Une nouvelle classe arrive dans les salles familières de Bayside dans le nouveau Sauvé par le gong redémarrer. | NBC / Paon

Le nouveau Saved by the Bell pose des questions sans réponse sur la comédie elle-même.

«Je ne peux pas le faire», ai-je pleuré à mon éditeur. «Je ne peux pas écrire sur le nouveau Sauvé par le gong redémarrer. »

Mon éditeur, se demandant évidemment pourquoi le nouveau redémarrage de Peacock de la célèbre sitcom des années 90, sorti le jour de Thanksgiving, m’avait tellement déconcerté, m’a pressé pour plus de détails. Elle m’avait, après tout, demandé de le regarder et de faire un bilan de routine, et ce n’était clairement pas la réaction qu’elle prévoyait.

J’ai donc procédé à un effondrement existentiel dans Slack au cours d’une émission où, parmi d’innombrables autres moments ridicules, Mario Lopez explique le privilège masculin à deux lycéens manifestement 20 ans en pointant les mots «masculinité toxique» sur la couverture du magazine Self.

Est-ce drôle? Est-ce censé l’être? Je ne suis plus sûr, tout comme je ne suis plus sûr de ce que signifie «comédie» en général dans le méta-cadre implacable du showrunner Tracey Wigfield. Basé sur la sitcom emblématique du lycée des années 90, qui était souvent (et sciemment) terrible, le redémarrage s’attend également à ce que nous riions de la façon dont c’est ringard. Le nouveau spectacle est – je pense – censé être cringey mais mignon, à parts égales digne de grimace et nostalgique.

Mais après avoir regardé les 10 épisodes, je ne sais toujours pas si cette nostalgie est censée être pour l’original Sauvé par le gong ou pour un moment où nous pourrions même carrément regarder une émission comme Sauvé par le gong, avec son cadre moral facile et pré-ironique sur Internet. Mon éditeur voulait probablement que je cartographie cette différence plus clairement que je ne l’ai fait dans cet article, mais c’est le dilemme que cette émission me présente: comment pouvons-nous savoir si Sauvé par le gong est ironique ou sincère quand le spectacle lui-même ne semble pas sûr non plus?

Sauvé par le gong veut être une méta-parodie sincère. Ces deux impulsions ne gèlent pas tout à fait.



NBC Sauvé par le gong revival reboot essaie admirablement de mettre à jour une émission fréquemment problématique pour une nouvelle génération «réveillée». (Cette émission me supplie de la décrire comme «réveillée», en particulier avec des citations, si bien, montrez, vous gagnez.)

Dans les premiers instants du redémarrage, nous apprenons que l’ancien clown de classe / actuel gouverneur de Californie Zack Morris a réduit de 10 milliards de dollars le budget de l’éducation de l’État, afin de relancer l’industrie des combustibles fossiles. C’est censé être une blague – Zack dit qu’il vient de googler ce que la dernière administration a fait – mais c’est aussi l’appareil qui alimente l’intrigue pour le reste de la saison. Les enfants des écoles défavorisées qui ont été fermées par les coupures commencent à affluer à Bayside, le lycée chic que Zack a fréquenté et où son fils Mac suit maintenant ses traces. Les meilleurs amis de Zack, Jessie Spano et AC Slater, travaillent également maintenant à l’école en tant que conseiller d’orientation et entraîneur de football, respectivement, leur relation de longue date à répétition / récurrence est actuellement interrompue. Les acteurs de la série originale, y compris Mark-Paul Gosselaar et Mario Lopez dans le rôle de Zack et Slater, reprennent leurs rôles d’origine, même si les projecteurs restent sur les nouveaux étudiants.

Bayside joue principalement à la maison pour de riches enfants blancs qui traînent dans le vague salon-salle à manger de l’école appelé le Max, qui ressemble toujours à un trappeur de 1993 de quelqu’un. Lorsque trois nouveaux enfants, Daisy, DeVonte et Aisha, se présentent à l’école, ils doivent faire face à l’indifférence légère des autres élèves pour des choses comme le classisme, le privilège blanc et la sociopolitique.

L’humour et les hijinks loufoques qui découlent de cette configuration peuvent être charmants, faisant un clin d’œil aux complications sociales inhérentes à la prémisse («Je sais que la bibliothèque de notre école n’était qu’une Bible et un tas de brochures de l’armée», dit une citation de choix des étudiants transplantés) . Le spectacle peut aussi être presque dadaïste, dans le pire des cas, grâce à des «blagues» qui ne sont souvent guère plus que des références aléatoires à la culture pop faites pour le plaisir de les faire. Comme «J’ai demandé au bébé de DJ Khaled de vous faire une liste de lecture», ou la blague sur le rein de Selena Gomez qui a déclenché une réaction en ligne et que NBC a rapidement tirée d’un épisode. Il y a aussi cette phrase du pilote qui me hante: «J’ai lu un article sur Facebook sur un culte sexuel underground où les enfants reniflent Baby Yoda.» Pourquoi? Pourquoi.

