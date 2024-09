Le Red Lobster est-il toujours ouvert dans le Tennessee ? Certains établissements restent ouverts alors que l’entreprise évite la faillite

« Endless Shrimp » n’a pas sonné le glas de Red Lobster.

La chaîne de restaurants de fruits de mer est sortie de l’eau chaude après être sortie du chapitre 11 de la loi sur les faillites après quatre mois de fermetures à travers le pays.

La chaîne a d’abord annoncé qu’elle allait déposer le bilan en vertu du chapitre 11 En mai, le groupe a annoncé la fermeture de plusieurs sites à travers les États-Unis, la dernière vague de fermetures ayant eu lieu en août. Alors que certains États ont connu de nombreuses fermetures, le Tennessee n’a vu qu’un seul site fermer ses portes.

C’est ici que vous pouvez toujours vous procurer des biscuits Cheddar Bay dans le Tennessee.

Existe-t-il encore des établissements Red Lobster dans le Tennessee ?

Alors que le restaurant tente de se remettre sur pied, aucune fermeture supplémentaire n’est prévue pour le moment. Le seul établissement à avoir fermé dans le Tennessee était celui de Memphis, sur Winchester Road.

Cookeville : 1410 Interstate Drive

Franklin : 1718, boulevard Galleria.

Jackson : 123, place Stonebrook

Johnson City : 1909 N Roan Street

Knoxville : 8040 Kingston Pike

Knoxville : 305, promenade Merchant

Madison : 1814 Gallatin Pike N

Memphis : 8161 Autoroute 64

Mont Juliet : 401 S Mount Juliet Road

Murfreesboro : 1745, Old Fort Parkway

Oak Ridge : 359 S. Illinois Ave.

Sevierville : 1600 Parkway

Tullahoma : 1947, rue N. Jackson

Sortie de crise : Red Lobster sort de la faillite

UN Le juge fédéral a approuvé le plan du restaurant de revenir après une promotion qui a mal tourné, une dette énorme, des dizaines de fermetures d’établissements et une baisse de la clientèle.

RL Investor Holdings LLC, contrôlée par Fortress Investment Group LLC, va acquérir le restaurant dans le cadre du plan du Chapitre 11. L’acquisition est devrait être achevé d’ici la fin du mois.

Suite à l’approbation du tribunal, Red Lobster continuera de fonctionner en tant qu’entreprise indépendante et de maintenir 544 sites dans 44 États américains et quatre provinces canadiennes, a déclaré la société.

La nouvelle survient après une 23 emplacements supplémentaires fermé en août.

Pourquoi Red Lobster a-t-il déposé le bilan ?

Red Lobster a déposé son bilan après plusieurs années de pertes financières et de déclin de la clientèle.

L’entreprise avait reçu des conseils du cabinet d’avocats King & Spalding alors qu’elle cherchait à se débarrasser de certains contrats à long terme et à renégocier des baux, Bloomberg a rapporténotant que les flux de trésorerie de Red Lobster avaient été alourdis par les baux et les coûts de main-d’œuvre, entre autres problèmes.

Red Lobster a finalement subi ses plus grosses pertes avec son Promotion « Crevettes ultimes sans fin » Ce qui a commencé comme un article promotionnel de 20 $ est devenu un élément de menu permanent de 25 $. La promotion a fini par entraîner une perte de 11 millions de dollars pour le restaurant au troisième trimestre de 2023.

Quand Red Lobster a-t-il été lancé ?

Red Lobster a été fondée en 1968 à Lakeland, en Floride, par Bill Darden et Charley Woodsby. Après avoir connu plusieurs changements de propriétaires, elle appartient désormais au Thai Union Group. En novembre, la société mère a déclaré que la chaîne se dirigeait vers une perte de 20 millions de dollars en 2023.

Quels États ont enregistré le plus grand nombre de homards rouges ?

La Floride est l’État où le plus grand nombre de restaurants ont fermé, avec 22 établissements. L’État de New York suit avec 13 fermetures. Le Texas a enregistré 11 fermetures de restaurants et la Californie, 10 établissements.

USA TODAY a contribué à ce rapport.

Cet article a été publié à l’origine sur Memphis Commercial Appeal : Ouverture de restaurants Red Lobster dans le Tennessee : le restaurant évite la faillite