Le Redmi K40 sera également un téléphone de jeu, avec une fréquence d’échantillonnage tactile de plus de 300 Hz et des accessoires de jeu

Xiaomi dévoilera le Redmi K40 demain et il veut que ce soit plus qu’un simple produit phare – il veut que le K40 soit l’un des meilleurs téléphones de jeu sur le marché. Le directeur général Lu Weibing partage son temps entre la publication de teasers sur Weibo et le tournage de publicités avec la célébrité Wang Yibo.







Redmi K40: taux d’échantillonnage tactile supérieur à 300 Hz • Retour haptique avancé

Le téléphone sera alimenté par le chipset Snapdragon 888 (au moins le modèle Pro), c’est la première étape. L’écran OLED 120 Hz est la deuxième étape, mais aujourd’hui, nous obtenons un peu plus de détails – le taux d’échantillonnage tactile sera supérieur à 300 Hz. Cela devrait être l’affichage le plus rapide (en termes d’échantillonnage tactile) que nous ayons jamais vu.

Mis à part les éléments visuels, le téléphone embarquera également un moteur de vibration avancé pour un meilleur retour haptique. Le K40 sera certifié pour l’audio haute résolution et prendra en charge le son panoramique Dolby.







Accessoires Redmi K40: boutons d’épaule • ventilateur externe

Xiaomi prépare également des boutons d’épaule supplémentaires. Vous pourrez ajuster leur position pour un maximum de confort et cartographier leurs fonctions comme vous le souhaitez. Un autre accessoire sera le ventilateur qui se clipse à l’arrière et maintient le chipset S888 au frais.

On ne sait pas si le Redmi K40 vanille aura toutes ces fonctionnalités. L’information non officielle est que le Pro sera alimenté par le S888, la vanille par le Snapdragon 870. Et les accessoires devraient fonctionner sur les deux, cependant, le taux d’échantillonnage tactile de plus de 300 Hz et les fonctionnalités de retour audio / haptique sophistiquées peuvent être réservés pour le Pro.

Source 1 | 2 | 3 | 4 (en chinois) | Via