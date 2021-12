Le recruteur belge Shadab Iftikhar fait l’éloge de Roberto Martinez alors qu’il s’apprête à devenir manager de Fort William | Actualités footballistiques

Shadab Iftikhar dit qu’il doit beaucoup au sélectionneur belge Roberto Martinez pour une ascension dans le jeu qui vient de le voir entrer dans l’histoire du football écossais.

Le Britannique-Pakistanais Ifthikar vient de décrocher le poste d’entraîneur de l’équipe de la Highland League à Fort William, ce qui lui permettra de devenir le premier Sud-Asiatique britannique à avoir réussi dans le football écossais senior.

Ifthikar, né à Preston, a entraîné partout dans le monde après avoir décidé quand il était adolescent qu’il ferait tout ce qu’il fallait pour devenir manager. Il a travaillé comme éclaireur de l’opposition pour Martinez à Wigan et à Everton et a également fait partie du personnel des coulisses de la Belgique lors de l’Euro 2020.

Parlant de sa relation avec le patron de la Belgique Martinez, Ifthikar a déclaré Nouvelles de Sky Sports : « Je n’ai pas assez d’heures dans la journée pour parler de ce que j’ai appris du gaffer, il a tellement aidé ma carrière.

Image:

Shadab Iftikhar a travaillé sous la direction de Roberto Martinez à Wigan, Everton et en Belgique



« Chaque fois que je lui parle, je comprends tellement de choses. C’est l’homme le plus intelligent que j’aie jamais rencontré. Je lui suis reconnaissant, envers son équipe – Shaun Maloney et Luke Benstead sont des gens brillants, ils m’ont tellement aidé Et le gaffer, je suis où je suis aujourd’hui à cause de lui.

« Je n’ai que le plus de respect pour lui. J’ai essayé de le convaincre de venir gérer pendant quelques mois à Fort William, mais cela ne s’est pas très bien passé! Mais j’espère que ses conseils me retiendront. en bonne place et je peux prendre un peu d’informations que j’ai apprises au fil des ans avec lui.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’assistant de Charlton Women Riteesh Mishra est fier de représenter les Sud-Asiatiques britanniques dans le football et dit qu’il veut voir plus d’entraîneurs de la communauté au sommet du jeu



« C’est un gentleman absolu, et, honnêtement, je ne le remercierai jamais assez pour ce qu’il a fait pour moi personnellement sur et en dehors du terrain. »

Le parcours d’Iftikhar dans le football l’a amené à gérer au niveau des clubs jusqu’aux Samoa – et en Mongolie, où en peu de temps il est devenu entraîneur adjoint de l’équipe nationale.

« C’est un pays difficile. J’ai beaucoup de respect pour le pays, ils m’ont donné ma première opportunité et je garderai toujours cela à cœur », a-t-il déclaré.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancien entraîneur de l’équipe première de Chorley, Irfan Kawri, affirme que la résilience a été la clé pour lui permettre de réussir une carrière d’entraîneur sud-asiatique de football



« C’était difficile d’aller dans un nouveau pays pour s’adapter à une nouvelle culture, une nouvelle façon de jouer au football. Quand vous avez vécu en Angleterre, Preston, toute votre vie est très différente.

« Mais c’était une excellente expérience d’apprentissage et vous apprenez tellement personnellement, mais aussi en tant que manager. Et puis, s’impliquer dans l’équipe nationale était incroyable – le soutien que vous avez obtenu était formidable, tout comme les voyages.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’arrière latéral de Mansfield Town Mal Benning décrit les défis qu’il a dû surmonter pour devenir footballeur professionnel



« C’était juste une bonne sorte de jauge pour savoir où vous en êtes en tant que manager – et quelle expérience incroyable. J’y repense avec rien d’autre que de bons souvenirs. Honnêtement, ce fut l’un des meilleurs moments de ma vie. »

Apna England et Punjabi remportent le British Sikh Award

Image:

Le comté de Derby avait quelque chose à célébrer la semaine dernière lorsque les Punjabi Rams ont remporté le prestigieux prix Fans for Diversity



Les groupes de fans d’Apna England et des Punjabi Rams ont tous deux été présélectionnés pour le Legacy Award lors des British Sikh Awards du mois prochain.

