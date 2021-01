H C’est le rédacteur en chef du journal qui s’est brouillé avec sa source. Une décennie plus tard, les sentiments personnels d’Alan Rusbridger pour Julian Assange, quelqu’un qu’il a décrit comme «un égoïste narcissique», ont remarquablement peu changé. Rien n’indique que l’opinion d’Assange sur Rusbridger ait beaucoup changé non plus.

Pourtant, alors que le monde attend une décision de justice à Londres qui déterminera si Assange, 49 ans, est extradé vers les États-Unis pour faire face à des accusations d’espionnage qui pourraient le conduire en prison pendant 175 ans, l’ancien rédacteur en chef de Le gardien est devenu l’un des défenseurs les plus acharnés du fondateur de WikiLeaks.

Il a déclaré que la poursuite d’Assange par les États-Unis, aidée par les autorités britanniques, représente une menace pour tous les journalistes et devrait alarmer quiconque est préoccupé par la défense de la liberté d’expression.

« [The charges are] pour des choses qui étaient clairement ce que font les journalistes. Il avait une belle histoire et une excellente source », raconte Rusbridger, 67 ans. L’indépendant. «Il est dangereux qu’ils essaient de le repousser, et de l’enfermer pendant longtemps, sur une histoire qui dépasse tout obstacle d’intérêt public.»

Il ajoute: «Et c’est dommage que les gens se soient accrochés à savoir s’il était un vrai journaliste, ou aux autres choses qu’il fait dans sa vie que nous aimons ou non, et ont en quelque sorte haussé les épaules en protestant contre la façon dont ils l’attaquer pour ce que font les journalistes, cela aura de grandes implications pour les journalistes.

La relation d’Assange avec Le gardien a commencé en 2007, lorsque Rusbridger dit qu’il a commencé à recevoir des documents et des informations du pirate informatique australien. L’un de ces documents a permis au journal de publier un article en août de la même année montrant que l’ancien président kényan Daniel Arap Moi avait siphonné des centaines de millions de dollars et les cachait dans des comptes bancaires étrangers.

Assange a été condamné à 50 semaines de prison en mai 2019 pour avoir rompu les conditions de sa caution (Getty)

Dans l’introduction à WikiLeaks: Dans la guerre contre le secret de Julian Assange, un livre de 2011 écrit par deux Gardien journalistes, Rusbridger dit: «À l’époque où presque personne n’avait entendu parler de WikiLeaks, des courriels réguliers ont commencé à arriver dans ma boîte de réception de quelqu’un appelé Julian Assange. C’était une sorte de nom mémorable. Tous les rédacteurs reçoivent quotidiennement un mélange de conseils, de lettres, de plaintes et de théories non sollicitées, mais il y avait quelque chose dans les courriels périodiques de WikiLeaks qui a attiré l’attention.

Le journal n’a pas eu un accès spécial à peut-être le scoop le plus connu de WikiLeaks, plus de 30 minutes de séquences vidéo – titrées «Collateral Murder» de WikiLeaks – montrant deux hélicoptères américains AH-64 Apache attaquant des bâtiments à Bagdad en 2007, puis se rapprochant sur un groupe de personnes. Parmi les gens se trouvaient des enfants et des journalistes. «Oh, oui, regarde ces salauds morts», pourrait-on entendre dire un aviateur américain.

Pourtant, avec plusieurs autres journaux, y compris Le New York Times et Der Spiegel, il a collaboré à la publication de plusieurs autres exposés importants, mettant en évidence la dure réalité de la soi-disant «guerre contre le terrorisme» des États-Unis et de leurs alliés en Irak et en Afghanistan.

Il a également travaillé avec Assange sur la publication embarrassante de milliers de câbles diplomatiques du département d’État, révélant la véritable vision des États-Unis sur les nations étrangères, ce qui a causé un énorme malaise à Washington.

L’information avait été transmise à Assange et à WikiLeaks par l’analyste du renseignement de l’armée américaine de l’époque, Chelsea Manning. Manning, qui était basé en Irak, a purgé une peine de sept ans pour avoir divulgué des informations, dont une grande partie à l’isolement.

La relation entre Le gardien et Assange s’est aigri peu après. Dans ce qui était une brouille très publique, une grande partie des critiques d’Assange se sont concentrées sur ses prétendus problèmes de personnalité ou d’hygiène, ce pour quoi ses partisans critiquent Rusbridger.

En parlant de telles choses, a-t-il sapé le travail d’Assange?

«C’est un fait bien connu avec lequel il s’est brouillé Le gardien. Et j’ai écrit en mauvais termes sur lui, et il a écrit en mauvais termes sur moi. En général, lorsque j’écris sur lui, je fais presque tout mon possible pour indiquer que nous ne sommes pas les meilleurs amis », dit-il.

«Je pense que cela renforce les arguments. Je ne le fais pas parce que je pense qu’il est totalement admirable à tous égards, ou parce qu’il est mon meilleur ami, ou que je l’aime particulièrement. Je ne l’aime pas particulièrement, et il ne m’aime pas particulièrement. Mais le fait de mentionner toutes ces choses est que même si nous ne nous aimons pas beaucoup, il y a toujours un grand principe auquel nous devons réfléchir.

En 2010, les procureurs suédois ont annoncé qu’ils enquêtaient sur deux accusations d’agression sexuelle contre Assange, l’une de viol et l’autre d’agression sexuelle. Assange a nié les allégations et a déclaré qu’elles étaient sans fondement, mais il a été arrêté par la police de Londres et libéré sous caution. Deux ans plus tard, après que les tribunaux aient ordonné son extradition vers la Suède, il a sauté la caution et a demandé l’asile politique à l’ambassade équatorienne à Londres, faisant valoir qu’il craignait d’être envoyé aux États-Unis.

