Le Recovery Cafe de Vancouver est une « oasis dans le désert »

Par Moira Wyton, journaliste de l’Initiative de journalisme local

Calen Carswel est en convalescence depuis presque aussi longtemps qu’il est en vie.

L’homme de 61 ans a perdu sa sœur aînée, Eleanor, dans un accident de voiture alors qu’il n’avait que quatre ans. L’absence de son amour et de son soutien émotionnel, a déclaré Carswel, l’a poussé à chercher du réconfort presque partout où il pouvait trouver.

Carswel dit qu’il s’est tourné vers le sucre et la télévision lorsqu’il était enfant, puis vers l’alcool, la pornographie et la cocaïne lorsqu’il était jeune homme vivant à Lillooet, Terre-Neuve et Vancouver.

Pendant un certain temps, il a été sans abri, dormant pendant la journée dans une unité de stockage près de Pacific Station ou dans son camion, et prenant une douche au Vancouver Community College en espérant que personne ne remarque qu’il n’était pas étudiant.

En 2001, il a suivi un programme de traitement résidentiel de 90 jours qui l’a aidé à cesser de consommer de la cocaïne. Depuis, Carswel cherche un moyen de se remettre de son chagrin et de gérer son diagnostic de trouble bipolaire.

“Cela ressemble à des montagnes russes”, a déclaré Carswel. “Chaque jour est un peu différent.”

Parfois, ces derniers temps, cependant, son voyage secoué glisse vers une pause au Recovery Café, géré par la société à but non lucratif Kettle Society. Le premier du genre au Canada, le petit lieu de rencontre a ouvert ses portes à East Vancouver en septembre, offrant un espace physique aux personnes qui se remettent de la toxicomanie, des crises de santé mentale, de l’itinérance et du deuil pour se rassembler et guérir ensemble.

“C’est comme une oasis dans un désert”, a déclaré Carswel, qui a rejoint le programme à la mi-novembre. “C’est exactement ce que le médecin m’a prescrit.”

Le café compte déjà 50 membres depuis son lancement éphémère dans un espace temporaire du Downtown Eastside plus tôt cette année.

L’adhésion est gratuite et la seule attente est d’assister à l’une des quatre discussions hebdomadaires du cercle de récupération chaque semaine.

Avec un espace permanent à East Vancouver près de Hastings et Clark qui a été lancé vendredi, le café espère grandir pour soutenir plus de 300 personnes en convalescence et organiser deux cercles par jour.

“Il y a tellement de voies de rétablissement, et nous voulons juste être une autre option”, a déclaré le gérant du café Damian Murphy dans une interview. “Nous espérons être un espace où les gens peuvent explorer cela et apprendre les uns des autres.”

Murphy, qui travaille pour la Kettle Society depuis 13 ans, dit avoir vu les écarts entre les soins de santé, le logement, la toxicomanie et les services de santé mentale se creuser de plus en plus.

Même lorsque les gens souhaitent accéder à de l’aide pour des problèmes de toxicomanie ou de santé mentale, ils ont souvent peu de soutien disponible après avoir quitté les soins de crise dans un hôpital, un centre de traitement ou un centre de désintoxication, a-t-il déclaré.

Les cafés de rétablissement visent à faciliter ces transitions et à fournir un soutien continu aux membres après la fin d’une crise. Le premier a été fondé à Seattle en 2003.

“C’est un soutien communautaire, c’est non clinique, ce n’est pas menaçant”, a déclaré Murphy, “ce qui est important, surtout parce que pour beaucoup de gens aux prises avec des maladies mentales, il n’y a souvent pas beaucoup de confiance avec les institutions.”

À l’emplacement de Vancouver, les membres peuvent prendre une tasse de café et un repas chaud, participer à des discussions du cercle de rétablissement avec des pairs et suivre des cours de photographie et d’autres activités créatives. Il y a des téléphones et des ordinateurs à utiliser, et le personnel aide à connecter les membres à des ressources extérieures en matière de logement et de santé.

Environ 30% des membres sont autochtones, a déclaré Murphy, et le café vise à ajouter une programmation spécifique aux autochtones dans un proche avenir.

Chad de Regt, ancien infirmier et maintenant travailleur en santé mentale au café, dit que partager sa passion pour l’astrologie avec les membres en leur apprenant à lire leur thème astral a également été une guérison pour lui.

De Regt est né en Corée du Sud et adopté par un couple néerlandais vivant au Canada. Il dit qu’il a été confronté au racisme, aux traumatismes religieux et à l’homophobie en grandissant qui l’ont marqué pendant de nombreuses années.

“L’astrologie est une autre façon de se connaître plus profondément”, a-t-il déclaré dans une interview. “Mes cours et toutes nos autres ressources ici, il s’agit d’aider les gens à accepter qui ils sont afin qu’ils puissent aller de l’avant.”

Le programme n’est pas religieux et n’exige pas une abstinence totale. Les membres sont priés de s’abstenir de consommer de la drogue et de l’alcool pendant 24 heures avant de se présenter pendant les heures d’ouverture du lundi au vendredi.

Murphy espère que le café deviendra un modèle pour des espaces similaires à travers le Canada. « Vancouver est souvent le premier, mais nous ne voulons pas être le dernier », a-t-il déclaré.

Carswel avait l’habitude de se rendre à la Kettle Society dans le Downtown Eastside, où il a entendu parler pour la première fois du café de récupération.

Maintenant, il fait presque tous les jours le trajet en bus d’une demi-heure de son domicile à Burnaby jusqu’à l’emplacement permanent pour passer du temps avec d’autres membres alors qu’il surfe sur les vagues de deuil complexe sur lesquelles il navigue toujours.

“Cela donne aux personnes en convalescence un menu plus large d’options”, a-t-il déclaré. « Ça va être une bonne chose pour moi, et pour Vancouver en général, surtout ce quartier.

addictionsVancouver