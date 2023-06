Le Redmi Note 12R pourrait devenir le premier téléphone avec le Snapdragon 4 Gen 2

Xiaomi a discrètement lancé le Redmi Note 12R Pro en avril, un téléphone à 1 800 CNY (250 $/230 €/20 500 ₹) avec le Snapdragon 4 Gen 1. Mais il n’y avait pas de modèle vanille – jusqu’à présent. Le Redmi Note 12R (23076RA4BC) vient d’apparaître sur le site Web de China Telecom et, fait intéressant, a un meilleur chipset.

Cela n’a pas été confirmé, mais la puce SM4450 du téléphone devrait porter la marque « Snapdragon 4 Gen 2 » lorsqu’elle sera dévoilée par Qualcomm. Il serait fabriqué sur un nœud Samsung 4 nm (au lieu de 6 nm TSMC pour le 4 Gen 1). Le téléphone peut être configuré avec jusqu’à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage et il y a un slot microSD à bord.









Xiaomi Redmi Note 12R

Le transporteur a également énuméré quelques autres détails clés. Le 12R est équipé d’un grand écran FHD+ de 6,79 pouces (il sera donc plus haut que le 12R Pro et son écran de 6,67 pouces). L’appareil photo est assez basique avec un module principal de 50MP et un assistant de 2MP (le Pro n’est pas beaucoup mieux à cet égard).

Les détails supplémentaires incluent la taille et le poids – 168,6 x 76,3 x 8,17 mm et 199 g. C’est avec une batterie de 5 000 mAh à bord (la vitesse de charge est TBA). Outre le port USB-C, le téléphone dispose également d’une prise casque 3,5 mm.













Xiaomi Redmi Note 12R

Selon China Telecom, le Redmi Note 12R sera lancé en Chine le 30 juin, ce qui pourrait en faire le premier appareil à utiliser le Snapdragon 4 Gen 2. Voici les prix en Chine :

RAM/stockage Prix en USD (converti)

4/128 Go 1 100 CNY 153 $

6/128 Go 1 200 CNY 167 $

8/128 Go 1 600 CNY 223 $

8/256 Go 1 800 CNY 250 $





Le téléphone sera disponible en trois coloris – Midnight Black, Sky Fantasy et Time Blue – ce dernier que vous pouvez voir dans les images partagées par le transporteur.

Source (en chinois) | Via