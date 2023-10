Le redémarrage du remboursement des prêts étudiants aggrave le mal de tête économique de Biden

Ce qui distingue la reprise des prêts étudiants de ces autres événements économiques, c’est que chaque étape est gérée – de manière extrêmement détaillée – directement par l’administration Biden. Et les responsables de la Maison Blanche et du ministère de l’Éducation se préparent depuis des mois, voire des années, à débloquer le système de prêts étudiants et à aider les Américains à rembourser leur dette.

« Nous surveillons très, très attentivement la situation des emprunteurs », a déclaré James Kvaal, responsable du redémarrage des prêts étudiants au ministère de l’Éducation en tant que sous-secrétaire à l’éducation. « Et nous savons qu’il faudra peut-être un certain temps à certains emprunteurs pour trouver de la place dans leur budget pour effectuer les remboursements de leurs prêts étudiants, et nous ferons tout notre possible pour les soutenir tout au long de ce processus. »

La plupart des économistes et des analystes s’accordent sur le fait que la reprise des prêts étudiants, prise isolément, ne présente pas un risque majeur pour l’économie américaine, même si même les estimations les plus prudentes prévoient une certaine réduction des dépenses de consommation et de la croissance plus tard cette année.

« Cette confluence unique d’événements va entraîner une décélération significative de l’activité économique », a déclaré Joe Brusuelas, économiste en chef de RSM, qui a souligné qu’il existe de « grandes réserves » – notamment sur la durée de toute fermeture du gouvernement et du syndicat United Auto Workers. ‘ grève — qui compliquent toutes les prévisions.

Les responsables de l’administration ont modélisé en interne pendant des mois divers résultats potentiels. Ils ont également tenté d’atténuer le coup de la reprise des paiements en promouvant un nouveau plan de remboursement qui réduit les mensualités pour la plupart des emprunteurs et plafonne les intérêts. Et le ministère de l’Éducation a également annoncé une période d’abstention de 12 mois au cours de laquelle les emprunteurs ne seront pas signalés comme délinquants aux agences d’évaluation du crédit s’ils ne parviennent pas à effectuer leurs paiements.

À partir de cet automne, l’administration Biden prévoit également d’intensifier les interventions ciblées, notamment en sensibilisant les emprunteurs dès qu’ils accusent un retard de quelques semaines seulement dans leurs paiements.

« C’est comme une machine qui n’a pas fonctionné depuis quelques années : elle est rouillée et nous essayons de la redémarrer », a déclaré Joshua Goodman, professeur agrégé d’éducation et d’économie à l’Université de Boston, qui était économiste principal. sur le Conseil des conseillers économiques de Biden. « Je considère le redémarrage comme une tentative de l’administration de trouver un équilibre entre vouloir faciliter les choses pour les emprunteurs et comprendre que les dettes sont un lourd fardeau, mais aussi savoir que nous devons avoir un système de prêts étudiants fonctionnel. »

Mais il reste à voir combien d’emprunteurs profitent de ces avantages, notamment en ce qui concerne la flexibilité des paiements. Les emprunteurs qui choisissent entre payer ou sauter un paiement mensuel doivent prendre en compte le fait que les intérêts continueront de s’accumuler sur leur dette.

« Il est difficile de faire des projections car je ne suis pas au courant d’une pause de trois ans et demi dans les paiements, puis d’une reprise des paiements dans le secteur privé ou dans le secteur public », a déclaré Kvaal dans une interview. « C’est un peu difficile de savoir ce qui va se passer. »

Plusieurs analystes ont déclaré que les effets économiques dépendront en grande partie de la question de savoir si, quand et combien d’emprunteurs profiteront des nouveaux plans de remboursement et des flexibilités de l’administration Biden. Goldman Sachs prévoyait une perte de 70 milliards de dollars sur le revenu personnel disponible – soit environ un demi-point de pourcentage du produit intérieur brut – mais «les risques penchent vers un effet plus faible» à la lumière des flexibilités proposées par l’administration.