Et ce n’est pas comme si je n’aimais pas une bonne référence aléatoire à la culture pop. Mais Sauvé par le gong prend ouvertement le La théorie du Big Bangest peu profond « tu viens de crier un tas de merde»Formule qui consiste à invoquer le crédit de geek et à l’échanger contre des célébrités pour invoquer la vie de banlieue preppy de Los Angeles. C’est un substitut superficiel à la fois pour la construction du monde et pour l’humour, et cela échoue sur les deux fronts.

Entre toutes ses références personnelles ringardes et ses blagues déroutantes sur la culture pop, le nouveau Sauvé par le gong essaie de raconter une histoire réconfortante d’amitié surmontant les divisions de classe et de race, à la manière de 2020. DeVonte apprend la valeur de l’authenticité de la pom-pom girl trans Lexi, jouée avec un zèle parfait par l’actrice trans Josie Totah. (Elle est parfaite et je l’aime.) La PTA est dirigée par une méchante Karen, tandis que les autres mamans de l’école portent des noms comme Joyce Whitelady. Ensuite, il y a Daisy, qui patauge entre le ressentiment et l’envie de ses nouveaux amis: elle rejoint la Flat Earth Society simplement parce que c’est un programme parascolaire. À un moment donné, elle est prise dans un voyage de pouvoir et commence à se comporter rapidement comme une femme riche et grossière, avant de se vérifier et d’enseigner à tous ses nouveaux amis l’empathie et la dynamique du pouvoir.

Je ne veux pas être totalement négatif ici: le casting de la série est attachant. La plupart d’entre eux sont sincères et sains, ce qui aide à vendre le scénario de la saison, dans lequel ils s’unissent finalement contre le racisme systémique et apprennent des leçons de vie sur la coexistence. Mais dans sa tentative de se réveiller sincèrement dans un contexte parodique (« Arrêtez d’avoir de l’empathie pour la mauvaise personne! » Daisy claque à un moment donné), le redémarrage est parfois sur le point de devenir une méta-parodie de réveil complètement non réveillée . Ce n’est probablement pas ce que les auteurs de la série voulaient – mais c’est le risque que vous prenez lorsque les tentatives de sincérité de la série font partie de la blague.

Toute la vanité de faire revivre une série non réveillée des années 90 pour un public beaucoup plus progressiste en 2020 est un exercice de conscience de soi ironique. (Voir une série de redémarrages similaires récents des années 90, à partir de 90210 à Dallas.) Il est donc peut-être inévitable que le redémarrage ne devienne pas simplement une parodie de l’original Sauvé par le gong, mais aussi une superposition de sensibilités politiques modernes sur les concepts de l’ancienne émission pour voir si elles peuvent coexister.



NBC Le gang est tout ici. Eh bien, sauf pour Lisa, qui est à Paris, et Screech, qui est heureusement hors de vue et d’esprit.

Nous obtenons donc une émission qui regorge d’envois constants de comédie pour adolescents et d’auto-parodie des années 90. Nous obtenons des «seniors» de lycée avec des rides manifestement en recul et des rides de boomer. Nous obtenons un épisode où Bayside met en scène une comédie musicale de plage pour adolescents au fromage sur un vétéran de l’armée, champion de surf, qui est heureux de chanter les horreurs de la guerre. Et nous obtenons tous les traits les pires et / ou les plus campagnards de la série originale (comme la misogynie de Zack, le flou de Max et un désintérêt pour tous les autres étudiants en dehors des personnages principaux) trottés, pointés du doigt, puis se moquent. Tout est bruyant et maladroit, tout comme le téléphone surdimensionné des années 90 que notre héros Daisy (dans le rôle original de Zack Morris de substitut du public) est obligé de transporter.

