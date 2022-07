Le record remarquable d’Alex Popp assure le retour de l’Allemagne en finale de l’Euro

Quand Alex Popp a marqué son tout premier but en Euro contre le Danemark lors du match d’ouverture de la phase de groupes de l’Allemagne, elle est tombée à genoux les larmes aux yeux. Ses coéquipiers se sont rassemblés autour d’elle et l’ont levée sur ses pieds, sachant ce que cela signifiait pour elle de participer à son tout premier tournoi européen.

Le joueur de 31 ans avait raté les éditions 2013 et 2017 en raison de graves blessures. Elle a également failli manquer ce tournoi, souffrant d’une autre blessure grave qui l’a empêchée d’entrer jusqu’en mars de cette année. Si cela s’était déroulé l’année dernière comme prévu, nous aurions déploré l’occasion manquée de ne pas voir l’un des joueurs les plus prolifiques d’Allemagne – et du monde. COVID-19 a alors presque gâché sa chance d’apparaître lorsqu’elle a été testée positive trois semaines seulement avant le début du tournoi.

C’est pourquoi c’était agréable de voir une roue Popp détendue et extatique loin du but célébrer à deux reprises mercredi après avoir donné l’avantage à l’Allemagne à deux reprises lors de leur victoire 2-1 en demi-finale contre la France. Comparé à l’affaissement de soulagement sur ses épaules après le but du Danemark, c’était une joueuse qui avait répondu à toutes les questions qu’elle avait sur son entrée.

“C’était un moment vraiment spécial parce que j’avais le sentiment que beaucoup de gens m’avaient déjà radiée”, avait déclaré Popp à propos de son premier but contre le Danemark. “J’ai pu montrer avec mon esprit combatif et ma mentalité que je suis toujours une force avec laquelle il faut compter. Je ne suis pas seulement ici pour faire de la figuration.”

Lors de ce premier match, elle quittait le banc en tant que remplaçante de l’impact après 60 minutes. À l’approche du match de mercredi à Milton Keynes, elle avait consolidé sa place dans le onze de départ et visait à devenir la première joueuse à marquer dans cinq matchs consécutifs. Elle avait auparavant égalé le record établi par sa compatriote Heidi Mohr en marquant en quatre.

Son premier but de la soirée était un acte de classe. Cela avait été du tac au tac entre les deux équipes dans les 40 premières minutes avec un rythme électrique et de superbes arrêts sur coups de pied arrêtés par les deux gardiens de but. Ensuite, Svenja Huth a trouvé de l’espace en bas à droite et a lancé un magnifique centre dans la surface. Popp s’est placé devant les défenseurs français et a volé le ballon devant Pauline Peyraud-Magnin. En plus d’être un record individuel pour Popp, le but a également marqué le 100e but de l’Allemagne dans le tournoi. Il semblait approprié que le buteur soit quelqu’un qui avait tant donné au football allemand.

Un but contre son camp de Merle Frohms quatre minutes plus tard – qui a mis fin à un record remarquable dans lequel l’Allemagne n’a pas encaissé pendant 403 minutes dans la compétition, la dernière fois lorsqu’elle a été battue par le Danemark en quart de finale en 2017 – a vu la France venir de retour mais Popp était là pour intervenir une fois de plus en seconde période. Le but était relativement similaire en ce sens que Huth a de nouveau traversé le ballon dans la surface et que Popp était là pour le coller dans le filet. La seule différence est que cette fois, elle a utilisé sa tête. Encore une fois, c’était un coup à une touche, comme tous ses objectifs l’ont été.

À l’approche de la finale de dimanche contre l’Angleterre, pays hôte, à Wembley (Regardez EN DIRECT, midi HE sur ESPN, ESPN +), Popp a marqué six des 13 buts de l’Allemagne et égalise Beth Mead pour le plus grand nombre de buts marqués dans la compétition. Ces six buts proviennent de 17 tirs tandis que le reste de l’équipe allemande compte sept buts combinés sur 75 tirs, ce qui signifie que Popp a marqué 46% de ses buts. Elle a fait la différence pour cette équipe d’Allemagne dont beaucoup doutaient de son arrivée.

En regardant Popp jouer mercredi, il était facile de penser aux “et si”. Elle compte 119 sélections en Allemagne et 59 buts. Elle a remporté l’or olympique et la Coupe du monde des moins de 20 ans où elle a remporté le ballon d’or et le soulier d’or. En club, elle a remporté trois fois la Ligue des champions, cinq fois la Frauen Bundesliga et huit fois la Coupe d’Allemagne. Deux fois, elle a été nommée footballeuse allemande de l’année et tout cela alors qu’elle se remettait de trois blessures graves. Beaucoup d’autres joueurs auraient abandonné ou du moins envisagé de prendre leur retraite mais Popp a préféré ne pas s’attarder sur ce qui aurait pu être.

“Pas maintenant, pour être honnête. À l’époque, je l’ai fait bien sûr. En 2013, nous sommes devenus champions d’Europe, alors peut-être que j’aurais déjà eu cela sur mon CV. Cela aurait été bien”, a-t-elle déclaré. Deutsche Welle avant le tournoi.

“Cela ne sert à rien d’y penser pendant des années, de s’y attarder, pour ainsi dire. Je dois accepter les choses telles qu’elles sont. Je l’ai également rencontré de front avec un esprit combatif en me tenant ici et en pouvant jouer dans cette Europe Championship. J’en suis très fier en ce moment.”

Lorsque le coup de sifflet final a retenti mercredi, Popp est tombée directement sur le dos, respirant fortement et semblant émue. Son équipe ne l’a pas laissée avoir un moment bien longtemps, s’empilant rapidement sur leur capitaine et partageant son moment. Son dos a été giflé, sa tête a été caressée et tout le monde savait que c’était son moment. Après toute la douleur, après toutes les luttes mentales qu’elle a dû traverser, elle va enfin en finale de l’Euro.