Le RedmiBook Pro 15 de Xiaomi est un clone de MacBook avec un écran 90Hz

Xiaomi a une réputation de longue date pour les smartphones à petit budget, offrant des spécifications compétitives et un design haut de gamme sans le prix élevé. C’est particulièrement vrai depuis que la société est arrivée au Royaume-Uni, où elle a grimpé une grande partie de la part de marché de Huawei à la suite de l’interdiction commerciale de ce dernier aux États-Unis.

Il est clair que Xiaomi ne veut pas être connu uniquement pour ses smartphones. La société a publié une série d’ordinateurs portables sous la marque RedmiBook ces dernières années, car elle cherche à fournir une alternative crédible aux appareils tels que Dell, HP et Lenovo. Cependant, avec le dévoilement du nouveau RedmiBook Pro en Chine aujourd’hui, Xiaomi semble avoir une autre entreprise dans sa mire – Apple.

Disponibles en modèles 14 pouces et 15 pouces, les nouveaux appareils RedmiBook Pro offrent un design élégant et minimaliste, une finition en aluminium argenté et un grand trackpad. Semble familier? Il semble presque identique au MacBook Pro d’Apple, bien que la barre tactile soit remplacée par un écran tactile. Le modèle 14 pouces a une résolution de 2560×1440, légèrement inférieure à celle du dernier MacBook Pro 13 pouces. Cependant, la variante 15 pouces augmente cela jusqu’à 3200×2000, tout en ajoutant un taux de rafraîchissement de 90Hz. Les ordinateurs portables à taux de rafraîchissement élevé sont relativement rares dans l’espace grand public, c’est donc un gros argument de vente pour le plus grand RedmiBook Pro.

Bien sûr, Xiaomi n’a pas accès à la nouvelle puce M1 d’Apple, il a donc opté pour les derniers processeurs Tiger Lake d’Intel à la place. Les deux modèles offrent le choix entre les modèles Core i5 et i7, qui peuvent être associés à une carte graphique intégrée Intel Xe ou à un GPU discret Nvidia GeForce MX450. Ils sont également adaptés aux options de stockage, avec 16 Go de RAM DDR4 et un SSD de 512 Go.

Les ports sont l’un des domaines dans lesquels les ordinateurs portables RedmiBook Pro battent le MacBook. Ils offrent tous deux deux ports USB-C (un avec le support Thunderbolt 4), deux USB-A, une prise casque 3,5 mm et même un port HDMI pleine taille. Apple n’a pas inclus ce dernier sur ses ordinateurs portables depuis six ans.

Le modèle 14 pouces a également une batterie 56Wh et un adaptateur secteur 65W inclus dans la boîte, bien que les chiffres pour la variante 15 pouces ne soient pas cités. De nombreuses autres fonctionnalités sont cohérentes sur les deux modèles, notamment (mais sans s’y limiter) le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.1, les touches rétroéclairées, une webcam 720p et un capteur d’empreintes digitales. Il est également livré avec des logiciels préinstallés tels que Microsoft Office pour les étudiants, l’application compagnon de téléphone MIUI + et l’assistant vocal XiaoAI.







Image: Xiaomi



Le RedmiBook Pro 14 commence à 4699 CNY (environ 515 £) et sera mis en vente à partir du 4 mars. Le modèle 15 pouces vous coûtera au moins 4999 CNY (environ 548 £). Cependant, on ne sait pas quand, ni même si, ces ordinateurs portables arriveront en Europe. L’interdiction commerciale de Xiaomi aux États-Unis signifie qu’il est peu probable qu’ils arrivent en Amérique du Nord, mais la présence de Windows 10 Home de Microsoft sur les deux appareils n’est pas affectée.

Les RedmiBook Pro peuvent-ils faire de Xiaomi une force majeure dans le secteur des ordinateurs portables? Seul le temps le dira. En attendant, consultez notre guide des meilleurs ordinateurs portables que vous pouvez actuellement acheter.