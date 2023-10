Le redémarrage de Rocketeer avec David Oyelowo a un nouvel écrivain à bord

Après deux ans sur le terrain, une nouvelle version de Le fusée est, espérons-le, prêt à décoller à nouveau.

De retour en 2021, la nouvelle est tombée que David Oyelowo (Selma, Les rebelles de Star Wars) devait produire et jouer dans une suite du classique culte de Joe Johnston de 1991 pour Disney+. Mais depuis, il n’y a pas eu beaucoup de nouvelles sur ce qui se passe avec le projet (certainement en partie à cause de l’écrivains’ grève). Mais maintenant, til enveloppe rapporte que le film a une nouvelle vie avec l’embauche d’Eugene Ashe, le cinéaste derrière les films indépendants Retour à la maison (Non, pas celui là) et les années 2020 L’amour de Sylvie avec Tessa Thompson.

Quand la nouvelle de ce projet, alors dénommé Le retour du Rocketeer même s’il semble que ce soit maintenant sorti, d’abord cassé, le film était écrit par Ed Ricourt (Maintenant tu me vois, Wayward Pines). On ne sait pas si Ashe vient juste pour réorganiser cela ou repartir de zéro, mais tout mouvement est un mouvement positif à ce stade.

L’année dernière, Oyelowo a donné til enveloppe un point sur le film qui semblait à la fois enthousiaste et prudent. «J’étais un grand fan du premier. En fait, j’avais l’affiche dans ma chambre quand j’étais adolescent », a déclaré l’acteur. «C’est une propriété bien-aimée [at Disney], c’est donc un véritable privilège de pouvoir lui faire confiance. Nous allons prendre soin des fans de l’original et, espérons-le, attirer une toute nouvelle base de fans. Dans notre film, il sera un ancien aviateur de Tuskegee, donc nous sommes toujours dans ce milieu des années 40. Nous savons que nous devons adhérer à ce que les gens ont aimé dans le premier. Mais c’était il y a 30 ans, donc nous voulons faire un film qui va résonner dans les 30 prochaines années et surtout aujourd’hui. C’est l’aiguille que nous devons enfiler et nous travaillons dur pour y parvenir.

Espérons que l’ajout d’Ashe donnera à ce pack de fusées le carburant dont il a besoin pour voler à nouveau.

