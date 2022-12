Le recyclage des plastiques manque le point. Voici ce que nous devons essayer ensuite

Il y a de fortes chances que la prochaine bouteille de soda que vous achèterez soit sur cette planète longtemps après votre départ. Cela peut être une pensée choquante, surtout si vous êtes quelqu’un qui recycle.

Recycler une bouteille en plastique peut sembler facile : jetez-la dans cette poubelle bleue et continuez votre journée. Soyez tranquille en sachant que cette bouteille continuera à voir plusieurs incarnations à l’avenir. Le problème est, cependant, qu’il y a plus dans cette bouteille qu’il n’y paraît, c’est pourquoi elle pourrait finir dans une décharge à la place.

Zooey Liao / Crumpe



La bouteille elle-même est probablement un type de plastique appelé PET ou polyéthylène téréphtalate. L’étiquette est peut-être faite d’un autre type de polyéthylène ou de plastique polychlorure de vinyle. Les deux sont recyclables, mais pas ensemble. S’il y a une couleur additive dans la bouteille, cela pourrait envoyer la bouteille directement à la décharge. Et puis il y a le capuchon – pour couronner le tout – peut-être en polypropylène, encore un autre type de plastique.

La grande variété de plastiques dans le monde et le fait que vous ne pouvez pas simplement les fondre ensemble pour en faire plus de plastique ne sont qu’une illustration de la complexité du recyclage des plastiques. Depuis 1950, le monde a produit plus de 9,5 milliards de tonnes de plastique, selon un rapport de Notre monde en données. Moins de 9 % des plastiques sont recyclés, indique également le rapport, le reste étant soit jeté, soit incinéré. Parfois, ils sont transformés en combustibles fossiles de faible qualité qui, selon les écologistes, contribuent à la production de gaz à effet de serre.

Vous avez probablement vu votre juste part de campagnes de recyclage ou entendu parler de divers États facturant des sacs à provisions en plastique ou des cafés nixant des pailles en plastique. Ils se sont peut-être demandé dans quel contenant jeter une boîte à emporter usagée ou une feuille de papier bulle. Peut-être qu’ils se sont demandé si cela valait la peine d’être compris.

“Le plastique a donné une mauvaise réputation au recyclage”, a déclaré Judith Enck, ancienne administratrice régionale de l’Agence de protection de l’environnement et présidente de Beyond Plastics. “Les gens sont naturellement confus, car ils recherchent des produits qui portent souvent le logo de recyclage, alors qu’en fait, ils ne sont jamais recyclés.”

Le résultat d’une situation où les humains génèrent plus de plastique que jamais va des projections selon lesquelles d’ici 2050, il y aura plus de plastique dans l’océan que de poisson en poids, à l’idée troublante que chaque personne peut consommer sans le savoir environ un carte de crédit en plastique chaque semaine, grâce à l’omniprésence des microplastiques, ou à la minuscule particule de plastique créée lorsque de plus gros plastiques sont produits ou décomposés.

Pourtant, les experts dans le domaine pensent qu’il y a des raisons d’espérer.

Enck a cité un 2022 sondage d’Oceana qui a révélé que 8 électeurs américains sur 10 soutiennent les politiques de réduction du plastique à usage unique.

“[That’s a] indicateur assez fort que le public est prêt pour le changement », a déclaré Enck.

Recycler notre sortie

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les plastiques ont été utiles au cours des plus d’un demi-siècle. La Association de l’industrie des plastiquesLe site Web de souligne comment le polyéthylène léger a été utilisé pour isoler le câblage radar, donnant aux avions de guerre britanniques un avantage de poids sur les Allemands. Le plastique aide réduire le gaspillage alimentaire en gardant les aliments frais plus longtemps et en gardant les appareils et équipements médicaux exempts de bactéries et d’autres contaminants.

