Le recul mondial met des vies en danger — Problèmes mondiaux

KAMPALA/LUSAKA/HARARE, 12 septembre (IPS) – Il y a près de 30 ans, en 1994, le monde était témoin d’un événement historique alors que 179 nations se réunissaient sur le sol africain, au Caire, pour la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD).

Dans un moment d’action collective sans précédent, les chefs d’État ont adopté un programme d’action révolutionnaire et ont appelé à ce que la santé et les droits reproductifs des femmes occupent une place centrale dans les efforts de développement nationaux et mondiaux.

Cet été, autre première, la Conférence Women Deliver a tenu sa réunion annuelle à Kigali, au Rwanda. En tant que plus grande conférence sur l’égalité des sexes au monde, avec 6 000 délégués en personne et 200 000 participants à distance, l’événement était un symbole bienvenu de l’engagement de l’Afrique en faveur des droits des femmes et des filles.

Malgré cela, il était frustrant d’assister aux échos du recul mondial qui frappe actuellement le mouvement pour la justice reproductive et à la façon dont des décennies de progrès en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs (SDSR) continuent d’être attaquées.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, le Le président hongrois a suscité la polémique pour avoir défendu ses idéaux « pro-famille », en contraste frappant avec l’objectif qui avait uni de nombreux délégués présents.

La présidente Katalin Novák, une actrice clé du mouvement s’opposant aux droits des femmes et des filles, notamment l’accès à un avortement sûr et légal, a affirmé publiquement que les femmes hongroises « ne devraient pas rivaliser avec les hommes » ni s’attendre à un salaire égal. Elle a publiquement imaginé que sa fille adolescente serait habilitée à choisir la voie de la maternité d’un nombre important d’enfants, « même 10 enfants si elle le souhaite ».

Faisant partie d’une délégation de 40 femmes du Les femmes et la santé mondiale réseau, nous avons vécu le choc de première main. Trente ans après Le Caire, la lutte pour les droits des femmes et des filles se poursuit, mais en tant que professionnels de la santé africains et agents de changement dans les systèmes que nous mettons en place, notre détermination à soutenir les progrès sur le continent évolue également.

Nous avons de quoi être fiers. En novembre 2021, le Parlement béninois a voté la légalisation de l’avortement dans la plupart des circonstances. La République démocratique du Congo, le premier pays d’Afrique francophone à le faire, a élargi l’accès aux soins d’avortement et a approuvé les lignes directrices pour mettre en œuvre les directives du Protocole africain sur les droits des femmes (le Protocole de Maputo).

En juillet 2022, la Sierra Leone a pris des mesures pour moderniser les lois obsolètes sur l’avortement, après des décennies de plaidoyer de la part du mouvement des femmes et des représentants du gouvernement.

Malgré ces progrès, les femmes et les adolescentes d’Afrique continuent d’afficher des taux de mortalité et de morbidité maternelles parmi les plus élevés au monde. Avec un accès limité aux méthodes contraceptives modernes et à un avortement de qualité, sûr et légal, le blocage des progrès signifie la vie ou la mort pour de nombreuses femmes et filles.

La pandémie de COVID-19 a révélé l’échec de nombreux gouvernements à intégrer une approche sensible au genre dans les systèmes de santé nationaux en matière de SDSR. Lors de l’intervention d’urgence, les services SDSR n’ont pas toujours été jugés essentiels et mis de côté, ce qui a entraîné une recrudescence des violences basées sur le genre, des grossesses non désirées et des avortements à risque.

L’accès à la contraception moderne et à la santé reproductive, fondamentaux pour déterminer si et combien d’enfants avoir, quand et avec qui, reste inaccessible pour de nombreuses adolescentes et femmes. Des soins d’avortement sûrs et de qualité sont un droit. Les restrictions à l’avortement n’éliminent pas l’avortement ; ils se contentent d’éliminer les avortements sécurisés, ce qui entraîne la mort de femmes.

Selon les estimations mondiales jusqu’à 10 millions de filles supplémentaires risquent de devenir des enfants mariées au cours de la prochaine décennie en raison de la pandémie de COVID-19.

Les rapports indiquent également que bien que toutes les femmes et les filles du monde soient confrontées à la discrimination dans les lois, les normes sociales et les pratiques, les femmes et les filles d’Afrique sont celles qui subissent la plus grande part de discrimination en termes de dynamique au sein du ménage et de rôles de soins, d’environnements de travail, y compris de pratiques néfastes telles que la violence domestique et la violence envers les femmes. mutilation génitale.

Les travailleuses de la santé sont largement sous-représentées dans les postes de direction du secteur de la santé, ce qui constitue un facteur clé dans la lutte actuelle contre la SDSR. Les femmes constituent la majorité du personnel de santé, étant donné qu’elles représentent 70 pour cent de l’ensemble du personnel à l’échelle mondiale et 90 pour cent du personnel de première ligne, et pourtant elles n’occupent que 25 pour cent des postes de direction.

