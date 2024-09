Le Redmi Note 14 Pro+ sera doté d’une batterie puissante et d’une puce Qualcomm récemment annoncée

La série Redmi Note 14 Pro sera lancée en Chine le jeudi 26 septembre et la campagne de teaser bat son plein. Les dernières pièces du puzzle révèlent que le Note 14 Pro+ sera doté d’une énorme batterie silicium-carbone de 6 200 mAh avec une charge de 90 W.









Le Note 14 Pro+ sera doté d’une batterie silicium-carbone de 6 200 mAh

L’autre teaser confirme que le téléphone sera lancé avec le Snapdragon 7s Gen 3, la dernière puce milieu de gamme de Qualcomm.







Et une puce Snapdrgaon 7s Gen 3

Les teasers précédents ont révélé que la série Note 14 Pro sera également dotée d’une protection IP68 et IP69K et d’un verre Gorilla Glass Victus 2 pour l’écran.

En plus des fuites concernant le Note 14 Pro, Xiaomi a également révélé qu’il lancerait les Redmi Buds 6 en même temps que les nouveaux téléphones. Les écouteurs seront dotés d’un design intra-auriculaire et de deux haut-parleurs – des haut-parleurs dynamiques de 12,4 mm et des tweeters piézoélectriques de 5,5 mm.







Aperçu des Redmi Buds 6

