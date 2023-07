Le redémarrage personnel d’Elton Pereira – Kelowna Capital News

– Paroles de Don Descoteau Photographies de Lia Crowe

Elton Pereira n’a jamais été du genre à éviter les nouvelles expériences.

Être un père au foyer ? Vérifier.

Apprendre à aimer les boissons crues au blender ? Vérifier.

Essayez la descente en rappel et la moto ? Vérifiez et vérifiez.

Enregistrer un disque de rap ? Vérifier.

Mieux connu dans le Grand Victoria en tant que membre d’une famille prospère d’entrepreneurs en technologie, ainsi qu’en tant qu’investisseur technologique avisé, investisseur en capital-risque, mentor et philanthrope, ce résident de longue date de Saanich indique que la pandémie a contribué à stimuler son redémarrage personnel.

Après avoir passé près de 20 ans dans le monde technologique hyper-compétitif, luttant contre les principaux acteurs mondiaux et travaillant à la croissance de l’entreprise, Elton déclare : « Je commençais à être fatigué et épuisé et je voulais aussi essayer de nouvelles choses ».

En plus de révéler l’ampleur de la pandémie de COVID-19, 2020 a également vu la fin de ParetoLogic, la société de logiciels pour particuliers et petites entreprises qu’il a cofondée en 2004 et construite avec les frères Myron et Adrian et le beau-frère Don Wharton.

Comme beaucoup de personnes contraintes à l’isolement social, Elton a commencé à réfléchir davantage à ses priorités personnelles. Il a accepté de passer plus de temps avec ses trois enfants adolescents, de les accompagner lors de sorties scolaires et de mieux connaître leurs amis. Coïncidant avec son quart de travail à la maison, sa femme retournait à l’école en tant qu’enseignante de maternelle en immersion française.

« J’ai vraiment pu me connecter avec mes enfants à un nouveau niveau et jouer un rôle plus important dans leur vie », déclare Elton. « Je pense que cette réflexion a pris racine, et je me suis dit, ‘comment puis-je en avoir plus?' »

Il consacre encore plusieurs heures par jour à diverses entreprises technologiques, immobilières et entrepreneuriales, suivant l’industrie technologique et encadrant les autres, mais il est plus sélectif quant à l’endroit où il concentre son énergie.

« Je pense que la liberté est le mot – la tranquillité d’esprit et la liberté », dit-il. « Donc, une fois que COVID est arrivé et que j’ai commencé à travailler à domicile, j’ai vraiment commencé à penser, comment je veux que ma journée fonctionne vraiment? »

Aujourd’hui, l’énergie apparemment illimitée de cet homme de 46 ans est alimentée par un régime quotidien qui commence par un entraînement de haute intensité de 30 minutes dans son gymnase à domicile. Il poursuit avec un petit-déjeuner riche en flocons d’avoine ou un shake protéiné personnalisé rempli d’épinards, de concombre, de céleri, de germes, de myrtilles, de beurre de cacahuète, de poudre de protéines et de lait d’amande.

« Mes enfants pensent que ça a le goût de la terre, mais je pense que c’est super délicieux », dit-il en riant.

Bien que prendre soin de son corps soit essentiel à son bien-être – il fait également de la randonnée sur le mont Douglas quatre fois par semaine, joue au football mixte et fait du yoga chaque semaine – il nourrit régulièrement son esprit avec du matériel qui l’aide à exploiter son potentiel. Il lit beaucoup et écoute divers podcasts, dont son préféré est Huberman Lab avec le neuroscientifique / professeur à l’Université de Stanford, le Dr Andrew Huberman.

«Je veux vivre une vie longue et saine et je veux avoir cette énergie tout le temps. Quand j’ai beaucoup d’énergie et que je me sens fort et fort mentalement, j’ai l’impression que je peux tout faire.

