Le recul de l’interdiction de la bande Pride par la LNH est déjà en cours alors que les joueurs et les équipes réagissent

Ce n’est pas un mot que l’on s’attendrait à ce que Jeff McLean utilise à la lumière de la décision de la LNH d’interdire aux joueurs d’afficher du ruban adhésif sur le thème de la fierté sur leurs bâtons cette saison.

Mais mardi soir, McLean, co-fondateur de Pride Tape, a en fait qualifié son humeur d’« optimiste ».

La raison de l’enthousiasme de McLean ?

Plusieurs équipes de la LNH ont contacté directement McLean pour voir comment elles peuvent réagir à la décision de la ligue d’interdire aux joueurs d’utiliser des cassettes sur le thème de la Fierté cette saison. Selon McLean, une équipe de la LNH a même téléphoné à son bureau mardi pour passer une commande d’une caisse entière de Pride Tape.

« Nous discutons avec les équipes cette semaine de ce que nous pouvons faire. Nous voulons parler de ce que nous pouvons faire de plus lors de la Pride Night. Et je suis vraiment optimiste à ce sujet», a déclaré McLean mardi. « Et si nous avons cette conversation dans une semaine, il y aura plus d’équipes à bord. »

Dans les coulisses, les employés de Pride Tape affirment qu’il y a eu une vague de soutien via les canaux secondaires. Le rejet de la nouvelle directive de la LNH – qui stipule que les joueurs de la LNH ne seront pas autorisés à mettre du ruban adhésif sur le thème de la fierté sur leurs bâtons sur la glace cette saison – vient également directement des joueurs eux-mêmes. L’autre cofondateur de Pride Tape, le Dr Kristopher Wells, estime qu’il pourrait même y avoir suffisamment de traction pour forcer la LNH à revenir sur sa politique.

«Je ne pense pas que la porte soit fermée. Nous avons certainement eu des joueurs qui voulaient commander Pride Tape et nous ont dit qu’ils allaient chercher des moyens de l’utiliser eux-mêmes », explique Wells. « Ils ne laisseront pas la LNH les dissuader de montrer leur soutien. »

Wells affirme que la décision de la LNH démontre un écart générationnel entre les athlètes sur la glace et les décideurs dans les salles de conseil. Il estime que la jeune génération de joueurs a grandi à une époque où l’inclusivité était souvent encouragée. Et il croit que la décision de la LNH est à courte vue et ne saisit pas l’image puissante des joueurs utilisant du ruban adhésif sur le thème de la Fierté sur leurs bâtons.

« Nous avons reçu des centaines de messages de jeunes du monde entier, mais rien de plus puissant que le jeune qui nous a écrit et nous a dit : « Pride Tape m’a sauvé la vie ». J’allais mettre fin à mes jours jusqu’à ce que je voie qu’il y avait des alliés et des gens qui me soutenaient », dit Wells. « Et c’est ce que la LNH emporte. Et je suis ému en pensant à cela.

La décision de la ligue a suscité une grande déception, à laquelle certaines des plus grandes stars du sport se sont prononcées sur la question.

« Est-ce quelque chose que j’aimerais voir remettre en place un jour ? Certainement. Vous savez, mais ce n’est pas comme ça en ce moment », a déclaré Connor McDavid aux journalistes à Edmonton.

Si la LNH maintient le cap et applique cette politique tout au long de la saison 2023-2024, les dirigeants de la ligue devraient s’attendre à un déluge de critiques à leur égard dans les mois à venir, en particulier lorsque les équipes organiseront des soirées réduites sur le thème de la fierté cette saison. Mercredi matin, le directeur général de longue date et dirigeant de la ligue, Brian Burke – dont le fils Brendan s’est révélé gay en 2009 – a fait une déclaration cinglante sur les réseaux sociaux sur la nouvelle politique de la LNH.

«Cette nouvelle politique de la ligue prive les clubs et les joueurs de l’un des moyens les plus importants et les plus visibles de soutenir les causes qui les défendent. Soyons clairs : il ne s’agit pas d’inclusion ou de progrès », a écrit Burke. «Cette décision ne fait pas progresser le jeu et ne permet pas à nos fans de se sentir les bienvenus. Les fans se tournent vers les équipes et la ligue pour montrer qu’ils sont les bienvenus et ces directives ferment une porte ouverte depuis une décennie.



L’attaquant des Flyers Scott Laughton a déclaré aux journalistes mercredi qu’il ignorerait probablement l’interdiction de la LNH sur la bande Pride cette saison. (Dennis Schneidler / USA aujourd’hui)

Wells croit que cette directive soudaine de la LNH révélera en fait quels joueurs sont de véritables alliés par rapport à ceux qui utilisaient simplement une bande sur le thème de la Fierté comme geste symbolique.

« L’alliance, c’est bien quand c’est facile. Mais c’est lorsque le travail devient dur que cela a le plus d’impact. C’est alors que nous savons dans notre communauté qui sont les véritables alliés », explique Wells. « Les vrais alliés ne reculent pas. Ils doublent la mise.