Cela ne veut pas dire que le spectacle est une parodie réveillée sans arrêt, mais ses moments les plus sincères se sentent presque plus parodique que ses moments de joue. On le voit particulièrement avec les personnages de la série originale. Zack, Kelly, Jessie et Slater sont tous revenus en partie pour faire pénitence pour la série originale – pour admettre ce qu’ils étaient à l’adolescence et prouver à quel point ils ont grandi. Dans un épisode, Slater s’excuse de se moquer de Jessie, de son amour pour la série originale, quand ils étaient enfants. Dans un discours qui aurait pu provenir directement du fandom de Tumblr, il raconte comment l’émission originale se moquait de l’activisme et des valeurs progressistes de Jessie. Mais elle a finalement gagné, déclare-t-il avec passion, car «les enfants d’aujourd’hui sont tous des Jessies!»

Ces moments d’enseignement de la sitcom modernisés ressemblent au progressisme Disneyfied pour les enfants, et peut-être y a-t-il un espace pour cela dans le paysage télévisuel d’aujourd’hui. Sauf que ce spectacle est aussi visait clairement à capturer un public de baby-boomers et de milléniaux qui aimaient l’original Sauvé par le gong dans tout son goût de fromage. Que retiennent ces téléspectateurs de cette méta-parodie absurde et pas drôle, si ce n’est que la sociopolitique de l’émission est, eh bien, absurde?

Sauvé par le gong veut être «réveillé» – mais veut aussi se tordre la main sur l’impossibilité d’être jamais suffisamment «réveillé»



D’accord, respirations profondes. Je sais que tout cela est beaucoup à traiter. Nous parlons d’une émission qui m’a fait passer une blague courante où Mac se transforme en téléphone public. Je ne suis pas fier de combien je pense trop.

Pourtant, je pense que ces questions sont fondamentales. Les gens ont tendance à poser la même question à propos des redémarrages d’émissions des années 90 bien-aimées mais datées – «Est-ce que nous avoir besoin ce? » (La réponse est presque toujours non.) Les questions que cette version pas si compliquée de Sauvé par le gong nous invite à nous demander sont en quelque sorte plus compliqués, s’il est même possible de faire de la comédie «réveillée» sans mettre en place l’œuvre pour être accusé de ne pas être suffisamment réveillé. Après tout, qu’est-ce qui va être réveillé «assez»?

S’il y a un spectacle le Sauvé par le gong le redémarrage m’a toujours rendu nostalgique, c’est Communauté, une autre comédie de NBC sur des étudiants radicalement différents qui apprennent à coexister. Mais si Communauté a réussi à rester brillamment drôle tout en mettant en valeur sa diversité et son auto-référentialité, il a également se sent déjà dépassé; sa façon de réconcilier les tensions sociopolitiques en coexistant, par exemple, avec la raciste bien intentionnée Chevy Chase, se sent désormais désespérément naïve. Mais est Sauvé par le gongL’abat-jour perpétuel et culpabilisé de lui-même est la meilleure façon de jouer éthiquement une comédie scolaire loufoque ces jours-ci, lorsque les salles des écrivains et le public sont hyper-conscients de l’importance (et des pièges) de bien raconter diverses histoires?

J’espère vraiment que non. Pourtant, je pense que la série mérite en fait des points pour avoir essayé. En 2020, le fantasme facile d’un conflit de sitcom rapidement résoluble est à la fois un rêve d’évasion et une faible excuse pour éviter de se confronter à la réalité. Sauvé par le gong, avec ses génériques d’ouverture au néon, sa chanson thème étrangement autotunée, son casting d’anciennes idoles d’adolescents et sa litanie sans fin de blagues de papa, semble vouloir rebaptiser ces fantasmes d’évasion en optimisme sincère.

Les ados du Sauvé par le gong redémarrer choisir l’amitié et la loyauté plutôt que les intrigues et les stratagèmes; ils écoutent, grandissent, apprennent et évoluent. Oui, c’est impitoyable et improbable. Mais c’est peut-être le genre d’approche de retour aux sources que beaucoup de téléspectateurs, anciens et nouveaux, apprécieront. Là encore, c’est peut-être une insulte superficielle et condescendante aux vrais défis auxquels les adolescents modernes sont confrontés.

Mais Sauvé par le gong n’a jamais prétendu être réaliste à distance. Peut-être que tout le redémarrage doit être maintenant à 100% lui-même, aussi désordonné et déroutant que cela soit. Et pour mon éditeur, qui voulait qu’un thème concluant vienne de cette crise existentielle, c’est peut-être juste ceci: qu’en cette ère de pandémies et d’extrêmes politiques, nous ne faisons que tâtonner et faire de notre mieux, reniflant Baby Yoda et espérant pour de meilleures blagues à venir. Peut-être que mentalement, à la fin de 2020, nous sommes tous assis dans la salle de classe, zonant les professeurs, attendant que la cloche nous fasse sortir d’ici.

Au moins à TV Land, la cloche sonne réellement.