Environ 28 millions d’Américains devront effectuer un paiement en octobre, selon le ministère de l’Éducation. Environ 8 millions d’autres emprunteurs ne seront pas tenus de payer parce qu’ils sont encore aux études, ont bénéficié d’un autre type de sursis ou attendent une libération de prêt déjà approuvée, a indiqué le département.

En outre, environ 7 millions d’emprunteurs restent en défaut de paiement sur leurs prêts depuis avant la pandémie. Ces emprunteurs ne recevront pas de factures, mais ils sont éligibles à l’initiative Fresh Start de l’administration Biden, une opportunité unique d’effacer le défaut.

Les emprunteurs qui devraient recommencer à rembourser en octobre ont une dette médiane « d’un peu plus de » 21 000 dollars, selon le ministère. Environ un quart d’entre eux doivent moins de 9 000 $, tandis qu’un autre quart doit plus de 46 000 $.

Le ministère n’a pas divulgué le montant total des mensualités auxquelles les emprunteurs sont désormais confrontés. Mais avant la pandémie, le gouvernement fédéral collectait généralement environ 70 milliards de dollars auprès des emprunteurs chaque année, ce qui représentait en moyenne environ 5,8 milliards de dollars par mois.

Malgré plusieurs vents contraires auxquels sont confrontés les consommateurs – notamment des taux d’intérêt plus élevés, une diminution de l’épargne liée à la pandémie et un ralentissement de la croissance des salaires – Brusuelas et Mike Graziano de RSM ont fait valoir la semaine dernière que la plupart des ménages seraient en mesure d’absorber le coup, et que la plupart ont moins de 20 000 $ de dettes et poursuivent leurs efforts. emploi « dans des professions mieux rémunérées ».

Dubravka Ritter, conseillère principale et chercheuse au Consumer Finance Institute de la Fed de Philadelphie, a déclaré que la population des emprunteurs étudiants est « un paysage tellement fragmenté avec une énorme variation du montant que les emprunteurs ont pu épargner pendant la pandémie ».

Certains signes indiquent déjà qu’un petit segment d’emprunteurs a déjà commencé à rembourser de larges segments. Le ministère de l’Éducation a encaissé des milliards de paiements supplémentaires en août et la première semaine de septembre, juste au moment où les paiements commençaient.

«Il y a des emprunteurs qui ne seront pas vraiment touchés, et puis il y a des emprunteurs pour qui il faudra que quelque chose rapporte», a-t-elle déclaré. « Et nos données montrent qu’il s’agira très probablement de dépenses discrétionnaires. »

Environ la moitié des emprunteurs prévoient qu’ils devront réduire leurs dépenses discrétionnaires lorsque les paiements reprendront, selon les données de l’enquête de la Fed, a-t-elle indiqué, et environ 10 % d’entre eux s’attendent à devoir réduire leurs dépenses essentielles.

« La participation et l’inscription au nouveau plan de remboursement basé sur le revenu constituent le grand point d’interrogation et la grande incertitude », a-t-elle déclaré, ajoutant que « la reprise des paiements sera difficile pour beaucoup d’emprunteurs, en particulier ceux qui n’en profitent pas ». ou ne sont pas éligibles, profitez du nouveau remboursement basé sur le revenu.

Néanmoins, l’impact sur les ménages à faible revenu, en particulier ceux qui ont déjà réduit leurs dépenses pour tenir compte de la hausse des coûts d’emprunt, de la hausse des prix à la pompe et de la diminution de l’épargne, pourrait être assez important. Il y a une raison pour laquelle Moody’s a averti que les remboursements de prêts pourraient constituer un « choc financier majeur » pour les jeunes locataires et la génération Y.

On a de plus en plus le sentiment à Wall Street que les dépenses de consommation – qui ont été essentielles au maintien du moteur économique malgré l’explosion des taux d’intérêt – vont probablement ralentir au quatrième trimestre. La reprise d’un paiement mensuel de 200 $ ou plus ne fera que ralentir davantage cette situation.

« Qu’ils suivent ou non un plan de remboursement axé sur les revenus, qu’ils disposent ou non d’autres ressources financières », a déclaré Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics, dans une interview, « cela ajoute encore à leur fardeau financier ».