Le record nocturne de Daniel Jones des Giants évoque des comparaisons avec Andy Dalton

La défaite lors de la victoire 40-0 des Cowboys de Dallas contre les Giants le 10 septembre était la poursuite d’une tendance négative pour le quart-arrière de New York Daniel Jones.

Jones, le choix n ° 6 du repêchage de la NFL 2019, a désormais une fiche de 1-11 lors des matchs nocturnes de la NFL.

Et voici la mauvaise nouvelle pour les fans des Giants : les G-Men ont encore quatre matchs aux heures de grande écoute, dont trois en quatre semaines, dont jeudi contre les 49ers, le 2 octobre contre les Seahawks, le 15 octobre contre les Bills. et le 11 décembre contre les Packers.

Jones, trois fois joueur offensif de la semaine NFC, a fait tourner les têtes lorsqu’il a été chronométré à 21,23 mph lors de sa course de 80 verges contre les Eagles de Philadelphie en 2020, la plus rapide pour un QB depuis Lamar Jackson de Baltimore en 2018. La course est un record de franchise pour un QB.

Les Giants ont encore investi dans Jones en lui signant une prolongation de contrat de 160 millions de dollars sur quatre ans en mars.

Pensez-vous que cette tendance va se poursuivre pour Daniel Jones, ou est-ce que Danny Dimes entame une séquence chaude aux heures de grande écoute ?