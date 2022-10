Le recyclage du plastique, un “concept raté” – Greenpeace

Seuls 5% des déchets ménagers américains ont été recyclés en 2021, des “changements systémiques” sont donc nécessaires, selon l’organisation

Le recyclage du plastique s’est avéré être un “concept raté» utilisé par les multinationales comme «écran de fumée», a déclaré Greenpeace USA, exhortant les entreprises à se concentrer sur l’abandon du plastique à usage unique.

Dans un rapport intitulé «Circular Claims Fall Flat Again» et publié lundi, l’organisation environnementale a déclaré que sur 51 millions de tonnes de déchets plastiques générés par les ménages américains en 2021, seuls 2,4 millions de tonnes, soit 5%, ont été recyclés.

«Après plus de 30 ans, il est temps d’accepter que le recyclage du plastique est un concept raté. Contrairement au papier ou aux métaux, il existe deux obstacles insurmontables qui empêchent le recyclage du plastique de fonctionner à grande échelle : la toxicité et l’économie », dit Greenpeace.

En raison de sa toxicité, le plastique ne peut pas être recyclé dans de nouveaux produits en plastique de qualité alimentaire, a expliqué l’organisation, ajoutant que «l’inondation de 400 millions de tonnes / an de nouvelle production de plastique bon marché tue l’analyse de rentabilisation d’un investissement à grande échelle dans le recyclage du plastique.

La situation est encore aggravée par les coûts élevés et la complexité du processus de recyclage, étant donné que différents plastiques ont des caractéristiques différentes et doivent donc être traités différemment. Mais, plus important encore, l’organisation a déclaré, « des milliers de types de matières plastiques synthétiques produites ne sont fondamentalement pas recyclables ».

Depuis qu’ils ont culminé à 9,5 % en 2014, les taux de recyclage ont régulièrement diminué, en particulier depuis que la Chine a cessé d’accepter les déchets plastiques occidentaux en 2018, indique le rapport.

Par conséquent, Greenpeace a exhorté les entreprises à cesser d’utiliser le “faux chemin» du recyclage du plastique comme «un écran de fumée pour détourner l’attention des changements systémiques qui sont nécessaires.

“Au lieu de continuer sur cette fausse voie, les entreprises aux États-Unis et dans le monde doivent éliminer de toute urgence les plastiques à usage unique en remplaçant leurs emballages par des systèmes de réutilisation et de recharge et en proposant des produits sans emballage”, Ça disait.

Lisa Ramsden, responsable de la campagne pour le plastique chez Greenpeace USA, a déclaré à l’AFP que des entreprises telles que Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé et Unilever faisaient partie de celles qui promeuvent le recyclage depuis des décennies mais qui ont « s’est dérobé à toute responsabilité » pour l’efficacité du processus.