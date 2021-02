Les fans de SEX And ​​The City ont déjà promis de boycotter le spin-off tant attendu de HBO Max pour ce qu’ils qualifient de «f ** king insensitive» sur la pandémie de coronavirus.

Le Sun Online a récemment rapporté à quel point les téléspectateurs fidèles de la SATC ont déjà signalé leur épisode « le plus détesté », mais le redémarrage, intitulé Et juste comme ça, pourrait bien les dépasser tous.

L’actrice de Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker, a confirmé une toute nouvelle série de l’émission ce mois-ci, avec une bande-annonce téléchargée sur sa page Instagram.

Bien que le prochain épisode de Sex And The City ne mettra pas en vedette l’actrice de Samantha Jones Kim Cattrall, il se concentrera sur et reflétera la pandémie réelle de coronavirus qui balaie actuellement le monde.

Parler à Vanity Fair, Sarah Jessica, 52 ans, a révélé que l’émission refléterait l’époque actuelle dans laquelle nous vivons et s’attaquerait à la menace sanitaire mondiale.

Elle a déclaré au magazine: « Je suis convaincue que les écrivains vont tout examiner. »

Elle a ajouté: « » De toute évidence [it will] faire partie du scénario, car c’est la ville [these characters] vivre et comment cela a-t-il changé les relations une fois que les amis ont disparu? «

Pourtant, ses remarques ont rapidement suscité une vague de négativité sur Twitter, beaucoup affirmant qu’ils vont maintenant boycotter carrément l’émission.

L’un d’eux a écrit: « Ouais, je ne regarde pas SATC pour ses sentiments profonds sur COVID. Idek qui pensait que ce serait une bonne idée mais non. »

Un autre a posté: « Gardez COVID-19 hors de mes émissions de télévision !!!!! #SATC », tandis qu’un troisième a fait remarquer: « Wow, je ne veux rien de moins que SATC faisant COVID, merci. »

Un utilisateur de Twitter a alors réfléchi: « Regardez SATC, vous avez inventé un monde où un chroniqueur qui écrit une fois par semaine et c’est la seule façon de gagner de l’argent porte D&G. Vous pouvez prétendre que COVID ne s’est jamais produit. »

Un autre adepte très en colère a fait rage: « F ** king insensible à nous forcer à inclure la pandémie mondiale qui a pratiquement ruiné toutes nos vies dans les médias qui devraient être une évasion en ce moment. »

L’un a célébré comme ils l’écrivaient: « Ouais, plus de temps à consacrer à d’autres émissions qui ne inclure covid. Et je ne peux pas regarder le réveil de la SATC. gagnant-gagnant. «

Un habitué de la SATC s’est alors demandé comment COVID serait lié à l’absence de Samantha et a prédit: « Omg. Ils vont utiliser covid pour tuer Samantha. Marquez mes mots !!!!! #SATC.

pendant ce temps la grande révélation de Sex And the City Revival est arrivée plus tôt ce mois-ci – au départ laissant beaucoup ravis.

Sarah a révélé les scènes passionnantes de la bande-annonce du centre-ville de New York et des taxis jaunes emblématiques de la ville avant qu’elle ne puisse être entendue dire: « Et juste comme ça. »

Parallèlement, elle a posté la légende taquine: « Je ne pouvais pas m’empêcher de me demander … où sont-ils maintenant? X, SJ, » avant de taguer le nom du prochain épisode – Et juste comme ça – et du producteur de la chaîne de télévision HBO Max.

Elle a ensuite ajouté les hashtags révélateurs: « #AndJustLikeThat #SATCNextChapter. »

La série primée aux Emmy et Golden Globe, basée sur les livres de Candace Bushell, a débuté en 1998 et a été diffusée en six épisodes.

Le personnage impertinent de Kim, Samantha Jones, sera visiblement absent après sa «querelle» publique avec sa co-vedette Sarah, dans les 10 épisodes d’une demi-heure dont la production est prévue pour le printemps.

La série originale, qui a fonctionné sur HBO de 1998 à 2004, a vu Sarah Jessica comme Carrie, Cynthia Nixon comme Miranda Hobbes et Kristin Davis comme Charlotte York, ainsi que Kim comme Samantha.

En plus de la série originale, deux films Sex and the City sont sortis en 2008 et 2010.