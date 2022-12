Le Redmi Note 12 Pro+ sera lancé dans le monde entier le 5 janvier

C’est officiel – le lancement mondial du Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ est prévu pour le 5 janvier. Il s’agit du premier Redmi avec un appareil photo 200MP et seulement le deuxième de la famille Xiaomi après le 12T Pro.







La série Redmi Note 12 sera lancée dans le monde entier le 5 janvier

La semaine dernière, Xiaomi a annoncé que la série Redmi Note 12 serait bientôt lancée en Inde, mais n’a pas donné de date exacte. On ne sait pas non plus quels modèles arrivent – le Pro+ est définitivement sur la liste, les Redmi Note 12 et Redmi Note 12 Pro n’ont pas encore répondu. Il y a aussi le Redmi Note 12 Discovery, la version du Pro+ avec une charge de 210 W, mais celle-ci peut rester exclusive à la Chine.

La série Redmi Note de Xiaomi s’est avérée très réussie. Il vient de franchir la barre des 300 millions d’unités expédiées, dont 72 millions sont allées en Inde. Quoi qu’il en soit, les nouveaux modèles s’ajouteront certainement au décompte, mais nous devrons attendre quelques semaines avant d’obtenir des détails tels que les prix et les dates d’expédition. Une sortie échelonnée est possible, c’est ce qui s’est passé avec la série Note 11 plus tôt cette année.













Tarification globale de la série Redmi Note 11 (au lancement, hors offres de préinscription)

La série Redmi Note 11 est devenue mondiale le 26 janvier avec le modèle de base à partir de 180 $ et le Note 11S à 250 $. Le Redmi Note 11 Pro et le Note 11 Pro 5G ont suivi à la mi-février à 300 $ et 330 $, respectivement.