Enfant, il a vu sa mère élever quatre enfants et son père travailler constamment pour subvenir aux besoins de leur jeune famille et prendre des risques financiers calculés, comme acheter, rénover et vendre des biens immobiliers, ainsi que commercialiser et vendre en ligne des logiciels de didacticiel pour PC. Curieux et désireux d’apprendre de nouvelles choses dès son plus jeune âge, Elton a développé un état d’esprit d’épargne et d’investissement et a acheté ses premières actions à l’âge de 12 ans.

Il a transmis cette philosophie à ses propres enfants. Il rit en décrivant comment il a payé ses trois enfants – un fils et une fille jumeaux de 15 ans et un fils de 17 ans – pour qu’ils lisent des livres financiers et d’autres livres d’auto-amélioration afin de leur apprendre à investir en eux-mêmes.

« Vous commencez à comprendre le fonctionnement de leur esprit et certaines des choses qui les intéressent », explique Elton. « Mon seul objectif pour qu’ils lisent davantage est de ne jamais cesser d’apprendre, car c’est ainsi que vous faites des choses incroyables dans ce monde. »

Cette approche et son intérêt à aider à renforcer la résilience des autres l’ont conduit dans une direction différente en 2022. Il a vu des personnes aux prises avec le stress, l’anxiété et la dépression après la COVID et s’est demandé comment il pourrait faire une différence et inspirer les gens.

Fan de rap de longue date, il a écrit des paroles sincères, s’est associé au producteur et compositeur local Eric Harper, lauréat d’un Emmy Award, et a enregistré et sorti son premier single de rap, Lucky 7. La chanson vise à responsabiliser les jeunes et incarne la mission d’Elton. pour «vivre votre meilleure vie avec un but, un impact positif et jouer».

Une vidéo créée par le producteur de films primé Alec Watson met en lumière une troupe de danse hip-hop de Nanaimo et présente l’alter ego d’Elton, le rappeur EMP (à trouver sur eltonpereira.com).

Il espère plus tard cette année enregistrer Awakening, en se concentrant sur ses propres expériences et observations sur le racisme.

Découvrir les gens, les cultures et les environnements naturels d’autres pays avec sa famille inspire également Elton. Des visites dans la savane au Kenya, la jungle au Costa Rica et des endroits où la pauvreté est plus répandue qu’au Canada lui rappellent de valoriser ce qui est le plus important : « J’ai un tout nouveau sentiment de gratitude pour ma vie et ce que j’ai », dit-il. .

Ce sentiment continue de le pousser à soutenir des projets d’aide et d’éducation centrés sur les enfants et les jeunes à l’étranger et dans son pays. Au fil des ans, ses entreprises ont régulièrement organisé des collectes de fonds pour des organisations telles que World Vision, BC Children’s Hospital et Free the Children.

Sa résilience personnelle a été mise à l’épreuve au cours de la dernière année, alors que trois jeunes amis sont décédés, dont Lilia Zaharieva, une patiente atteinte de fibrose kystique qui a plaidé pour l’accès aux médicaments qui prolongent la vie ainsi qu’aux jeunes pris en charge. Elton a créé une bourse à l’UVic en son nom et a dédié Lucky 7 à sa mémoire.

Avoir de bonnes personnes autour de lui a créé un environnement propice à la réussite professionnelle et personnelle, mais ces dernières années, dit-il, s’entourer de personnes positives, aimantes et inspirantes l’a poussé dans de nouvelles directions passionnantes. Il a appris à ne pas laisser la peur ou le jugement des autres l’empêcher de poursuivre des efforts valables.

« C’est la façon de créer cet état d’esprit positif magnifique et florissant pour vouloir faire de très grandes choses dans le monde et avoir un impact positif », dit-il. « Je pense que ce qui me fait me sentir le plus vivant, c’est d’essayer de nouvelles choses dans la vie et de m’amuser avec. Je m’épanouis là-dessus et je ressens de l’énergie à partir de cela.

Histoire reproduite avec l’aimable autorisation de Boulevard Magazine, une publication de Black Press Media

