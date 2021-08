Le Redmi Note 10 Japan Edition est le premier de la série avec un indice Snapdragon 480 et IP68

Vous ne pensiez pas avoir vu le dernier de la série Redmi Note 10, n’est-ce pas ? Voici un nouveau modèle – le Redmi Note 10 JE, qui signifie « Japan Edition ». Ce téléphone est le premier de Xiaomi avec un chipset Snapdragon 480 et sera vendu par l’intermédiaire de l’opérateur au.

La série Note 10 utilise un assortiment de chipsets – Snapdragons (séries 700 et 600), puces Dimensity (1100 et 700), Helio G95 également. Le Snapdragon 480 se situe plus bas dans la chaîne alimentaire que le chipset typique utilisé dans la série, mais il a la 5G et un prix modeste, ce qui semble être le but.





Redmi Note 10 JE avec prise en charge Snapdragon 480 et FeliCa

Le modèle JE possède également des fonctionnalités locales telles que la prise en charge de FeliCa/Osaifu-Keitai, un système de paiement mobile populaire au Japon. C’est également le premier de la série à avoir une bonne résistance à la poussière et à l’eau avec un indice de protection IP68.





Le Redmi Note 10 JE est le premier de la série avec une résistance à la poussière et à l’eau IP68

Il s’agit d’un téléphone SIM unique avec les bandes 5G pertinentes et la prise en charge VoLTE. Il y a un slot microSD pour étendre les 64 Go de stockage embarqué, la capacité de RAM est fixée à 4 Go. Le téléphone exécute le MIUI 12.5 basé sur Android 11 prêt à l’emploi.

Ceci mis à part, le JE est un modèle assez typique s’il existe un Redmi Note 10 typique. il est similaire au 10T 5G avec son écran LCD de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une triple caméra 48+2+2 MP sur le dos. L’enregistrement vidéo est limité à 1080p/30 fps, il en va de même pour la caméra selfie 8 MP.

La charge de la batterie de 4 800 mAh est plus lente avec une prise en charge de seulement 18 W (certains modèles frères font 33 W). Outre le port USB-C, il existe également une prise casque 3,5 mm dotée d’une certification Hi-Res Audio. Enfin, il y a un blaster infrarouge sur le dessus.







Redmi Note 10 JE avec une batterie de 4 800 mAh (charge 18 W) et un écran 90 Hz

Si vous êtes à la recherche d’un téléphone 5G abordable à utiliser au Japon, le Redmi Note 10 JE sera disponible le 13 août. Vous pouvez en savoir plus sur sa page sur transporteur au, vous pouvez également le trouver sur Mobile UQ. Il n’est pas clair si ce modèle (ou un modèle similaire basé sur Snapdragon 480) sortira en dehors du Japon.

