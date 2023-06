Le recrutement d’enfants par des groupes armés en Syrie est en hausse, alors même que les combats s’atténuent

QAMISHLI, Syrie (AP) – Une jeune fille kurde de 13 ans a disparu alors qu’elle rentrait chez elle après un examen scolaire le mois dernier, après avoir été approchée par un homme d’un groupe armé. Ses parents ont immédiatement craint le pire – qu’elle ait été persuadée de rejoindre le groupe et emmenée dans l’un de ses camps d’entraînement.

La jeune fille, Peyal Aqil, était avec des amis lorsqu’elle a rencontré l’homme qui s’est avéré être un recruteur pour un groupe connu sous le nom de Jeunesse révolutionnaire. Elle l’a suivi dans l’un des centres du groupe dans la ville de Qamishli, dans le nord-est de la Syrie. Ses amis l’ont attendue à l’extérieur, mais elle n’est jamais ressortie.

La mère de Peyal, Hamrin Alouji, a déclaré qu’elle et son mari avaient porté plainte auprès des autorités locales, en vain.

Le groupe a déclaré plus tard que Peyal avait rejoint volontairement, une affirmation rejetée par Alouji. « Nous considérons qu’à cet âge, elle ne peut pas donner son consentement, même si elle a été convaincue » par le programme du groupe, a déclaré Alouji, assise pour un entretien dans la chambre de sa fille, remplie d’animaux en peluche et de manuels scolaires.

Des groupes armés ont recruté des enfants tout au long des 12 dernières années de conflit et de guerre civile en Syrie. Un nouveau rapport des Nations Unies sur le recrutement, publié mardi, indique que l’utilisation d’enfants soldats en Syrie est en augmentation, alors même que les combats dans la plupart des régions de la Syrie se terminent.

Le nombre d’enfants recrutés par des groupes armés en Syrie n’a cessé d’augmenter au cours des trois dernières années, passant de 813 en 2020 à 1 296 en 2021 et 1 696 en 2022, selon l’ONU.

Parmi ceux qui auraient recruté des enfants se trouve un allié américain dans la bataille contre les extrémistes de l’État islamique – les Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes, selon l’ONU En 2022, l’ONU a attribué la moitié des cas, soit 637, aux FDS et à des groupes associés dans le nord-est Syrie.

Le rapport indique également que l’ONU a confirmé 611 cas de recrutement par l’Armée nationale syrienne soutenue par la Turquie, qui a affronté les FDS dans le passé, et 383 par Hayat Tahrir al Sham, lié à Al-Qaïda, dans le nord-ouest de la Syrie. Le rapport cite 25 cas de recrutement d’enfants par les forces gouvernementales syriennes et les milices pro-gouvernementales.

Des enfants sont recrutés dans toute la Syrie, a déclaré Bassam Alahmad, directeur exécutif de Syrians for Truth and Justice, une organisation indépendante de la société civile.

Dans certains cas, des enfants sont enrôlés de force, a-t-il dit. Dans d’autres, les mineurs s’inscrivent parce qu’eux-mêmes ou leur famille ont besoin du salaire. Certains se joignent pour des raisons idéologiques, ou en raison de loyautés familiales et tribales. Dans certains cas, des enfants sont envoyés hors de Syrie pour combattre comme mercenaires dans d’autres conflits.

Les tentatives pour mettre fin à ce recrutement ont été compliquées par la mosaïque de groupes armés opérant dans chaque partie de la Syrie.

En 2019, le SDF a signé un accord avec l’ONU promettant de mettre fin à l’enrôlement des enfants de moins de 18 ans et a mis en place un certain nombre de bureaux de protection de l’enfance dans sa zone. Le département d’État américain a défendu son allié dans un communiqué, affirmant que les FDS « sont le seul acteur armé en Syrie à répondre à l’appel de l’ONU pour mettre fin à l’utilisation d’enfants soldats ».

Nodem Shero, porte-parole de l’un des bureaux de protection de l’enfance gérés par l’administration locale affiliée aux FDS, a reconnu que des enfants continuent d’être recrutés dans les zones contrôlées par les FDS.

Cependant, le mécanisme de plainte fonctionne, a-t-elle déclaré. Son bureau a reçu 20 plaintes au cours des cinq premiers mois de l’année, a-t-elle déclaré. Quatre mineurs ont été retrouvés dans les forces armées des FDS et ont été rendus à leurs familles. Les autres n’étaient pas avec le SDF, a-t-elle dit.

Dans certains cas, dit-elle, les parents supposent que leurs enfants ont été emmenés par le SDF alors qu’ils sont en fait avec un autre groupe.

Alahmad a déclaré que le recrutement par le groupe avait diminué après l’accord de 2019, mais que le SDF n’était pas intervenu car d’autres groupes de sa région continuaient de cibler les enfants.

Parmi eux se trouve la Jeunesse révolutionnaire, un groupe lié au Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, un mouvement séparatiste kurde interdit en Turquie. La jeunesse révolutionnaire est agréée par le gouvernement local lié au SDF – bien que les deux groupes aient nié tout lien au-delà.

Le rapport de l’ONU a attribué 10 cas à la jeunesse révolutionnaire en 2022, mais d’autres disent que les chiffres sont plus élevés. Dans un rapport de janvier, le groupe d’Alahmad a déclaré que la jeunesse révolutionnaire était responsable de 45 des 49 cas de recrutement d’enfants qu’il a documentés dans le nord-est de la Syrie en 2022.

Alahmad a déclaré que l’administration affiliée au SDF détournait le regard. Il l’a appelé à « prendre ses responsabilités afin d’arrêter ces opérations ».

Un responsable des Jeunesses révolutionnaires a reconnu que le groupe recrutait des mineurs, mais a nié les enrôler de force. « Nous ne kidnappons personne et nous ne forçons personne à nous rejoindre », a-t-il déclaré, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat conformément aux règles de son groupe.

« Ils viennent eux-mêmes nous voir et nous disent leur intention de se mettre au service de la nation », a-t-il dit. « Nous ne prenons pas les mineurs s’ils sont indécis ou incertains. »

Les mineurs ne sont pas immédiatement envoyés au service armé, a-t-il déclaré. Au lieu de cela, ils participent d’abord à des cours de formation et à d’autres activités, après quoi « ils sont envoyés à la montagne s’ils le souhaitent », a-t-il dit, faisant référence au quartier général du PKK dans les montagnes de Qandil au nord de l’Irak.

Interrogé sur Peyal, il a dit que la jeune fille s’était plainte d’être malheureuse à la maison et que ses parents l’avaient forcée à porter le hijab.

Alouji a déclaré que sa fille n’avait donné aucun signe d’être malheureuse à la maison et que la nuit précédant sa disparition avait déclaré qu’elle prévoyait d’étudier pour devenir avocate.

Un mois après sa disparition le 21 mai, Peyal est rentrée chez elle. Elle s’était enfuie de l’un des camps d’entraînement du groupe, a déclaré sa mère.

Depuis le retour de sa fille, « son état psychologique est difficile parce qu’elle… a été soumise à un entraînement dur », a déclaré Alouji. La famille ne se sent plus en sécurité, dit-elle, et cherche un moyen de sortir de Syrie.

Sewell a rapporté de Beyrouth. Les rédacteurs d’Associated Press Omar Albam à Idlib, en Syrie, et Lolita Baldor à Washington ont contribué à ce rapport.

Hogir Abdo et Abby Sewell, Associated Press