Pour les régions à revenus faibles et intermédiaires comme l’Afrique, le pourcentage de femmes occupant des postes de direction est aussi bas que cinq pour cent. En tant que majorité des professionnelles de santé de première ligne, les travailleuses de la santé ont une compréhension plus approfondie des besoins de santé de leurs communautés, y compris les besoins en matière de SDSR. Ce déséquilibre de pouvoir aux tables de prise de décision exclut leurs expériences et expertises précieuses pour façonner des politiques et des programmes qui répondent de manière adéquate aux besoins de santé des femmes et des filles.

En aggravant cela, 70% des femmes en Afrique seraient exclues financièrement, avec un écart estimé à 42 milliards de dollars entre les hommes et les femmes. Environ six millions de femmes travaillent de manière non rémunérée ou sous-payée dans des fonctions essentielles au système de santé, subventionnant ainsi la santé mondiale.

La santé et les soins sont des secteurs d’emploi essentiels pour les femmes et ont le potentiel de débloquer des leçons de transformation du genre pour le reste de l’économie en s’attaquant aux préjugés systémiques qui entravent l’autonomisation des femmes. Investir dans le personnel de santé, dont la majorité est composée de femmes, est un investissement judicieux qui peut générer des gains potentiels pour les systèmes de santé, le changement social et la croissance économique.

Le rôle des travailleuses de la santé fournissant des services de SDSR dans les systèmes de santé ne peut être surestimé. Les agents de santé conseillent et soutiennent généralement les femmes et les filles pour accéder à une gamme de contraceptifs modernes et pour faire face à une grossesse à haut risque ou non désirée.

Ils bravent la violence et le harcèlement des manifestants anti-droits dans des centres d’avortement sûrs et de qualité. Ils sont confrontés à des abus et à des menaces en ligne lorsqu’ils expriment des opinions en faveur des SDSR, en particulier de l’avortement sécurisé.

En tant que plate-forme, la conférence Women Deliver a fourni l’occasion aux défenseurs du genre et aux organisations de la société civile d’amplifier les efforts visant à promouvoir un programme sensible au genre parmi les acteurs politiques et les dirigeants gouvernementaux. Même si plusieurs pays ont ratifié des déclarations sur les droits de l’homme au fil des années, leurs efforts n’ont pas été suffisants pour tenir leur promesse de faire de l’égalité des sexes une réalité.

Les mouvements de femmes et leurs alliés jouent un rôle essentiel dans la mobilisation de la volonté politique nécessaire pour faire progresser les SDSR. En tant que membres de Women in Global Health, un mouvement qui conteste le pouvoir et les privilèges en faveur de l’équité entre les sexes en matière de santé, nous appelons les dirigeants politiques et mondiaux de la santé à établir ce qui suit :

1. Une CSU sensible au genre qui garantit que toutes les personnes ont accès aux services dont elles ont besoin, quand elles en ont besoin, y compris l’accès à la santé et aux droits sexuels et reproductifs (SDSR) pour les femmes et les filles. 2. Un leadership égalitaire et diversifié en matière de santé mondiale basé sur un leadership transformateur en matière de genre. Cela offre aux femmes des chances égales de diriger le secteur de la santé et de contribuer à façonner des systèmes de santé et des politiques de santé qui tiennent compte du genre. Ceci est essentiel si nous voulons parvenir à la santé pour tous. 3. Équité entre les sexes dans la préparation et la réponse aux situations d’urgence. Nous appelons à ce que le maintien des services de santé essentiels, y compris les SDSR, et la protection des agents de santé soient au cœur de ces accords politiques.

Les mouvements comme le nôtre jouent un rôle essentiel dans l’établissement d’alliances entre les agents de santé et les dirigeants nationaux dans la prestation des SDSR tout en préservant les résultats en matière de santé pour les générations futures. Partout en Afrique, la réduction des inégalités en matière de santé et de la mortalité maternelle est une préoccupation majeure.

Les pays africains ont la possibilité d’établir les bases de sociétés justes et de la santé pour tous. Ce dont nous avons besoin maintenant, c’est de résister fermement aux reculs mondiaux sur les droits reproductifs et de tenir les promesses faites aux femmes et aux filles.

Cet article a été rédigé par des membres du réseau African Women in Global Health :

Dorothée Akongoresponsable de la recherche et du plaidoyer, Busoga Health Forum et coordonnateur, section ougandaise ; Flata Mwaleprofessionnel de la santé mondiale et responsable pays adjoint, section Zambie ; Viviane Mugarisispécialiste de la communication en santé publique, section du Zimbabwe.