Pour les entreprises, fabriquer des plastiques à usage unique est moins cher et plus pratique que de chercher une alternative. C’est un avantage pour eux, certes, mais c’est aussi l’une des raisons pour lesquelles la consommation de plastique a explosé comme elle l’a fait.

Un point de frustration pour des gens comme Enck est la façon dont la responsabilité du recyclage des plastiques a été confiée à des individus au fil des ans, plutôt qu’aux entreprises qui produisent quotidiennement du plastique vierge.

Lorsque vous commandez quelque chose en ligne, il peut arriver dans une enveloppe avec des logos de recyclage dessus, mais le sort de cette enveloppe peut dépendre de la mise en place d’un programme adéquat dans votre municipalité ou du fait que vous ayez le temps de trouver où trouver un lieu de dépôt du magasin et apportez-le là-bas.

“Nous ne pouvons pas recycler notre sortie de la crise de la pollution plastique dans laquelle nous nous trouvons”, a déclaré Emily Tipaldo, directrice exécutive du US Plastics Pact, qui est un consortium d’organisations à but non lucratif, d’agences gouvernementales, d’entreprises, d’instituts de recherche, etc. fondée par The Recycling Partnership et le World Wildlife Fund.

Au-delà du recyclage

Malgré les images désespérantes de décharges et de monticules de plastique dans l’océan, les experts dans le domaine gardent espoir qu’il existe un avenir où la situation des plastiques sera mieux maîtrisée.

Au niveau individuel, les gens peuvent réduire leur utilisation de plastiques à usage unique en utilisant des bouteilles d’eau rechargeables et des sacs de courses réutilisables. Ils peuvent apporter leurs propres tasses au café et acheter des produits auprès d’entreprises proposant des emballages réutilisables.

Des recherches sont également en cours pour améliorer les plastiques. Christopher Noble, directeur de l’engagement des entreprises pour l’Environmental Solutions Initiative au Massachusetts Institute of Technology, a parlé du travail effectué dans le domaine de l’ingénierie des polymères pour créer des plastiques qui peuvent se dégrader à partir d’un certain déclencheur. Pensez aux sacs à provisions en plastique qui se brisent lorsqu’ils sont exposés à l’eau salée. Pendant toute la durée de vie de ce sac, il fait son travail en tenant vos courses du magasin, à votre voiture, à votre cuisine. Mais s’il finit dans l’océan, il se dissoudra au lieu de finir par étouffer un poisson.

Lucas Ellis, professeur adjoint à la School of Chemical, Biological and Environmental Engineering de l’Oregon State University, aidé à travailler sur la recherche qui a approfondi l’idée d’utiliser “l’oxygène et les catalyseurs pour décomposer les plastiques en blocs de construction chimiques plus petits et biologiquement respectueux”. L’équipe a ensuite utilisé un sol biologiquement modifié qui pourrait consommer ces blocs de construction et les transformer soit en quelque chose appelé un biopolymère, soit en un composant pour la production de nylon de pointe.

Le travail était une collaboration entre l’ingénierie chimique et biologique.

“[There’s] pas de solution miracle, il n’y aura pas une seule avancée technique qui résoudra le problème », a déclaré Noble, notant également que les progrès progressifs sont importants et qu’ils se produisent souvent à travers une variété d’approches à un problème.

Tournant en arrière

L’idée de transformer le sac en plastique en quelque chose qui peut retourner en toute sécurité à Mère Nature souligne un concept appelé l’économie circulaire.

L’idée est de garder autant de matériaux et d’énergie en circulation au lieu de les laisser se transformer en déchets, a déclaré Tipaldo. Et cela inclut notamment les entreprises qui réfléchissent à la durée de vie des produits qu’elles fabriquent, jusqu’à la manière dont ils seront éliminés.

À l’État de l’Oregon, Ellis donne un cours sur l’économie circulaire. Il a souligné que dans la nature, il n’y a pas de déchets.

