Le redoutable baron de la drogue équatorien publie un clip vidéo depuis sa prison | Nouvelles du monde

Le clip présente des images de José Adolfo « Fito » Macías Villamar en prison (Photos : YouTube) Un clip vidéo mettant en vedette l’un des Le baron de la drogue le plus redouté d’Équateur semble avoir été filmé à l’intérieur de la prison dans laquelle il est incarcéré. La vidéo, de qualité professionnelle, rend hommage à José Adolfo « Fito » Macías Villamar et comprend plusieurs images du meurtrier reconnu coupable à l’intérieur de la prison de Guayaquil où il est incarcéré. Il s’ouvre sur des images d’une femme montant à cheval, avant d’apercevoir le visage barbu de Fito sous un chapeau à larges bords. Dans un troisième plan, deux hommes se mettent alors à chanter sur le criminel très dangereux, qu’ils décrivent comme un « homme de bon honneur ». La femme, qui est en fait la fille de Tito, un musicien du nom de Queen Michelle, chante également sur son père, le qualifiant de « père de famille ». La chanson, publiée sur YouTube ce week-end, s’intitule « El Corrido del León » – « La ballade du lion » et nargue un gouvernement qui s’est montré incapable de reprendre le contrôle de ses prisons face à des gangs de plus en plus puissants, le Washington Post rapports. À un moment donné, les hommes chantent : « Es el jefe y patron, señores », ce qui signifie « C’est lui le patron ». Les images de Tito ont été enregistrées dans une zone de la prison qui abrite certains des criminels les plus dangereux du pays. Les journalistes se demandent comment cela a été autorisé, d’autant plus que les médias sont rarement autorisés à filmer à l’intérieur des prisons du pays. Les responsables de la prison de Guayaquil n’ont pas encore fourni d’explications, mais le professeur David Cordero-Heredia, qui étudie le système pénitentiaire équatorien, estime que des « responsables de l’État » auraient contribué à ce que cela se produise. « Il est impossible que ce genre de choses puissent se produire sans l’intervention des forces de l’État », a-t-il déclaré. Fito est connu pour diriger Los Choneros – un gang censé travailler avec le cartel de Sinaloa pour faire passer de la cocaïne aux États-Unis. Fito caressant un coq (Photo : YouTube)



La prison n’a pas expliqué comment une équipe a pu filmer Tito à l’intérieur de l’établissement (Photo : YouTube) Il y a quelques semaines, le président équatorien Guillermo Lasso a envoyé des milliers d’agents de sécurité à Guayaquil pour transférer Fito dans un établissement à sécurité maximale. Plus: Tendance

« L’Équateur retrouvera la paix et la sécurité », a écrit M. Lasso sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Des images de cette décision très médiatisée ont même été partagées en ligne. Mais plus tôt ce mois-ci, un juge a autorisé Fito à retourner à Guayaquil. Au cours des deux dernières années, des centaines de prisonniers ont été tués dans des combats sanglants dans les prisons équatoriennes et des gangs font régulièrement entrer clandestinement de la drogue, des téléphones, des armes et des engins explosifs qu’ils utilisent pour faire des trous dans les murs. Deux hommes chantonnent à propos de Tito, le décrivant comme un « homme d’honneur » (Photo : YouTube)



La fille de Tito, une musicienne qui se fait appeler Queen Michelle, chante dans le clip (Photo : YouTube) Des gardiens de prison se seraient même tenus à l’extérieur des murs de la prison, rapporte-t-on, tandis que des détenus décapitaient et démembraient d’autres détenus. M. Cordero-Heredia a déclaré que la diffusion du clip de Tito sur les réseaux sociaux montre que les gangs se sentent désormais suffisamment en sécurité et suffisamment puissants pour ne plus se cacher derrière le secret. Ce type d’audace de la part des cartels de la drogue a été historiquement bien plus courant au Mexique et en Colombie. Là-bas, des ballades similaires à celle de Tito sont connues sous le nom de narcocorridos (une combinaison des mots espagnols pour baron de la drogue et fuite) et célèbrent depuis longtemps les hors-la-loi et leurs batailles avec les forces de l’ordre.



Fito est connu pour diriger un gang de drogue appelé Los Choneros (Photo : Police nationale de l’Équateur)



Tito transféré dans une prison de haute sécurité « Nous avons entendu des narcocorridos mexicains ou colombiens, mais jamais équatoriens », a déclaré Christian Palacios, défenseur des droits de l’homme et chercheur spécialisé dans le système pénitentiaire équatorien. « C’est normaliser le crime et montrer publiquement qu’il est possible de triompher en tant que délinquant. » Le fait que les chansons soient parvenues jusqu’en Équateur pourrait refléter l’influence croissante des cartels mexicains dans le pays, qui travaillent avec des gangs locaux pour prendre le contrôle des routes de la drogue. L’Équateur se situe entre la Colombie et le Pérou, deux des plus grands producteurs mondiaux de coca, et constitue donc un important pays de transit. Ces dernières années, c’est devenu un champ de bataille pour les criminels liés à la drogue, ce qui a entraîné une forte augmentation de la violence dans un pays auparavant considéré comme relativement sûr. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d'utilisation appliquer.

