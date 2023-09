Le rédacteur en chef de Saw X s’est fait appeler par des voisins inquiets

Regarder le Scie films n’est pas pour tout le monde – dans la franchise de 10 films, le public a vu des gens se mutiler pour rester en vie ou mourir en essayant dans certains mode assez macabre. Pour ceux qui aiment ces films ou voir les gens se gâcher, cela fait partie de l’attrait. Mais lorsque vous êtes impliqué dans la production d’un de ces films, cela peut donner lieu à des histoires intéressantes..

Parler à NME, Scie X réalisateur Kevin Gretoitert a révélé que son premier rédacteur adjoint, Steve Forn, avait fait appel aux flics. Forn travaillait sur conception sonore pour une scène particulièrement sanglante mettant en vedette le piège à vide oculaire vu ci-dessus, et a augmenté le volume suffisamment fort pour que ses voisins appellent la police pour voir ce qui se passait. « Nous avons la sonnette [camera] vidéo de la police arrivant », GreuTert a expliqué : «[Forn answering the door] et la police disait : « Les voisins [have been] j’appelle et je dis que quelqu’un est torturé à mort ici. Et il m’a dit : ‘En fait, je travaille juste sur un film… Tu peux venir le voir si tu veux ?’

Heureusement, les flics ont pris tout cela sans problème et se sont contentés de rire, selon Greutert, qui a déclaré que les cris devaient être « assez réalistes » pour justifier un appel de la police. «Ils ont dit: ‘Nous voulons mais, vous savez, tout va bien.’ […] C’est une histoire assez drôle… De plus, Steve est un gars aux manières si douces. Je ne peux qu’imaginer l’expression de son visage lorsqu’il a réalisé ce qui se passait ! » La conception sonore est une partie importante de tous les films (en particulier d’horreur), donc à tout le moins, bravo à Greutert et à sa compagnie pour avoir fait leur travail. aussi Bien.

Scie X joue maintenant dans les salles.