Le défenseur torontois Morgan Reilly semble incarner les paroles de Wells, affirmant que son intention cette saison est de trouver des moyens alternatifs pour démontrer son alliance avec la communauté LGBTQ+.

« Nous allons continuer à soutenir ces personnes et ces causes qui, selon nous, en ont besoin ou qui en sont dignes et le méritent pleinement », a déclaré Reilly mardi. « Quelle que soit la déclaration qui a été faite, c’est bien, mais en tant que joueurs, nous allons continuer à offrir notre soutien et à être des alliés. Nous voulons faire partie de cette communauté.

« Si la ligue maintient cette interdiction, les équipes et les joueurs prendront cela en main », ajoute Wells. «Ils trouveront des moyens de montrer authentiquement leur alliance sous différentes formes.»

La nouvelle politique de la ligue n’empêche pas les joueurs d’organiser des « rencontres » avec des personnes issues de communautés marginalisées avant ou après les matchs et les entraînements. La saison dernière, par exemple, les efforts des attaquants des Flyers Scott Laughton et James van Riemsdyk ont ​​été largement éclipsés par Ivan Provorov, qui a fait la une des journaux en refusant de porter un maillot sur le thème de la Fierté lors des échauffements. Mais le même soir, Laughton et van Riemsdyk ont ​​personnellement rencontré environ 50 membres de la communauté LGBTQ+ pour une rencontre d’après-match.

Mercredi, Laughton a déclaré aux journalistes qu’il ignorerait probablement l’interdiction de la LNH sur la bande Pride.

Scott Laughton dit « de toute façon, vous me verrez probablement avec la cassette de la fierté ce soir-là ». « S’ils veulent dire quelque chose, ils le peuvent. » – Charlie O’Connor (@charlieo_conn) 11 octobre 2023

Brock McGillis, un ancien gardien de but de l’OHL devenu défenseur des LGBTQ+, a exprimé sa frustration face à la décision de la ligue. McGillis est sorti en 2016 et a passé les dernières années à animer des ateliers visant à éduquer les joueurs de hockey sur des sujets tels que l’homophobie. Le retrait de la bande sur le thème de la fierté des bâtons des joueurs signifie que les alliés de la communauté LGBTQ+ seront moins visibles dans les arènes de la LNH cette saison – une décision que McGillis espère pouvoir encore inverser.

«J’espère sincèrement qu’ils reconsidéreront la possibilité de permettre aux joueurs de montrer leur appartenance ou leur identité», déclare McGillis. « Le soutien de ces joueurs est nécessaire pour que les groupes vulnérables se sentent les bienvenus pour travailler, jouer ou être fans de hockey. »

En l’absence d’autorisation d’utiliser une cassette sur le thème de la fierté, McGillis affirme qu’il existe d’autres moyens pour les joueurs de la LNH de montrer leur alliance avec la communauté LGBTQ+. Il a présenté trois choses simples que des joueurs comme McDavid et Reilly peuvent faire pour démontrer leur véritable volonté de défendre leur cause malgré les nouvelles restrictions en place.

« Vous pouvez commencer par freiner les propos homophobes dans vos vestiaires. Vous pouvez devenir ambassadeur et travailler avec des organismes de votre communauté. Et utilisez vos plateformes de médias sociaux », explique McGillis.

McGillis espère que davantage de joueurs de la LNH seront invités à se joindre à son initiative Alphabet Sports Collective, qui compte déjà des personnalités comme Reilly, Laughton et van Riemsdyk comme ambassadeurs.

«Nous lançons notre programme d’ambassadeurs et notre programmation démarre bientôt», déclare McGillis. « Nous allons créer des espaces sûrs et accueillants pour les personnes marginalisées, en particulier la communauté Queer et ses alliés. »

McGillis dit qu’il aimerait que des joueurs de hockey de tous les niveaux se joignent à son Alphabet Sports Collective.

« Pas seulement les joueurs de la LNH. Tout le monde de tout l’écosystème du hockey », dit-il.

McGillis n’aura probablement pas de difficulté à trouver de nouvelles recrues au sein de la PWHL, la ligue professionnelle féminine dont le lancement est prévu en janvier.

Mardi, McLean a déclaré que Pride Tape avait reçu mardi plusieurs messages directs de joueurs de la PWHL et il pensait que les joueurs de cette ligue veilleraient à montrer leur alliance avec la communauté LGBTQ+ lorsqu’ils seraient sur la glace.

« Tant de joueurs de la PWHL ont tendu la main pour exprimer leur soutien au cours des dernières 24 heures », a déclaré McLean.

McLean pense que la négativité autour de ce scénario aura finalement un résultat positif. Il dit que peu de temps après la décision de Provorov de ne pas porter le maillot sur le thème de la Flyers Pride, les ventes de son produit ont grimpé en flèche.

Et bien qu’il ait refusé de donner des détails sur la hausse des ventes de Pride Tape cette semaine, McLean semblait connaître une hausse similaire de son activité.

« Disons simplement que nous avons connu une journée chargée (mardi) », déclare McLean. « Et je soupçonne que cela va continuer. »

(Photo du haut : Joe Sargent / NHLI via Getty Images)