Le redémarrage de CBS de Kathy Bates est intelligent

CBS a diffusé le pilote de sa reprise de « Matlock », écrit par Jennie Snyder Urman de « Jane the Virgin », des semaines avant que le reste de la saison ne commence son déploiement cette semaine. Cela a donné au public le temps d’absorber une tournure qui ressemble davantage à une prémisse. Spoiler-phobes, ceci est votre dernier avertissement : l’héroïne de Kathy Bates s’appelle peut-être « Matlock », mais ce n’est pas son prénom. Au lieu de cela, c’est un pseudonyme qu’elle utilise pour infiltrer un cabinet d’avocats qu’elle soupçonne de dissimuler la nature addictive des opioïdes de son client pharmaceutique. L’avocate non retraitée Madeline Kingston a un impact populaire et le costume gris caractéristique, mais sa tromperie est la première des nombreuses indications que cette série intelligente et gagnante n’est pas le « Matlock » de votre père.

D’une part, la version Andy Griffith existe déjà dans cet univers narratif. La procédure judiciaire était la surveillance du confort d’enfance de la défunte fille de Madeline, qui a perdu la vie à cause d’une dépendance aux opioïdes. Cela fait de ce « Matlock » une méta-version au redémarrage, qui permet une distance respectueuse. En reconnaissant l’éléphant dans la pièce, la nouvelle version peut conserver la traînée du Sud et les renversements de la salle d’audience tout en changeant presque tout le reste.

« Il y a cette drôle de chose qui arrive quand les femmes vieillissent », explique Madeline – qui se fait appeler « Matty » au travail. « Les gens pensent que je suis une vieille dame inoffensive, et c’est comme ça que je vais les tromper. » La révélation la plus efficace du pilote n’est pas sa mission d’espionnage ; Il est clair que l’histoire sanglante qu’elle raconte à son nouvel employeur, à propos d’un mauvais mari qui l’a laissée veuve fauchée à 75 ans, est trop exagérée pour être vraie. (En fait, elle est extrêmement riche ; la première de la série révèle son tour de passe-passe en la suivant de son bus à sa voiture avec chauffeur.) C’est plutôt qu’une partie de son personnage de couverture n’est pas du tout une couverture. Matty a fait perdre un enfant à cause de la drogue, et bien qu’elle soit une fabuliste talentueuse qui manipule la perception que les autres ont d’elle, une droiture inébranlable motive son projet plus vaste. La plupart de ses conflits internes portent sur la question de savoir si les fins potentielles justifient ses moyens trompeurs.

Pendant que Matty s’efforce de percer dans le cercle restreint du cabinet, Urman l’entoure de collègues compétents et des cas de la semaine. Comme il s’agit de CBS, l’âge de Matty est un aspect plus important de son identité que son sexe. Par contraste, elle est affectée à une équipe composée de deux jeunes associés dynamiques, Billy (David Del Rio) et Sarah (Leah Lewis). L’équipage partage un bureau dans un arrangement amusant, à la manière d’Odd Throuple, qui favorise à la fois les équipes intergénérationnelles et une compétition tendue.

Matty et ses collègues se disputent l’approbation de leur patron, Olympia (Skye P. Marshall), une partenaire acharnée en plein divorce d’avec Julian (Jason Ritter), le fils de l’associé directeur Senior (Beau Bridges, amplifiant Bates ‘facteur de nostalgie des baby-boomers). Olympia, Julian et Senior sont également les principaux suspects de Matty, et pendant qu’elle s’efforce de gagner leur confiance, elle aide Olympia à poursuivre les prisons et les forces de police au nom du petit bonhomme. Alors que Julian dirige le cabinet lucratif Big Pharma, Olympia a lancé une initiative de facto de startup pour prouver que « la justice sociale peut rapporter de l’argent réel », une théorie à laquelle « Matlock » semble étonnamment ouvert malgré les antécédents de l’entreprise.

De retour à la maison, Matty se coordonne avec son mari bien-aimé (et vivant !) Edwin (Sam Anderson) et son petit-fils, Alfie (Aaron D. Harris). Outre leur perte partagée, j’ai trouvé le côté familial de la série plus flou que les hauts jinks au rythme effréné du lieu de travail. On ne sait pas exactement comment les Kingston ont gagné leur argent ou se sont fixés sur cette entreprise spécifique comme cible. À mesure que la saison continue, j’espère que les deux moitiés de la double vie de Matty deviendront moins inégales. « Matlock » et son homonyme sont faciles à rechercher.

« Matlock » fait sa première tranche horaire sur CBS et Paramount+ le 17 octobre à 21 h HE, les épisodes restants étant diffusés chaque semaine le jeudi.