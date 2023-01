Le redémarrage de l’émission Classic Noughties “pourrait revenir” bien qu’il ait été abandonné par Disney + laisse entendre que sa star

La légende de DISNEY, Hilary Duff, a révélé qu’elle était “optimiste” quant à une reprise de l’émission à succès de Disney Channel, Lizzie McGuire.

L’actrice, 35 ans, a déclaré qu’elle envisagerait toujours de jouer dans la renaissance de l’émission, même si les plans de redémarrage ont été abandonnés l’année dernière.

L’émission à succès de la chaîne Disney a duré deux saisons[/caption]

L’émission Lizzie McGuire a suivi une collégienne maladroite alors qu’elle naviguait à travers les problèmes d’adolescence tout en profitant de ses années d’enfance avec des amis proches, un jeune frère ennuyeux et des parents aimants.

L’émission très appréciée a duré deux saisons entre 2001 et 2004.

Les fans ont été ébranlés lorsque Disney + a annoncé qu’ils travaillaient à faire revivre Lizzie McGuire et Hilary Duff s’était inscrite pour y jouer.

Cependant en 2019, le créateur de la série Terri Minsky a quitté le redémarrage juste après le tournage de deux épisodes.

Hilary a déclaré que la série avait été abandonnée et n’avançait pas.

Mais lorsqu’elle est apparue sur Watch What Happens Live, l’animateur Andy Cohen lui a demandé si elle envisagerait toujours de faire le renouveau de Lizzie McGuire si « cela correspondait à sa vision ».

Hilary a répondu: “Bien sûr… Disney + était très nouveau et je pense qu’ils découvraient leur… et nous découvrions notre… et je suis optimiste.”

Il a été révélé plus tard que la série de renaissance de Lizzie McGuire avait été interrompue en raison de différences créatives entre Disney + et Hilary et Terri.

Ils voulaient faire une version plus adulte de Lizzie McGuire pour refléter son âge, tandis que les patrons de Disney voulaient qu’elle reste aussi familiale que possible.

Hilary a abordé la disparition du renouveau en 2020.

Elle a écrit sur Instagram: “Je rendrais un mauvais service à tout le monde en limitant les réalités du voyage d’un jeune de 30 ans pour vivre sous le plafond d’une note PG.

“Il est important pour moi que, tout comme son expérience de préadolescente / adolescente naviguant dans la vie était authentique, ses prochains chapitres sont tout aussi réels et relatables.”

Elle a demandé aux patrons de Disney d’envisager de déplacer l’émission de Disney +, lancée en 2019, vers Hulu, son service de streaming plus mature.

Mais Hilary fait toujours partie de la famille Disney car elle joue actuellement dans la comédie de situation How I Met Your Father.

La série est un spin-off de How I Met Your Mother.

Le sexe renverse l’intrigue de l’émission originale alors qu’une femme nommée Sophie (jouée par Hilary Duff) raconte à son fils comment elle a rencontré son père dans une série de flashbacks.

L’enfant star Josh Peck joue également dans la sitcom en tant que directeur adjoint Drew et l’un des intérêts amoureux de Sophie.

La deuxième série promet plusieurs apparitions surprises de visages familiers.

Neil Patrick Harris, de How I Met Your Mother, a lancé les surprises lorsqu’il a repris son rôle avec une apparition dans la première de la saison 2 du spin-off de Hulu.

How I Met Your Father revient non seulement pour une deuxième saison, mais il revient plus grand et meilleur que jamais.

Contrairement aux 10 épisodes que la saison 1 nous a apportés, la saison 2 sera remplie de 20 nouveaux épisodes.

