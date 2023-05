Le recyclage a un fort retour sur investissement, selon des chercheurs

Le recyclage peut faire plus pour l’environnement qu’on ne le savait auparavant, selon une nouvelle étude américaine qui a comparé les stratégies d’atténuation des émissions de carbone, telles que la transition vers les véhicules électriques et l’utilisation d’énergie propre, à des approches plus traditionnelles de protection de l’environnement.

Les chercheurs ont évalué la valeur économique et environnementale des pratiques de recyclage communautaires et ont constaté que le recyclage offre un retour sur investissement similaire ou supérieur à des mesures environnementales plus coûteuses.

« Éliminer le gaspillage du recyclage est l’une des opportunités les plus faciles pour les communautés et les citoyens d’aider à atténuer l’impact du changement climatique et à réduire nos demandes sur les ressources naturelles », a déclaré Timothy Townsend, professeur de sciences de l’ingénierie environnementale à l’Université de Floride et l’un des chercheurs de l’étude. auteurs, dans un communiqué de presse. « Le recyclage ne résoudra pas le problème à lui seul, mais il fait partie du puzzle. »

Selon l’étude, qui a été publiée lundi dans la revue Nature Sustainability, les juridictions des États-Unis ont annulé ou réduit les programmes de recyclage en raison de l’augmentation des coûts. Les résultats ont conclu que les restrictions récentes sur les matériaux recyclables, précédemment rassemblées par les marchés internationaux, ont largement contribué à la hausse des coûts.

L’équipe de recherche visait à déterminer le coût des programmes de recyclage par rapport à la collecte générale des ordures. Ils ont également calculé la valeur de revente des articles recyclables pour savoir si les programmes de recyclage pouvaient être rentabilisés avec le bon matériau revendu. Outre cette évaluation économique, l’étude examine également les avantages des systèmes de recyclage résidentiels dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Selon les résultats, les marchés du recyclage étaient les plus lucratifs en 2011, avec un péage moyen pour les ménages américains de 3 USD, mais le fardeau financier du maintien des programmes a augmenté en 2018 – suite à des restrictions plus strictes – et a continué à devenir plus cher jusqu’en 2020, allant de 34 USD à 42 USD par ménage.

Malgré ces coûts plus élevés, l’étude soutient que l’investissement dans le recyclage compense efficacement les émissions de gaz à effet de serre des déchets non recyclés qui s’accumulent dans les décharges.

Sur la base de la recherche, une solution est suggérée par Townsend et son collègue chercheur Malak Anshassi, de l’Université polytechnique de Floride, qui peut aider les communautés à récolter les bénéfices du recyclage sans ressentir les conséquences des pressions financières : si les gouvernements locaux restructurent leurs programmes de recyclage pour cibler les matériaux avec la plus grande valeur marchande et le potentiel le plus élevé de compensation carbone, le recyclage peut simultanément s’autofinancer et réduire les émissions de gaz à effet de serre, a expliqué Townsend dans le communiqué.

L’étude identifie les matériaux à « valeur plus élevée » – c’est-à-dire les articles qui sont rentables sur le marché du recyclage et qui peuvent également réduire les émissions s’ils sont vendus – comme les bouteilles en plastique HDPE et PET, les canettes en aluminium et en acier, le carton et les journaux.

« Le recyclage est un service public fourni par les gouvernements locaux à leurs résidents, tout comme la fourniture d’eau, d’égouts, de routes », a déclaré Townsend. « C’est un service qui a une dépense, mais qui en a toujours. Je dirais que cela ne coûte pas cher lorsque vous le comparez à d’autres services pour lesquels nous payons, et lorsque les marchés sont bons, vous ne payez presque rien. »

L’étude encourage également les municipalités à mettre en œuvre des politiques qui aident à alléger le fardeau financier du recyclage en distribuant une partie de la responsabilité aux fabricants. Cela pourrait inclure une quantité minimale de matériaux recyclables que les fabricants doivent inclure dans les produits d’emballage.

« Si nous apprenons collectivement à mieux recycler, nous pouvons réduire les coûts pour atteindre à peu près le seuil de rentabilité », déclare Townsend. « D’un point de vue environnemental, c’est un bon retour sur investissement. »