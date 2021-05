Le Redmi Note 10 Pro chinois fait ses débuts avec une charge Dimensity 1100 et 67W

Cela a bien pris du temps, mais Redmi a finalement introduit le Note 10 Pro sur son marché domestique. La grande différence avec la variante internationale vient du département chipset où l’on trouve la Dimensity 1100 de MediaTek. La version chinoise offre également une charge plus rapide et un écran mieux protégé avec un design arrière légèrement modifié et un îlot de caméra.





Spécifications clés de Redmi Note 10 Pro (Chine)

Il y a également un changement dans l’affichage, le nouveau chinois Note 10 Pro reçoit un panneau LCD de 6,67 pouces qui se rafraîchit à nouveau à 120 Hz. L’écran dispose d’une protection Gorilla Glass Victus à la place du Gorilla Glass 5 sur la variante internationale. Les haut-parleurs stéréo sont réglés par JBL.









Affichage, caméra et vitesses de charge du Redmi Note 10 Pro (Chine)

Le Dimensity 1100 est doté de 6 Go ou 8 Go de RAM et de 128/256 Go de stockage UFS 3.1. La configuration de la caméra comprend un tireur principal de 64MP soutenu par un vivaneau ultra-large de 8MP et un assistant de profondeur de 2MP.

La batterie a une capacité de 5000 mAh mais double les vitesses de charge à 67 W avec le bloc d’alimentation inclus dans la boîte. Vous obtenez MIUI 12.5 avec Android 11 sur le front du logiciel. Les options de couleur incluent le noir, le blanc et le bleu.









Couleurs Redmi Note 10 Pro

Le prix commence à 1499 CNY (234 $) pour le modèle 6/128 Go. Il existe une option de 8/128 Go pour 1799 CNY (281 $) ainsi qu’une version 8/256 Go pour 1999 CNY (312 $). Les premières ventes en Chine sont prévues pour le 1er juin.