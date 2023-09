Le redémarrage de Daredevil de Disney met en évidence une faille dans le contrat syndical

Saviez-vous que si vous légèrement renommer une série, elle est toujours considérée comme une série totalement nouvelle et la société de production doit renégocier les contrats ? Habituellement, les membres d’équipage qui sont avec IATSE bénéficiez de tous les avantages, y compris des vacances, après la troisième saison d’une émission. Disney est particulièrement doué pour cela – et rapports précédents J’ai vu des stars expliquer que les émissions Disney s’en sont tirées en payant 88 % du tarif standard pour les trois premières saisons.

Et maintenant, l’entreprise le fait avec Casse-cou. La série Disney+ utilise exactement les mêmes personnages, avec la même trame de fond et même les mêmes acteurs que la série Netflix. Daredevil : Né de nouveau Cela pourrait être un clin d’œil aux origines de ces personnages particuliers à l’écran, ou cela pourrait être un moyen pour Disney d’éviter de payer des redevances aux créateurs de la série originale.

Le showrunner de Netflix, Steven DeKnight, a condamné cette pratique sur X, appelant « tous les syndicats/guildes », c’est-à-dire vraisemblablement SAG-AFTRA, WGA et IATSE, à assurer des protections contre ce comportement à l’avenir.

Disney l’a déjà fait : La vie de suite de Zack et Cody devenu La vie de suite sur le pont dans sa quatrième saison. Hannah Montana j’ai eu un redémarrage avec Hannah Montana pour toujours. Maintenant, nous obtenons même La fière famille : de plus en plus fière—un redémarrage de la saison quatre, 15 ans après La fière famille a cessé d’émettre. Comme le dit DeKnight, à ce stade, il existe une tendance claire selon laquelle Disney semble enclin à redémarrer les émissions et, ce faisant, à réinitialiser les contrats aux tarifs de la « première saison ».

Cet article a été écrit lors des grèves WGA et SAG-AFTRA de 2023. Sans le travail des écrivains et des acteurs actuellement en grève, les médias couverts ici n’existeraient pas.

