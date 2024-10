Le rédacteur en chef du LA Times démissionne après le blocage de l’approbation de Harris — RT World News

Mariel Garza affirme que le refus du média de soutenir le candidat démocrate à la présidentielle pourrait paraître « sexiste et raciste »

La responsable des éditoriaux du Los Angeles Times, Mariel Garza, a démissionné après que le propriétaire du journal a opposé son veto au projet du comité de rédaction d’approuver la vice-présidente Kamala Harris avant l’élection présidentielle américaine du mois prochain. La journaliste a expliqué qu’elle était « pas bien » avec le point de vente choisissant de rester silencieux dans « des temps dangereux ».

Jusqu’à présent, le LA Times avait soutenu un candidat démocrate à la présidentielle à chaque élection depuis la campagne de Barack Obama en 2008. Cependant, dans ses recommandations de vote pour les élections de 2024 publiées la semaine dernière, le journal n’a fait aucune mention des candidats à la présidentielle, écrivant seulement que le vote de cette année est « l’élection la plus importante depuis une génération ».

Dans le même temps, le journal a soutenu plus de deux douzaines de candidats, pour la plupart démocrates, à des postes allant des conseils scolaires au Sénat américain.

Le média Semafor a rapporté plus tard que le comité de rédaction du LA Times avait prévu d’approuver Harris, jusqu’à ce que le rédacteur en chef Terry Tang intervienne et ordonne de ne pas publier d’approbation. La décision serait venue directement du propriétaire et président exécutif du journal, Patrick Soon-Shiong.

Dans un article sur X jeudi, le milliardaire a expliqué la décision de cette année de s’abstenir de soutenir un candidat à la présidentielle en affirmant que le comité de rédaction avait refusé de fournir une analyse non partisane des deux candidats.















« Le comité de rédaction a eu l’occasion de rédiger une analyse factuelle de toutes les politiques POSITIVES ET NÉGATIVES de CHAQUE candidat au cours de son mandat à la Maison Blanche, et de la manière dont ces politiques ont affecté la nation », Bientôt-Shiong a écrit. « Au lieu d’adopter cette voie comme suggéré, le comité de rédaction a choisi de garder le silence et j’ai accepté sa décision », dit-il.

Dans sa lettre de démission publiée par la Columbia Journalism Review, Garza a fait valoir que le fait de bloquer l’approbation de Harris par le comité de rédaction rendait le journal « avoir l’air lâche et hypocrite, peut-être même un peu sexiste et raciste. »

« Comment pourrions-nous passer huit ans à dénoncer [former President Donald] Trump et le danger que son leadership fait peser sur le pays, puis échouer à soutenir le challenger démocrate parfaitement décent – ​​que nous avions précédemment soutenu pour le Sénat américain ? elle a écrit, ajoutant que « Rester silencieux n’est pas seulement de l’indifférence, c’est de la complicité. »

Suite à l’omission par le LA Time d’un soutien présidentiel, la campagne Trump a publié une déclaration disant que même le soutien de Harris « Les autres Californiens savent qu’elle n’est pas prête pour le travail. »