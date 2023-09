Le redressement de Troy Taylor en suspens

STANFORD – Il n’y aura pas de revirement miraculeux au cours de la première année pour Stanford sous la direction de Troy Taylor.

Avec sept de ses neuf matchs restants contre des adversaires actuellement classés dans le Top 25, Stanford (1-2) aura du mal à atteindre le record de 3-9 de l’an dernier.

Si Taylor avait besoin de se rappeler de l’ampleur du projet de reconstruction qu’il avait entre les mains, il l’a eu samedi soir lors de la défaite 30-23 de Stanford contre Sacramento State, un programme du FCS où Taylor avait passé les quatre saisons précédentes.

La seule autre fois où les programmes se sont rencontrés, Stanford a gagné 52-17 en 2010 avec Andrew Luck lançant des touchés à Doug Baldwin et Zach Ertz, et Richard Sherman menant la défense. Cette fois, il n’y avait pas un tel écart de talent – ​​le Cardinal était juste dominé par son adversaire de division inférieure. Stanford n’a même pas atteint la ligne des 20 mètres adverse dans les 43 dernières minutes de son match d’ouverture à domicile et a été dominé 448-378.

Au cours de la première année à Sacramento State, Taylor a emmené une équipe des Hornets qui n’avait remporté aucune victoire dans le Big Sky l’année précédente et l’a menée à une fiche de 7-1 en conférence.

Organiser un redressement à Stanford allait toujours être un défi plus important, mais perdre face à une équipe du FCS – en particulier une équipe si familière à Taylor – montre l’ampleur du défi.

S’il y a une lueur d’espoir pour Stanford, c’est Taylor qui est responsable du redressement de l’État de Sacramento. Les Hornets (3-0) ont désormais remporté 22 matchs consécutifs en saison régulière.

« Entraîneur Taylor, c’est un gagnant », a déclaré le secondeur senior du Cardinal Tristan Sinclair. « Il l’a fait partout où il est allé. Il l’a fait dans un lycée. Il était à Utah (en tant que coordinateur offensif), puis à Sac State, il a renversé ce programme. Nous croyons en lui, une confiance inébranlable en lui. Gagner des matchs de football universitaire est vraiment difficile. Je pense que cela prend du temps. Je crois pleinement en lui.

La seule défaite précédente de Stanford contre une équipe du FCS remonte à 2005, lorsque l’UC Davis a gâché les débuts à domicile de l’entraîneur Walt Harris. Harris a en fait terminé 5-6 cette année-là, mais a été licencié après une note de 1-11 l’année suivante.

Pas de réponse au QB

Samedi a prouvé l’adage selon lequel si vous avez deux quarts, vous n’en avez aucun.

Taylor est allé avec Ashton Daniels en première mi-temps et Justin Lamson en seconde période, mais tous deux ont lancé des interceptions coûteuses. Daniels avait un choix dans la zone des buts lorsque Stanford avait un élan – en hausse de 14-3 et venant de récupérer un coup de pied en jeu – et Lamson a lancé une passe dans la circulation sur son propre 21.

Aucun des deux QB n’a pu trouver le seul joueur de pré-saison de Stanford en attaque, l’ailier rapproché Benjamin Yurosek, qui a été retenu sans attraper sur deux cibles.

Daniels avait joué tout le match d’ouverture, tandis que Lamson a joué les trois derniers quarts la semaine dernière contre l’USC.

«Je me sentais à l’aise avec le fait qu’ils jouaient tous les deux à la sortie du camp», a déclaré Taylor. « Ils peuvent certainement mieux jouer. Nous devons certainement faire un meilleur travail pour les protéger. En seconde période, la pression a vraiment commencé à nous affecter dans certains moments cruciaux. Ce n’est pas uniquement le quart-arrière, bien sûr. C’est tout, y compris le fait de les mettre en position de réussir. J’ai donc confiance en ces deux gars.

Daniels a complété 4 des 7 passes pour 69 verges et Lamson a complété 7 des 17 passes pour 138 verges. Lamson a été limogé cinq fois en seconde période.

Manque de pression

Stanford a enregistré six sacs lors de sa victoire d’ouverture de la saison à Hawaï derrière une ligne défensive qui était l’unité la plus expérimentée de l’équipe. Mais le Cardinal n’a pas pu atteindre le quart-arrière de Sacramento State, Kaiden Bennett, produisant un seul QB pressé et aucun sac.

« Ce que nous disons, c’est ‘Pas de BCD’, ce qui signifie ne pas blâmer, se plaindre ou se défendre », a déclaré Sinclair. «Je peux vraiment dire que les gars qui sont dans le vestiaire le croient et c’est ainsi que nous avançons. Nous passons au suivant.

Le secondeur extérieur vedette David Bailey a réussi trois sacs contre les Rainbow Warriors et seulement deux plaqués contre les Hornets.

Naturellement, Caleb Williams, vainqueur du trophée Heisman, a traversé la défense de Stanford en toute impunité la semaine précédente. Mais voir Bennett courir 100 verges et un touché tout en lançant 279 verges – y compris le score gagnant de 49 verges avec 1:32 à jouer – est plus décourageant pour une défense qui affrontera un solide groupe de quarts du Pac-12 cette saison.

Suivant

Stanford accueille l’Arizona samedi (16 heures, Pac-12 Networks) avant d’affronter six adversaires classés consécutifs.

« De toute évidence, nous avons une tonne d’améliorations à apporter, et nous avons une longue année pour y parvenir », a déclaré Taylor. «Il s’agit donc simplement de se remettre au travail et de continuer à réduire et à construire. Évidemment, c’est décevant lorsque vous perdez un match, mais nous en avons un autre la semaine prochaine auquel nous répondrons et serons prêts à jouer.