Le rédacteur en chef de la radio néo-zélandaise Paul Thompson s’excuse pour les « déchets pro-Kremlin »

Les reportages de RNZ sur la guerre russo-ukrainienne ont été modifiés pour refléter le récit russe.

Le rédacteur en chef Paul Thompson s’est excusé pour ce qu’il a qualifié de « déchets pro-Kremlin ».

RNZ a corrigé 17 articles publiés dans le cadre d’un audit en cours.

Le rédacteur en chef de la radio de service public national de Nouvelle-Zélande s’est excusé d’avoir publié des « déchets pro-Kremlin » après que des modifications ont été apportées à plus d’une douzaine d’articles d’agence de presse couvrant l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Apparaissant dans l’émission Nine to Noon de RNZ, Paul Thompson, qui est également le directeur général de la station, s’est excusé pour la « grave violation » des normes éditoriales.

« C’est très décevant que ces ordures pro-Kremlin se soient retrouvées dans nos histoires », a-t-il déclaré.

« C’est inexcusable. »

Thompson a annoncé samedi une enquête indépendante après qu’il est apparu qu’un article attribué à l’agence de presse Reuters avait été modifié pour refléter le récit russe sur l’Ukraine.

Il a été découvert que l’article en question avait été édité sur le site Web de RNZ pour indiquer qu’en 2014 « un gouvernement élu pro-russe a été renversé lors de la violente révolution colorée de Maïdan en Ukraine », a déclaré l’agence, et a poursuivi, de manière inexacte, que « la Russie a annexé la Crimée après un référendum, car le nouveau gouvernement pro-occidental a réprimé les Russes de souche dans l’est et le sud de l’Ukraine ».

Le président pro-russe Viktor Ianoukovitch a été contraint de démissionner en 2014 lors de ce qui est devenu connu sous le nom de révolution de Maïdan après des mois de manifestations qui ont commencé après avoir rejeté un accord commercial de l’Union européenne en faveur de liens plus étroits avec la Russie.

Plus de 100 manifestants ont été abattus par les forces de sécurité et Ianoukovitch s’est finalement enfui à Moscou.

La Russie a envahi la Crimée en 2014 et l’a annexée à la suite d’un référendum qui n’a pas été reconnu par la communauté internationale. L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution déclarant le référendum invalide.

Au milieu d’un audit médico-légal en cours des articles publiés sur son site Web, RNZ a déclaré avoir jusqu’à présent corrigé 17 articles publiés en raison de ce qu’il a qualifié de « montage inapproprié ».

Les articles, presque tous de l’agence de presse Reuters, dont certains parurent avec les signatures des journalistes de l’agence, ont été republiés avec des corrections et des notes de la rédaction.

Les premières pièces datent d’avril 2022.

Reuters a cité un porte-parole disant :

Reuters a abordé le problème avec RNZ, qui a ouvert une enquête.

« Comme indiqué dans nos conditions générales, le contenu de Reuters ne peut être modifié sans autorisation écrite préalable. Reuters s’engage pleinement à couvrir la guerre en Ukraine de manière impartiale et précise, conformément aux principes de confiance de Thomson Reuters. »

Un journaliste numérique a été mis en congé.

Ils ont dit à un programme distinct de RNZ, Checkpoint, qu’ils éditaient des histoires de la même manière depuis cinq ans et « personne ne m’a tapé sur l’épaule et m’a dit que ce que je faisais était quelque chose de mal ».

Thompson a admis que les systèmes éditoriaux de RNZ n’avaient pas été suffisamment robustes et a déclaré que toutes les copies des agences de presse devaient désormais passer par une deuxième édition.

« Je suis dégoûté », a-t-il déclaré à Nine to Noon lorsqu’on lui a demandé comment ce qui équivalait à de la « propagande pure et simple » avait pu être publié.

« C’est douloureux. C’est choquant et nous devons comprendre comment cela s’est passé. »