Le club officiel des supporters anglais Apna England est devenu une voix importante pour les Sud-Asiatiques britanniques dans le football, avec un noyau de membres provenant de groupes affiliés dirigés par l’Asie du Sud et soutenus par le Fans de la diversité campagne, une initiative financée conjointement par le Association des supporters de football et Dégagez-le qui promeut la diversité et l’inclusion dans le football.

Les Punjabi Rams du comté de Derby ont été récompensés la semaine dernière après avoir reçu le prix Fans for Diversity lors des prix 2021 de l’Association des supporters de football à Londres lundi soir.

Les Punjabi Rams ont organisé des séances de santé mentale pour les supporters pendant le verrouillage avant de se lancer dans une collecte de fonds pour l’association caritative MIND. Le groupe a également soutenu l’appel de la banque alimentaire du comté de Derby plus tôt cette année et a lancé une campagne de billets gratuits pour amener les enfants et les familles à faible revenu à Pride Park.

Plus tôt ce mois-ci à Diwali, Sky Sports News a révélé en exclusivité que les Punjabi Rams prolongeaient leur engagement envers les femmes du comté de Derby en devenant un sponsor de manches de chemise pour l’équipe.

Jay Mann, membre des Punjabi Rams, a déclaré Nouvelles de Sky Sports : « C’est une réalisation incroyable pour nous en tant que groupe et témoigne du soutien fantastique que le club et les fans de Derby County nous ont montré.

« Nous continuerons à servir notre communauté et à aider à conduire le programme d’amélioration de la représentation dans le football. »

Chandarana et Singh illuminent l’événement Southall

Image:

Le scientifique sportif d’Arsenal, Nav Singh, et le milieu de terrain de Blackburn, Millie Chandarana, lors de l’événement de football féminin gratuit (Photo : Liam Asman)



Le milieu de terrain des Blackburn Rovers Millie Chandarana et le scientifique sportif d’Arsenal, Nav Singh, ont ravi les jeunes à l’événement de football féminin gratuit Seeing is Believing organisé par le club indien Gymkhana à Southall ce week-end.

Le duo a organisé des séances de football aux côtés des entraîneurs de Gymkhana lors de l’événement, conçues pour encourager davantage de femmes sud-asiatiques à participer au jeu.

Ils ont été rejoints par le premier arbitre enturbanné de la ligue anglaise de football Jarnail Singh, le journaliste de Sky Sports News Dev Trehan et le milieu de terrain de l’équipe B de Brentford Hapreet Heer, qui ont fourni un mentorat et des conseils aux parents sur les différentes étapes du jeu.

Image:

Millie Chandarana a eu un passage à Manchester United dans sa jeunesse (Photo: Liam Asman)



« C’était vraiment agréable et génial de voir la participation », a déclaré Chandarana Sky Sports News à l’événement soutenu par Sporting Equals, Brentford FC et la Super 5 League.

« Je pense que toutes les filles qui sont descendues ont eu une très bonne expérience. Cela a été une excellente occasion pour les filles de vraiment s’impliquer dans le football et de sensibiliser la communauté au football.

« Tout impact que je peux avoir là-dessus est formidable et c’est tout simplement fantastique d’être impliqué dans quelque chose qui implique plus de filles dans le sport et le football. Nous avons besoin de plus de modèles pour émerger et se manifester et c’est vraiment bien pour moi si les gens me considèrent comme un. Cela me rend vraiment heureux. «

Sud-Asiatiques britanniques dans le football

Pour plus d’histoires, d’articles et de vidéos, visitez notre page révolutionnaire sur les Sud-Asiatiques dans le football sur skysports.com et restez à l’écoute de Sky Sports News et nos plateformes numériques Sky Sports.