Le rédacteur en chef d’une revue médicale de premier plan démissionne après avoir échoué à survivre à la réaction contre un tweet osant remettre en question le récit du racisme – RT USA News

Le rédacteur en chef du prestigieux Journal of the American Medical Association (JAMA) se retirera à la fin de ce mois, après avoir été annulé en raison d’un tweet raciste qui a été publié par la publication en février.

Le Dr Howard Bauchner, qui a été rédacteur en chef de JAMA pendant une décennie, sera en congé le 30 juin, a annoncé mardi l’American Medical Association, qui possède et publie le journal. Il avait été mis en congé administratif lors d’une enquête sur le tweet incriminé et le podcast qu’il faisait la promotion.

Le message Twitter en question a été publié le 24 février pour promouvoir un podcast mettant en vedette deux médecins discutant de l’existence du racisme systémique en médecine. « Aucun médecin n’est raciste, alors comment peut-il y avoir un racisme structurel dans les soins de santé ? » questionnait le tweet.





Aussi sur rt.com

La réaction de Ragebait se poursuit après que le Journal de l’American Medical Association a tweeté qu' »aucun médecin n’est raciste »







Bauchner a déclaré qu’il n’avait pas écrit le message ni même l’avait vu avant sa publication, mais qu’il était en fin de compte responsable de son rôle de rédacteur en chef. « Je reste profondément déçu de moi-même pour les écarts qui ont conduit à la publication du tweet et du podcast. »

Le rédacteur en chef a également présenté des excuses publiques le 4 mars et a ensuite supprimé le podcast du site Web de JAMA, affirmant que les commentaires faits dans l’émission étaient « inexact, offensant, blessant et incompatible avec les normes de JAMA ».

Le Dr Edward Livingston, l’un des deux médecins présentés sur le podcast, a appelé le racisme structurel un « terme malheureux » dans le domaine médical. « Personnellement, je pense que retirer le racisme de la conversation aidera », Livingston a déclaré sur le podcast. « Beaucoup de gens comme moi sont offensés par l’implication que nous sommes en quelque sorte racistes. »

Livingston a ensuite démissionné de son poste de rédacteur en chef adjoint du JAMA à la demande de Bauchner, et la publication a créé un nouveau poste de rédacteur associé pour une personne ayant une expertise sur le racisme dans les soins de santé. Mais tous les efforts de repentance n’ont apparemment pas réussi à calmer l’indignation, donc même après avoir multiplié par 67 le nombre de médias sociaux de JAMA au cours de ses 10 années de travail, Bauchner sera bientôt absent.

Le Dr Brittani James, co-fondateur de l’Institute for Anti-Racism in Medicine, faisait partie des critiques qui foudroyé JAMA pour le tweet controversé et le podcast, qu’elle a qualifié de « blanchissant le racisme. »

D’autres ont répondu aux excuses initiales de Bauchner en appelant à son éviction. « Cette lettre ne fait absolument rien pour améliorer le mal que vous avez causé à la communauté BIPOC », a déclaré l’étudiant diplômé Desmond Warren. « Le fait que vous vous sentiez si à l’aise de permettre à de telles opinions racistes de faire partie de votre plate-forme en dit long – au-delà de l’iniquité. Non, vous n’obtenez pas du tout un laissez-passer. »

Cette lettre ✉ ne fait absolument RIEN pour améliorer le mal que vous avez causé à la communauté BIPOC. Le fait que vous vous sentiez si à l’aise de permettre à de telles opinions racistes de faire partie de votre plate-forme en dit long ! Au-delà d’inadmissible ! NON, vous n’obtenez pas du tout de laissez-passer pour cela ! – Desmond Warren, MA🧠 (@DesmondWarren10) 5 mars 2021

Le Dr Phil Fontanarosa, qui occupera le poste de rédacteur en chef par intérim de JAMA, a déclaré que Bauchner a conduit la revue à des niveaux de succès inimaginables avec son « diligence, persévérance, approche fondée sur des preuves et instinct vif. » Il a ajouté que Bauchner a fait preuve d’un engagement envers « diversité, équité et inclusion », en ajoutant davantage de membres du personnel et de décideurs non blancs à l’organisation et a encouragé les éditeurs à inviter des auteurs plus divers à rédiger des articles d’opinion. JAMA a publié plus de 650 articles sur les disparités et les inégalités raciales et ethniques au cours des cinq dernières années.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!