Le recordman Messi snobé par les organisateurs du Ballon d’Or

L’Argentin n’aura aucune chance de conserver sa couronne en 2022

France Football a causé un choc vendredi en omettant le détenteur actuel du prix Lionel Messi de la liste des 30 finalistes pour le Ballon d’Or pour la première fois depuis 2005.

Messi a remporté la plus haute distinction individuelle du football pour une septième fois record en 2021, mais une saison peu flatteuse où il n’a réussi que 11 buts dans le nouveau club du Paris Saint Germain l’a vu, ainsi que son coéquipier Neymar, exclu de la course pour le gong.

De nombreux fans ont naturellement protesté contre le camouflet de Messi en ligne sur des plateformes de médias sociaux telles que Twitter, ce qui a forcé l’un des journalistes du magazine qui organise le prix depuis 1956, France Football, à essayer de clarifier la question.

“Forcément, Lionel Messi, avec ses 15 apparitions consécutives depuis 2006, ses sept victoires au Ballon d’Or, [and] son statut de tenant du titre, pèse très lourd dans le choix final”, Emmanuel Bojan a commencé à s’expliquer.

Lionel Messi ne parvient pas à figurer sur la liste restreinte du Ballon d’Or pour la première fois depuis 2005 😳 pic.twitter.com/7c4g5NoWGX — BUT (@but) 12 août 2022

“L’Argentin faisait partie des discussions pour intégrer le 30, mais les nouveaux critères du Ballon d’Or lui étaient défavorables : [the] disparition du critère de la carrière entière d’un joueur, et nouvelle périodicité, calquée sur une saison de football et non plus sur une année civile, qui ne permet pas d’intégrer la Copa America du 11 juillet 2021.

“Et puis, il faut avouer que sa première saison à Paris a été très décevante tant au niveau de l’impression visuelle que des statistiques.” Bojan a en outre proposé.

Pourtant, bien que Manchester United n’ait pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions à son retour au club après avoir rejoint la Juventus pour un contrat de deux ans l’été dernier, Bojan a suggéré que les statistiques du rival générationnel de Messi et quintuple vainqueur Cristiano Ronaldo “dites le contraire”.

“Ronaldo est devenu le meilleur buteur du football national cette saison [117 goals]. Il a été extrêmement décisif lors de la phase de groupes de la Ligue des champions avec quatre buts improvisés qui ont donné sept points à Man Utd.

“En Premier League, il compte 18 buts dont deux triplés. Au total, 32 buts en 49 matches, ce n’est pas autant que lors de ses meilleures saisons mais suffisamment pour figurer parmi les 30 meilleurs joueurs du monde.” Bojan a insisté.

Avec Messi hors de la chasse, les autres favoris pour le prix incluent Karim Benzema du Real Madrid et la nouvelle recrue de Barcelone Robert Lewandowski – qui, selon beaucoup, n’ont pas eu de chance d’être négligés la dernière fois.

En raison du calendrier de la Coupe du monde 2022, la cérémonie du Ballon d’Or aura lieu le 17 octobre à Paris cette année au lieu d’occuper son créneau habituel de début décembre.