Le redémarrage en direct de Gargoyles arrive sur Disney+ avec James Wan

Un des Les spectacles les plus sombres de Disney pourrait bientôt connaître un renouveau en direct. James Wan, l’homme qui a aidé à réinventer horreur avec Scie et Insidieux (et a réalisé les méga-blockbusters Furieux 7 et Aquaman) s’associe à son collaborateur fréquent Gary Dauberman pour transformer le Dessin animé Disney des années 1990 Gargouilles dans une série d’action en direct pour Disney+.

Selon le journaliste hollywoodien, qui a brisé l’histoire, Dauberman agira en tant que showrunner, scénariste et producteur exécutif avec Wan, dans le cadre de sa société Atomic Monster, également producteur exécutif. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble sur le Annabelle films, une partie de La Conjuration Univers dans lequel Wan a aidé à créer et à réaliser plusieurs films. Dauberman a écrit Annabelle, Annabelle : Création, et Annabelle rentre à la maison, dont il a également réalisé le dernier.

Et tandis que Gargouilles n’atteindra évidemment pas ce niveau d’effrayant (il est fait pour Disney+ après tout), le potentiel est là. L’exposition s’est déroulée de 1994 à 1997 et suivait un groupe de statues de gargouilles, déplacées d’Écosse, qui se réveillaient la nuit pour protéger New York.

On ne sait pas quand Dauberman et Wan commenceront à travailler sur la série, mais le timing est certainement approprié. Alors qu’Halloween approche à grands pas, Disney+ vient de sortir une émission basée sur le Chair de poule série de livres qui, selon beaucoup, trouvent un bon équilibre entre effrayant, effrayant et « sans danger pour Disney ». Cela semble presque certainement être l’équilibre exact, sinon le ton, d’un Gargouilles l’émission devrait être diffusée pour arriver sur le streamer.

Et tandis que les rumeurs d’un Gargouilles des remakes circulent depuis des années, avec un projet dans les années 2010 qui est même relativement proche d’être réalisé, cela a certainement la sensation d’un projet qui pourrait réellement se réaliser.

