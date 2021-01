Red Magic et Tencent ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique qui verra les deux sociétés unir leurs forces pour créer des téléphones avec des optimisations sur mesure pour une expérience de jeu supérieure en déplacement.

Le Red Magic 6 sera le premier produit de cette union, en particulier l’édition Tencent du téléphone. Il sortira en Chine au premier trimestre.

Le téléphone comportera SolarCore, le moteur d’accélération de jeu de Tencent. Les détails sont rares, mais c’est un système qui équilibre les ressources du téléphone (chipset, RAM, connexion réseau) pour accélérer les temps de chargement et maintenir des fréquences d’images cohérentes. Fondamentalement, le système utilise les paramètres optimaux pour le jeu.

Cela ne fonctionne que sur les jeux qui prennent en charge SolarCore, bien sûr, mais cela ne devrait pas être un problème – Tencent Games compte plus de 800 millions de joueurs dans le monde et (en tant qu’éditeur) la société est à l’origine de certains des plus grands succès.







Red Magic et Tencent unissent leurs forces

En outre, Red Magic et Tencent ont formé un certain nombre de centres de recherche sur les jeux mobiles. Ils seront dotés de membres des deux sociétés et travailleront au développement de nouvelles technologies de jeu sur les fronts matériels et logiciels.

Auparavant, il y avait eu des éditions Tencent d’autres téléphones, Xiaomi Black Sharks et Asus ROG Phones (qui comportaient également SolarCore). Le communiqué de presse n’en fait aucune mention, mais ils resteront probablement partenaires de Tencent. Il ne s’agit que de l’éditeur de jeux élargissant sa sphère d’influence.

Quoi qu’il en soit, à quoi ressemblera le Red Magic 6? Il aura une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 120 W. De plus, une photo du dos qui a fui montre le logo Tencent Games ornant un tout nouveau design (contrairement à la série 5). Encore une fois, le téléphone sera lancé en Chine avant la fin du mois de mars (attendez-vous à plus de teasers d’ici là, bien sûr).