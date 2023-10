Le rédacteur en chef de la Columbia Journalism Review quitte son poste pour encourager les médias à consacrer plus de temps au climat

Kyle Pope, rédacteur en chef et éditeur du magazine et du site Web destiné aux journalistes depuis 2016, a annoncé mardi son départ pour rejoindre Covering Climate Now, une organisation qu’il a contribué à lancer avec Mark Hertsgaard, correspondant environnement de The Nation.

Covering Climate Now travaille avec les rédactions pour prioriser la couverture médiatique et former les journalistes, et tente de convaincre davantage de météorologues de faire le lien entre le changement climatique et leurs bulletins météorologiques.