Le redressement de Man United se poursuit avec une troisième victoire consécutive, mais des questions à long terme persistent

LEICESTER, Angleterre – La résurrection de Manchester United du gouffre du désespoir de la saison dernière se poursuit. Ils se sont rendus à Leicester City jeudi et ont battu les Foxes 1-0, prolongeant leur séquence de victoires à trois matchs.

Un premier but de Jadon Sancho a fait la différence, et Man United a également décroché une autre feuille blanche sur la route. Voici Mark Ogden d’ESPN avec réaction et analyse :

Réaction rapide

1. Jadon Sancho maintient le redressement de Man United sur la bonne voie

Jadon Sancho a prolongé la renaissance de Manchester United sous Erik ten Hag avec le seul but d’une victoire 1-0 à Leicester, ce qui a mis plus de pression sur le manager des Foxes, Brendan Rodgers, après le début de saison sans victoire du club.

United, qui a perdu ses deux premiers matchs de la campagne, se hisse au cinquième rang de la Premier League avant le choc d’Old Trafford dimanche contre le leader Arsenal. La frappe de Sancho en première mi-temps a été suffisante pour remporter les trois points, mais l’équipe inférieure de Leicester aurait pu perdre par une marge plus lourde, United manquant une série d’occasions en deuxième mi-temps pour remporter une victoire plus confortable.

Malgré leur incapacité à ajouter au score après la frappe de Sancho, United a rarement semblé en danger de perdre des points et la confiance de l’équipe coule maintenant après trois victoires successives en Premier League.

Non seulement United a franchi un cap en termes de résultats, mais l’équipe de Ten Hag a maintenant remporté des matchs consécutifs à l’extérieur – ils n’avaient pas réussi à gagner à l’extérieur depuis février jusqu’à la victoire de samedi à Southampton – et ont gardé des feuilles blanches successives.

Le travail qui reste à faire par Ten Hag était parfois évident au King Power, en particulier en attaque, mais cette victoire signifie que United peut désormais affronter Arsenal avec de réelles perspectives de mettre fin à 100% aux Gunners en début de saison.

Pour Leicester, cependant, les perspectives sont sombres. Les champions de Premier League 2016 n’ont récolté qu’un seul point en cinq matchs et sont désormais ancrés au pied du tableau.

2. Ten Hag toujours à la recherche d’une solution d’attaque fiable

Marcus Rashford et Sancho se sont bien combinés pour United en première mi-temps, la paire d’attaquants se liant pour le premier but marqué par Sancho à la 23e minute.

Mais malgré la direction positive de leur forme sous Ten Hag, le nouveau manager de United en aura assez vu dans ce match pour savoir que ni l’un ni l’autre ne sont la solution aux problèmes d’attaque à long terme de l’équipe. Bien que Man United soit maintenant sur une séquence de trois victoires consécutives, il n’a marqué que cinq buts lors de ses cinq derniers matchs.

La signature de 86 millions de livres sterling d’Antony d’Ajax est conçue pour faire de United une force d’attaque plus puissante et Ten Hag peut toujours se tourner vers Cristiano Ronaldo, qui n’a pas réussi à s’éloigner d’Old Trafford avant la date limite de transfert, pour renforcer l’objectif de son équipe. -menace de score.

Mais après avoir vu Darwin Nunez et Erling Haaland se rendre respectivement à Liverpool et à Manchester City cet été, United a vu ses deux plus grands rivaux signer des joueurs qui auraient été parfaits pour le système auquel Ten Hag veut jouer.

Gagner des matchs et marquer des buts renforceront évidemment la confiance de Sancho et de Rashford, mais ils continuent d’être frustrés par leur incohérence dans le dernier tiers du terrain et United a besoin d’un débouché plus fiable à l’avance s’ils veulent se battre pour les grands honneurs.

Antony pourrait s’avérer être la réponse, mais s’il prend le temps de s’adapter à la vie en Angleterre, United devra en quelque sorte affiner son tranchant pour marquer plus de buts.

