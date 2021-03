« L’amour romantique est l’un des types d’amour les plus excitants et les plus épanouissants et je pense qu’il y a un potentiel pour cela à n’importe quelle étape de votre vie. Je n’ai pas été surpris d’avoir pu tomber amoureux, et je n’ai pas été surpris que J’ai fait. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy