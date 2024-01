Le recours du Canada aux pouvoirs d’urgence est « injustifié » (juge)

il y a 7 heures

Un juge fédéral a statué que le recours par le Canada aux pouvoirs d’urgence pour mettre fin aux manifestations antigouvernementales du Convoi de la Liberté il y a deux ans était « déraisonnable » et injustifié.

Des manifestations et des blocus plus courts ont également eu lieu à divers points frontaliers à travers le pays.

Les pouvoirs d’urgence ont permis au gouvernement d’imposer des interdictions de rassemblement public dans certaines zones et d’interdire les déplacements vers les zones de protestation, y compris aux ressortissants étrangers, entre autres mesures.

Dans la décision de mardi, le juge Mosely a écrit : « J’ai conclu que la décision de publier la proclamation ne porte pas les caractéristiques du caractère raisonnable – justification, transparence et intelligibilité – et n’était pas justifiée par rapport aux contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui étaient requises pour être pris en considération.”