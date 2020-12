(Opinion Bloomberg) – Malgré toute l’euphorie qui a accueilli à juste titre l’annonce du président chinois Xi Jinping en septembre d’un pic des émissions de carbone d’ici 2030 et d’une baisse à zéro net d’ici 2060, la promesse de cette déclaration est en péril.

Pour voir pourquoi, considérez le discours de suivi de Xi au Sommet international sur l’ambition climatique le 12 décembre. Tout en réitérant ses promesses antérieures et en les étoffant avec quelques promesses supplémentaires (2), il n’a pas réussi sur le point le plus important: combien la Chine est prêt à dépenser pour décarboner son système électrique.

Ce que Pékin fait pour remédier à sa pollution par le carbone en 2021 et au cours de la décennie à venir compte plus que dans tout autre pays. La Chine représente déjà 29% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, soit le double de la part des États-Unis et trois fois celle de l’Union européenne. Autrefois considéré comme un pays en développement relativement peu polluant, il dépasse également l’Europe en termes d’émissions par habitant.

De plus, alors que la pollution par le carbone aux États-Unis et en Europe est en baisse et en baisse d’environ 16% et 22% respectivement par rapport aux pics du milieu des années 2000 (1) – équivalant à environ 1,55 milliard de tonnes de dioxyde de carbone – sur la même période. a grimpé de 36%, soit 2,45 milliards de tonnes, soit à peu près l’équivalent des émissions totales de l’Inde.

Le risque est que les mesures prises aujourd’hui pour dynamiser la croissance économique de la Chine aient des répercussions dans le futur. Le dioxyde de carbone, une fois émis, reste dans l’atmosphère pendant des siècles. Les centrales et usines alimentées aux combustibles fossiles, une fois mises en service, acquièrent des effectifs et des chaînes d’approvisionnement. Ceux-ci représenteront de puissants groupes d’intérêt dans les années à venir, poussant contre les efforts visant à les fermer.

Le dernier discours de Xi indique que ces problèmes liés aux groupes d’intérêt déforment déjà les priorités. La capacité installée de l’énergie solaire et éolienne atteindra au moins 1 200 gigawatts d’ici 2030, a-t-il déclaré, contre 440 GW actuellement. Cela représente une croissance des piétons d’environ 76 GW par an, à peu près en ligne avec les installations de 2018.

Le nombre de 2018 était, bien sûr, un record à l’époque, et la Chine est de loin le plus grand développeur d’énergie renouvelable au monde. Pourtant, le rythme prévu est bien en deçà des attentes d’environ 115 GW par an de la part des organismes de l’industrie solaire et éolienne de Chine, sans parler des niveaux aussi élevés que 160 GW que certains analystes s’attendaient à voir dans le 14e plan quinquennal publié en mars prochain. Si la Chine atteint ses objectifs économiques, ce lent rythme de déploiement garantit quasiment que les émissions des centrales électriques fossiles continueront d’augmenter.

Il n’y a pas besoin d’une telle timidité. Selon les estimations de BloombergNEF, presque tous les nouveaux projets éoliens et solaires en Chine fournissent déjà une énergie moins chère que la nouvelle génération de charbon, et environ la moitié coûterait moins cher que de maintenir en fonctionnement les centrales à charbon et à gaz existantes. Avec moins de 10% de la part de l’énergie électrique, il n’y a pas encore besoin de stockage d’énergie pour lisser leur variabilité. La seule contrainte à un rythme beaucoup plus rapide des déploiements devrait être la capacité physique de fabriquer, d’installer et de connecter autant de gigawatts – et c’est là qu’un objectif ambitieux contribuerait à éliminer les goulots d’étranglement.

Même si la Chine finit par dépasser le nombre de 1200 GW, en minimisant ses ambitions en matière d’énergies renouvelables, Xi envoie un message selon lequel le pays est prêt à subir un impact fiscal et de productivité – ainsi qu’à nuire à la santé de ses citoyens et au climat de la planète – si il aide à soutenir les industries des cheminées qui seraient menacées par un mouvement plus rapide vers zéro.

C’est le marché du diable dans l’économie chinoise moderne. Comme nous l’avons écrit, malgré toutes les discussions périodiques sur le désendettement, «construire, bébé, construire» est au cœur du modèle de croissance de la Chine comme il l’a jamais été. Ce n’est qu’au Bhoutan, en Irlande et au Turkménistan que la formation brute de capital fixe – essentiellement des éléments de construction – représente une part plus importante de l’économie qu’en Chine.

Après avoir ralenti lors de la tentative la plus sérieuse du pays de passer de l’investissement à la consommation en 2015, la production d’acier a dépassé la croissance économique chaque année. Une économie forte, propulsant une production de métaux rentable, serait une bonne chose, mais ce schéma suggère que l’inverse se produit: la croissance est soutenue par des gâchis industriels improductifs, accumulant une voûte de prêts improductifs pour l’avenir.

L’effet sur la planète sera dévastateur. La montée en flèche de la production de métaux pour sortir la Chine de la crise induite par Covid a fait en sorte que les émissions ont atteint un niveau record au troisième trimestre et ont anéanti les projets de longue date de réduction de la capacité sidérurgique, selon l’analyste climatique et énergétique Lauri Myllyvirta. Peut-être que 2021 sera différent – mais après tant de revers, les promesses de désendettement devraient être autant crédibles que les vœux d’un alcoolique d’abandonner la bouteille, comme l’ont écrit mes collègues Shuli Ren et Anjani Trivedi.

À un moment donné, comme à chaque boom alimenté par le crédit, la rivière des liquidités se tarira et les emprunteurs devront travailler plus dur pour justifier leurs prêts. Le problème est qu’à l’heure actuelle, les projets à forte intensité de carbone absorbent une part considérable de l’argent doux, malgré leur économie plus faible et leurs impacts dévastateurs sur la santé et l’environnement. Lorsque les décideurs politiques passeront enfin à l’investissement plus propre qu’ils devraient faire maintenant, rien ne garantit que les fonds nécessaires seront toujours disponibles.

La vision de Pékin de la décarbonisation ressemble à la vision de saint Augustin de la chasteté: elle veut être pure, mais pas encore. Le problème, c’est que s’il ne va pas vite, il sera peut-être trop tard – à la fois pour la Chine et pour la planète.

(1) Les quatre promesses étaient de construire 1 200 gigawatts d’énergie éolienne et solaire d’ici 2030, comme indiqué ci-dessous; augmenter le volume des forêts chinoises de 6 milliards de tonnes, un objectif déjà atteint à 85%; réduire l’intensité carbone de sa croissance économique de 65%; et porter la part des combustibles non fossiles à 25% de l’énergie primaire.

(2) Le pic historique pour l’Union européenne, de 4,66 milliards de tonnes, a eu lieu en 1979.