3. Martinez a été une signature cruciale

Lisandro Martinez a été radié par de nombreux observateurs après un début de carrière cauchemardesque à Manchester United qui a vu le défenseur argentin désigné comme l’une des principales raisons des défaites contre Brighton et Brentford lors des deux premiers matchs de la saison.

Martinez, une signature estivale de l’Ajax, a été rejeté comme étant trop petit à 5 pieds 9 pouces pour pouvoir jouer en Premier League, mais il a fait taire ses critiques avec trois performances exceptionnelles depuis.

Face à Leicester, le joueur de 24 ans s’est montré tenace dans les tacles et véritable meneur dans les quatre de retour aux côtés de Raphael Varane.

Martinez communique mieux que n’importe lequel de ses coéquipiers défensifs et sa lecture du jeu a également rendu United beaucoup plus fort et plus organisé.

La décision de Ten Hag de laisser tomber le capitaine Harry Maguire et Martinez avec Varane après la défaite de Brentford a mis en évidence la confiance du manager en son ancien joueur de l’Ajax et il a depuis remboursé le Néerlandais.

Il y aura des moments où le manque de taille de Martinez comptera contre lui et son partenaire défensif devra compenser cela, mais les cinq arrières de United, y compris le gardien David de Gea, ressemblent maintenant à une unité cohérente pour la première fois depuis des années et c’est jusqu’à Martinez.

Notes des joueurs

Leicester : Quartier 6, Justin 6, Evans 6, Ndidi 6, Thomas 6 ; Soumare 6, Tielemans 6, Dewsbury-Hall 7; Maddison 7, Vardy 5, Barnes 6.

Sous-titres : Iheanacho 6

Manchester United : De Gea 7, Dalot 7, Varane 7, Martinez 7, Malacia 7 ; McTominay 6, Eriksen 8, Fernandes 7 ; Elanga 6, Rashford 6, Sancho 7.

Sous-titres : Casemiro 7, Ronaldo 7, Fred 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Christian Eriksen, Manchester United.

Eriksen a toujours été un footballeur discret, mais sa qualité sur le ballon a toujours fait de lui une figure clé partout où il a joué. Contre Leicester, le milieu de terrain danois a contrôlé le rythme du match et a permis à United de remporter la bataille du milieu de terrain.

Le pire : Jamie Vardy, Leicester City.

Vardy restera sans doute le plus grand joueur de l’histoire de Leicester City grâce à ses exploits de buteur pour le club, mais le joueur de 35 ans est une force en déclin et il n’a rien fait pour menacer United. Le remplacer sera impossible, mais Leicester doit trouver un attaquant plus jeune capable de marquer aussi régulièrement que Vardy le faisait auparavant.

Faits saillants et moments marquants

Le match s’est finalement soldé par un seul but, la frappe de Jadon Sancho en première mi-temps pour le 1-0.

Casemiro, qui a récemment achevé le transfert très médiatisé du Real Madrid à Man United, a de nouveau remplacé lors de son deuxième match avec le club de Premier League.

Dans le même temps, les rumeurs et les plaisanteries autour de la saga va-t-il, ne va-t-il pas de Cristiano Ronaldo rester à Man United ont certainement plané sur le match de jeudi, qui est tombé le jour limite du mercato.

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

La victoire de Man United marque la cinquième fois depuis 2010-11 que l’un des “Big Six” clubs de Premier League remporte trois matchs consécutifs de Premier League ou plus immédiatement après une séquence de trois défaites ou plus en Premier Leagye : Tottenham (2021) et Arsenal (2018 , 2021, 2022).

La feuille blanche de Man United a été une tournure positive des événements : Seul Everton (29) a concédé plus de buts sur la route en PL depuis le début de 2022 que Man United (27).

Suivant

Manchester United : Les Red Devils accueillent Arsenal le dimanche 4 septembre.

La ville de Leicester: Les Foxes font un voyage pour affronter Brighton & Hove Albion le dimanche 4 septembre.