À plus de 67 millions de dollars, elle semble être la maison unifamiliale la plus chère jamais vendue en Israël.

La vente a contribué à renforcer la décision controversée de Trump de déplacer l’ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem en 2018 et de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël. La vente de la propriété rendrait plus difficile pour les futurs présidents de revenir sur la décision de déplacer l’ambassade. Le président élu Joe Biden a critiqué la décision de déplacer l’ambassade à Jérusalem, mais a déclaré qu’il ne l’annulerait pas.

Un peu plus d’une semaine plus tard, l’ambassade des États-Unis a déclaré que « l’acheteur était sélectionné uniquement sur la base de l’offre la plus élevée et la meilleure ». Il a refusé de dire combien d’offres avaient été faites ou d’identifier l’un des acheteurs potentiels.