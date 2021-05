Le recyclage est-il un déchet? Voici la réponse d’un expert en plastique

Le recyclage peut vous aider à vous sentir mieux dans une très petite mesure quant à votre rôle en aidant à éviter une apocalypse mondiale, mais même dans des endroits «amicaux», de John Oliver aux podcasts NPR, le recyclage, en particulier des plastiques, fait l’objet d’un examen approfondi. Plus de gens se demandent: ça marche?

Le débat n’est pas nouveau. Pendant des années, l’économie du recyclage du plastique a été remise en question. Mais le problème ne disparaît pas. Le globe produit déjà deux billions de tonnes de déchets solides par an et est en passe d’en ajouter plus d’un billion de plus chaque année dans les décennies à venir, selon les données de la Banque mondiale. Une étude récente a révélé que les 20 plus grandes entreprises pétrochimiques au monde, parmi le groupe Exxon Mobil et Dow, sont responsables de 55% des déchets plastiques à usage unique dans le monde, et aux États-Unis, en particulier, nous générons environ 50 kilogrammes de plastique jetable par an, par personne.

La pandémie de Covid a attiré l’attention sur le problème, car l’utilisation de produits jetables est passée de 30% à 50%, selon Tom Szaky, PDG des sociétés de recyclage Terracycle et Loop, qui a rejoint Leslie Picker de CNBC sur un récent livestream CNBC Evolve sur durabilité et affaires. Il dit que les préoccupations concernant la macroéconomie des systèmes de gestion des déchets qui souffrent économiquement sont réelles et qu’il existe des moyens de les résoudre qui ne dépendent pas uniquement du gouvernement. Nous devons tous examiner de plus près comment nous recyclons au-delà du bac bleu bien-être et ce que nous pouvons faire pour surmonter les problèmes.