“Il n’y a rien qui s’accumule sur Terre qui soit de nature organique et qui ne fasse que construire et construire et construire”, a-t-il déclaré.

Les humains pourraient en tirer une grande leçon. Dans l’état actuel des choses, une grande partie de ce que nous utilisons n’est pas conçue pour être réparée afin de continuer à fonctionner ou pour être décomposée et refaite. Prenez une paire d’écouteurs bon marché – ils sont probablement constitués d’un boîtier en plastique avec des fils et de l’électronique à l’intérieur, peut-être de la mousse autour des oreilles. Ils ne sont pas construits pour durer 20 ans, et le mélange de matériaux signifie qu’il sera presque impossible de les séparer et de les recycler.

Les jeunes enfants apprennent les trois R – réduire, réutiliser et recycler, mais ces deux premiers sont négligés.

Même les écologistes peuvent tomber dans ce piège. Un rapport de Bloomberg en 2020 a révélé que pales d’éoliennes, faits d’un mélange d’acier, de résine ou de plastique, de fibre de verre et d’autres matériaux, étaient enfouis dans des décharges dans des endroits comme Casper, Wyoming. Les lames durent jusqu’à environ 20 ans mais sont fréquemment remplacées après environ 10 ans, selon le rapport, et bien qu’elles soient conçues pour produire de l’énergie alternative, les lames ne sont qu’une autre forme de déchet qui ne peut être réutilisée ou recyclée. En 2021, GE s’est engagé à fabriquer des lames zéro déchet d’ici 2030.

Laura Hautala de CNET a expliqué comment les sacs à provisions réutilisables, apparemment conçus pour réduire les déchets des sacs à provisions en plastique, continuent de voir le jour grâce aux émissions de carbone.

C’est pourquoi des gens comme Noble et Ellis disent qu’il doit y avoir un plan au fur et à mesure que les produits sont conçus.

Certaines entreprises s’y intéressent. Caterpillar, qui fabrique des équipements de construction, répare de vieux moteurs.

“Il s’agit de prendre un produit qui arrive en fin de vie, de le remettre à neuf et de le remettre en service et de prolonger sa durée de vie”, a déclaré Andrew Bonfield, directeur financier de Caterpillar. dit au Wall Street Journal cette année.

Ikéa a lancé un programme de rachat de meubles Ikea légèrement usagés qui peuvent être revendus. Coca-Cola élimine le colorant vert de ses bouteilles. Lisa Eadicicco de Crumpe a écrit sur la façon dont Apple et Samsung intègrent le recyclage dans la fabrication de téléphones. D’ici 2050, Samsung veut utiliser de la résine recyclée dans 100 % des plastiques de ses produits. L’année dernière, Apple a déclaré qu’un cinquième des matériaux utilisés dans ses produits étaient recyclés.

Tipaldo a déclaré qu’il y avait eu un changement avec les entreprises qui commençaient à assumer davantage de responsabilités.

“Il y a quelques années à peine, les entreprises ne voulaient pas parler de responsabilité des producteurs”, a-t-elle déclaré. La pression publique et les initiatives législatives à travers le pays ont contribué à faire avancer une partie de ce dossier.

Bouclefondée en 2019, travaille avec des marques et des fabricants de Coca-Cola à Pantene pour fabriquer des contenants rechargeables pour les produits et prend en charge l’infrastructure pour maintenir ces contenants dans la boucle. Notpla fabrique des emballages alimentaires à partir d’algues – y compris de petites gousses appelées Ooha qui contiennent du liquide, comme une boisson énergisante pour les coureurs de marathon ou des coups de feu, que vous pouvez mettre dans votre bouche et manger.

Il reste encore du chemin à parcourir, mais pour Noble et le MIT, la clé est de réunir des universitaires, des entreprises et des gouvernements afin de créer une économie circulaire.

Ellis a déclaré: “si vous arrivez au point de recyclage, le recyclage est probablement un dernier recours.”