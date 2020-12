Le recul du COVID en Australie pourrait signifier que les résidents sont vaccinés plus rapidement après que le gouvernement a rapidement ordonné des millions d’autres doses potentielles dans des essais de stade avancé.

L’Université du Queensland avait développé le vaccin en partenariat avec la société pharmaceutique CSL et le gouvernement avait commandé 51 millions de doses.

Mais ces plans ont été brusquement interrompus par crainte que les faux résultats puissent nuire à la confiance du public dans le programme de vaccination COVID-19.

Le gouvernement a dû se démener pour combler le manque à gagner, en ajoutant 20 millions de doses supplémentaires du vaccin AstraZeneca, que le fabricant CSL a commencé à produire le mois dernier.

Cette décision pourrait signifier que les doses sont déployées plus tôt que prévu par le gouvernement, car ce vaccin est déjà en production – par opposition à celui du Queensland qui en était encore à la première étape des essais.

Le gouvernement a dû se démener pour combler le manque à gagner, en ajoutant 20 millions de doses supplémentaires du vaccin AstraZeneca, que le fabricant CSL a commencé à produire le mois dernier (Photo: un chercheur d’AstraZeneca)

Cette décision pourrait signifier que les doses seront déployées plus tôt que prévu par le gouvernement, car le vaccin d’UQ n’était pas encore en production appropriée (photo, vaccin AstraZeneca)

La société produisant les deux vaccins aurait dû arrêter sa production du vaccin AstraZeneca pour faire place au produit UQ, a rapporté le Courier Mail.

Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré que le vaccin UQ était également plus difficile à fabriquer.

Les premières doses du vaccin AstraZeneca devraient être distribuées au début de l’année prochaine, ce qui signifie que les amateurs de voyages pourraient partir en vacances plus tôt que prévu.

Il est déjà proposé au Royaume-Uni et vient d’être approuvé au Canada, après avoir été parfaitement sûr et efficace à 95% pour lutter contre le virus.

M. Morrison a signalé que les voyages à l’étranger seraient probablement interdits jusqu’à ce que le vaccin soit déployé.

Le Premier ministre a également révélé que les voyageurs internationaux se rendant en Australie sans preuve d’un vaccin pourraient être contraints de mettre en quarantaine un hôtel – à leurs propres frais.

«Là où les gens ont le choix entre deux semaines de quarantaine ou se faire vacciner, je pense que ce sera une incitation», a-t-il déclaré en novembre.

Le coup sera d’abord remis aux agents de santé et aux personnes vulnérables, telles que les personnes âgées et les Australiens autochtones. Les enfants ne sont pas classés comme vulnérables et ne seront pas prioritaires.

Jusqu’à ce que la vaccination soit déployée, qui devrait commencer en mars, la distance sociale devra peut-être subsister pour éviter qu’une épidémie massive ne se produise.

Mercredi, le gouvernement a prolongé son interdiction des voyages internationaux (photo: passagers en attente de prendre un vol Melbourne-Sydney le 23 novembre)

Les Australiens seront probablement bloqués dans le pays, incapables de passer leurs vacances à l’étranger, jusqu’à ce que le vaccin soit déployé à travers le pays (sur la photo, un voyageur est vu porter ses bagages hors du bus alors qu’il entre en quarantaine dans un hôtel à Melbourne lundi)

M. Morrison a révélé vendredi qu’il avait commandé d’urgence plus de deux autres vaccins actuellement en phase d’essais tardifs.

Le gouvernement a obtenu 20 millions de doses supplémentaires du vaccin Université d’Oxford / AstraZeneca, portant le total à 53,8 millions, et 11 millions de doses supplémentaires du vaccin Novavax, portant le total des doses de ce vaccin à 51 millions.

Le gouvernement a également obtenu un accord pour le vaccin Pfizer / BioNTech, qui s’est avéré sûr dans les essais cliniques, et qui est maintenant administré aux membres du public en Grande-Bretagne.

M. Morrison a précédemment déclaré que l’Australie n’était pas pressée car la situation de Covid-19 en Australie est « très stable » avec seulement une poignée de cas.

« En Australie, nous sommes dans une position très forte et cela nous permet de bien faire les choses », a-t-il déclaré vendredi matin.

Le gouvernement a prolongé mercredi son interdiction des voyages internationaux après que les chefs de la santé ont estimé que le COVID-19 constituait un risque de santé publique important au niveau international en raison de la propagation rapide du virus dans de nombreux autres pays.

Les frontières ont été fermées à tous les non-résidents le 20 mars pour empêcher le virus de se propager de l’étranger et resteront désormais fermées jusqu’au moins jusqu’en mars 2021.

L’Université du Queensland avait développé le vaccin en partenariat avec la société pharmaceutique CSL – et le gouvernement avait commandé 51 millions de doses (Photo: un scientifique de l’université travaillant sur le vaccin plus tôt cette année)

Le gouvernement a conclu des accords pour 134,8 millions de doses auprès de trois autres développeurs de vaccins, le vaccin Pfizer / BioNTech, qui s’est avéré sûr dans les essais cliniques, et qui est maintenant administré au public britannique.

Les Australiens ne peuvent quitter le pays qu’avec des exemptions spécifiques.

Les navires de croisière ont été interdits depuis la catastrophe de Ruby Princess en Nouvelle-Galles du Sud, qui a entraîné près de 900 infections et 28 décès.

Les industries de la croisière et du voyage en difficulté ne seront certainement pas satisfaites de l’extension.

Le ministre de la Santé, Greg Hunt, a déclaré que la maladie continuait de se propager à l’étranger à un rythme rapide.

«Le monde international reste un environnement difficile et dangereux et l’Australie ne sera pas totalement en sécurité tant que la communauté internationale ne sera pas en sécurité.

« Les risques à l’étranger sont énormes, et si nous ne maintenons pas ces protections importantes, nous ne protégerons pas les Australiens. »