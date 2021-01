UNE Une incroyable photo en gros plan d’un grand requin blanc menaçant traquant sa proie a été prise par un plongeur expérimenté.

C’est l’une des nombreuses belles photos prises par Mike Bolton, 78 ans, qui a passé plus de soixante ans à nager avec les prédateurs.

L’image puissante du grand blanc le capture en mouvement, nageant de front vers la caméra de Bolton, à travers un banc de poissons.

D’autres clichés montrent le photographe caressant et même brandissant une variété de requins.

Bolton vit au Panama avec sa femme de 45 ans, Becky. Le plongeur passionné est originaire des États-Unis.

Il a déjà reconnu les risques, mais a déclaré que plonger avec les requins était sa «vie».

«Je ne peux penser à aucun autre travail ou plaisir que j’aimerais faire plus», dit-il.

Lorsqu’il était au travail, il se concentrait sur ce qu’il faisait et restait conscient de tout ce qui pouvait mal tourner.

«Même dans ce cas, il y a tellement de choses auxquelles un plongeur de requin n’est pas préparé qui peuvent arriver», a-t-il admis.

Une partie de ce qui a poussé Bolton à continuer de sauter dans l’eau remplie de requins avec son appareil photo était sa volonté de promouvoir la conservation des requins et d’éduquer les gens sur la sensibilisation et le comportement des requins.

TEMPS RUNNING

Le retraité, qui a passé plus de six décennies à nager avec les requins, exhorte le monde à protéger cet animal souvent méconnu – comme le disent les scientifiques, « le temps presse ».

L’appel à l’action intervient alors que la nouvelle émerge que la population mondiale de requins dans les océans ouverts a chuté de 71% en un demi-siècle.

Les chercheurs pensaient que l’énorme baisse des effectifs pouvait en grande partie être attribuée à une augmentation de la pêche.

La nouvelle n’était «pas surprenante» pour Mike, qui a déclaré que la pratique du «finning» – lorsque les humains chassaient les requins uniquement pour leurs ailerons, était une grande partie du problème.

«Les gens parlent de conservation et de protection des requins, mais le secteur de l’industrie des ailerons continue et est considéré comme le deuxième après le commerce de la drogue.

«C’est très difficile à contrôler à l’échelle mondiale, car il y a trop d’argent et de corruption.

«D’un autre côté, il y a aussi des pays qui autorisent encore le finning, ce qui est un problème très grave.

Finning impliquait un pêcheur coupant la nageoire du requin souvent encore vivant, avant de renvoyer l’animal dans l’océan.

La nageoire était souvent utilisée dans des soupes très lucratives ou d’autres plats.

Parfois, ils étaient simplement considérés comme un symbole de statut.

Bolton pensait que les lois nécessitaient des changements urgents dans plusieurs pays mais, plus important encore, elles devaient être appliquées.

«Nous devons également éduquer le public afin qu’il comprenne l’importance des requins dans nos océans et dise à leur gouvernement de protéger cette espèce en voie de disparition.

Le passionné de requins a reconnu qu’il n’était pas un biologiste ou un scientifique marin, mais plutôt quelqu’un qui aimait l’océan et les animaux qui s’y trouvaient.

Bolton a déclaré à Jam Press que l’une de ses expériences préférées de ses nombreuses années de plongée était avec un grand requin juvénile blanc.

«J’ai eu l’occasion de la nommer et je l’ai fait après ma petite-fille de neuf ans, Mikaela Victoria», se souvient-il.

«Deux ans après avoir rencontré ce requin, je plongeais sur l’île de Guadalupe et je l’ai revue – et elle m’a regardé comme si elle me connaissait.

«Je plongeais à l’extérieur de la cage, mais je suis entré par moi-même dans la cage et je suis descendu à 15 mètres.

Bolton a dit que Mikaela a nagé jusqu’à lui et a mis son nez contre les barreaux,

« Je lui ai juste frotté la tête très légèrement et ses yeux ont roulé en arrière », a déclaré Bolton.

«Puis elle a reculé et a nagé.

«Ce fut une expérience formidable qui a vraiment touché mon cœur.»