des processeurs pour smartphones et des puces de modem pour les réseaux sans fil. Il a choisi Intel en partie pour avoir plus d’options d’approvisionnement en puces.

La fabrication d’Intel aidera à “créer une chaîne d’approvisionnement plus diversifiée”, a déclaré NS Tsai, vice-président senior chez MediaTek. “Nous sommes impatients de construire un partenariat à long terme.”

Une pénurie mondiale persistante de puces déclenchée en 2020 par la pandémie de COVID a attiré une attention particulière sur les problèmes de chaîne d’approvisionnement. Les processeurs rares ont entravé la livraison de tout, des camionnettes Ford F-150 aux consoles de jeu Sony PlayStation 5.

MediaTek utilisera une version améliorée du processus de fabrication de 16 nanomètres d’Intel, vieux de dix ans, pour fabriquer des puces pour l’électronique domestique et d’autres appareils pour l’Internet des objets. En revanche, TSMC construit le produit haut de gamme de MediaTek, le nouveau Dimension 9000 puce pour smartphone, avec un processus de fabrication beaucoup plus moderne en 4 nm.

Mais IFS fait face à de nombreux défis. Intel a toujours eu ses propres outils de conception de puces et ses propres processus de fabrication adaptés à ses propres produits de puces. S’adapter aux conceptions de puces extérieures nécessite une profonde transformation commerciale et opérationnelle. Et les plus gros clients de la fonderie de puces sont des concurrents directs d’Intel comme AMD, Nvidia, Apple et Qualcomm qui pourraient bien se méfier de s’appuyer sur Intel.

MediaTek, un “point d’ancrage” pour IFS, aide Intel à apprendre maintenant à mettre en place l’entreprise pour concurrencer Samsung et TSMC, a déclaré Thakur.

Par exemple, au lieu de s’appuyer sur les propres outils de conception de puces d’Intel, la société a adopté sans réserve le logiciel que le reste de l’industrie a adopté depuis longtemps. Il s’agit d’un espace au sol physiquement partitionné pour les clients de la fonderie et dispose d’un système informatique séparé de la même manière. Intel a également commencé à simplifier ses propres processus afin que les étrangers puissent mieux les comprendre et a embauché plus de 70 personnes de fonderies concurrentes, a-t-il déclaré.

“Notre capacité à nous asseoir en face de nos clients et à parler dans le langage de la fonderie a considérablement augmenté”, a déclaré Thakur. “Les gens que nous avons amenés de l’extérieur nous aident à travailler comme une fonderie, pas comme un Intel.”