En avril 2019, après un changement de direction en Équateur, Assange n’était plus le bienvenu à l’ambassade. Il a été arrêté sur le site de Knightsbridge par la police britannique, accusé d’avoir violé ses conditions de liberté sous caution de 2012 et condamné à 50 semaines de prison. Assange a déclaré au tribunal qu’il ne souhaitait pas être poursuivi aux États-Unis pour «journalisme qui a remporté de nombreux prix».

Les États-Unis l’ont accusé d’avoir tenté d’aider Manning à pirater un ordinateur du Pentagone et, un mois plus tard, ont ajouté 17 accusations d’espionnage, liées à sa publication de ses actions en Irak et en Afghanistan, des événements selon Assange comme des crimes de guerre.

Rusbridger, qui est parti Le gardien en 2015 et est maintenant directrice de Lady Margaret Hall, à l’Université d’Oxford, a déclaré que certains partisans précédents auraient peut-être perdu leur sympathie pour Assange à la suite de la publication par WikiLeaks en juillet 2016 d’e-mails piratés du Parti démocrate, révélant que de hauts responsables avaient travaillé pour aider la candidature d’Hillary Clinton et saper celle de Bernie Sanders.

Il est allégué que le gouvernement russe a obtenu les e-mails. Donald Trump a souvent fait l’éloge de WikiLeaks lors de la campagne de 2016.

Robert Mueller, l’ancien directeur du FBI qui a enquêté sur l’ingérence présumée de la Russie dans cette élection, a trouvé à partir de juin 2016 un associé de Trump [Trump] responsables de la campagne que WikiLeaks divulguerait des informations préjudiciables au candidat Clinton ».

En janvier 2019, Roger Stone, ancien conseiller de Trump, a été arrêté par le FBI et accusé d’avoir fait de fausses déclarations à des agents fédéraux. Il a été condamné à 40 mois de prison, mais la peine a été commuée par Trump, qui l’a par la suite gracié.

Mueller a également trouvé des preuves de communications entre WikiLeaks et le renseignement militaire russe du GRU. Mueller a déclaré qu’il n’y avait pas eu suffisamment de preuves pour inculper les gens.

Rusbridger souligne qu’Assange n’a pas été accusé de quoi que ce soit concernant les élections américaines, que Trump a remportées, mais plutôt pour avoir publié des informations sur ses activités sombres et souvent mortelles dans des régions éloignées du monde.

Rusbridger avec Assange, avant leur brouille (Youtube)

«Je pense que cela devrait vous dire quelque chose», dit-il. «Pourquoi ne s’en prennent-ils pas à lui pour 2016?» Il dit que l’administration Obama avait clairement pris la décision de ne pas poursuivre Assange pour la publication du matériel de «guerre contre le terrorisme», aussi embarrassant soit-il.

«Trump aurait pu le poursuivre pour quelque chose à voir avec 2016, ce qui, à première vue, est plus dérangeant, mais le choisir pour les choses précédentes est le genre de moyen sûr de l’attaquer.

Les partisans d’Assange critiquent souvent Le gardienla couverture de lui. Parmi les articles les plus controversés figurait un article publié en 2018, affirmant que Paul Manafort, ancien directeur de la campagne Trump, avait rendu visite au fondateur de WikiLeaks à l’ambassade équatorienne. Tant Assange que Manafort ont nié une telle réunion, et il n’y a jamais eu de preuves photographiques ou vidéo publiées pour étayer cette affirmation.

Rusbridger pense-t-il que l’histoire est vraie? «Je ne veux pas vraiment y entrer parce que je ne sais pas, et je ne pense pas qu’il soit juste pour un éditeur de commenter ce qui se passe après leur départ», dit-il.

A-t-il vu des preuves qui le portent à penser que l’histoire est authentique?

«Je ne l’ai pas suivi d’aussi près. J’ai lu ce que quelqu’un d’autre a lu. Et j’ai vu ce genre de va-et-vient des deux côtés.

Malgré son avertissement selon lequel les gens ne devraient pas être obsédés par la question de savoir si Assange est ou non un «journaliste», Rusbridger le considère comme tel.

«De toute évidence, il est plus qu’un journaliste. C’est un activiste, c’est un entrepreneur », dit-il. «C’est un éditeur, c’est un homme d’affaires. C’est un dénonciateur. Il a de nombreuses identités différentes, mais l’un d’eux est sans aucun doute journaliste.

Il ajoute: «Je sais que c’est déroutant parce qu’il y a 20 ans, vous étiez généralement journaliste ou vous n’étiez rien. Et maintenant, vous avez des personnes aux identités multiples. Mais je pense que vous devez penser en termes juridiques que son identité est un journaliste.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles Trump, sortant de manière chaotique de la Maison Blanche après avoir été vaincu par Joe Biden, pourrait encore pardonner à Assange, un autre camouflet à la communauté du renseignement.

Parmi ceux qui l’ont poussé à le faire, il y a Stella Morris, partenaire d’Assange et mère de deux de ses enfants. Elle a notamment fait un appel dans une interview avec le favori de Trump Fox News, Tucker Carlson.

Rusbridger pense-t-il que cela peut arriver?

«À divers moments, il a taquiné son admiration pour WikiLeaks et a taquiné qu’il pourrait lui donner un pardon. Vous savez, essayer de lire dans les pensées de Trump est une tâche infructueuse. Je serais parfaitement heureux s’il le faisait », dit-il. «Mais ce serait formidable si les États-Unis abandonnaient cette extradition.»