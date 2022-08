Le record du monde Guinness montre ce qu’il y a dans le plus haut bâtiment du monde

Le plus haut bâtiment du monde, Burj Khalifa, a été une pièce architecturale fascinante pour le peuple, que ce soit pour sa hauteur étonnante de 828 mètres ou pour les vues spectaculaires qu’il offre. La tour qui abrite 900 personnes reste l’un des principaux lieux d’intérêt pour les touristes dans le monde. Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemble cette merveille de l’intérieur ou combien il en coûte pour y vivre, Guinness World Records a résolu le mystère. Ils ont récemment présenté une visite guidée des appartements résidentiels les plus hauts du monde.

Le Burj Khalifa a été nommé d’après le cheikh Ibn Zayed Al Nahyan, le chef de l’émirat voisin d’Abu Dhabi. Il détient de nombreux records et est reconnu par le Guinness World Records dans leur Hall of Fame. Le bâtiment de 163 étages détient le record du plus grand nombre d’étages dans un immeuble. Dans celui-ci, il y a 900 maisons réparties sur les niveaux 19-108.

Les studios dans le bâtiment peuvent coûter environ 2 millions d’AED, ce qui équivaut à environ 4,3 crores de roupies. Dans le même temps, un appartement de luxe de quatre ou cinq chambres peut coûter plus de 100 millions d’AED, soit environ 216 crore ₹. Les maisons sont livrées avec des frais de service supplémentaires qui varient en fonction de la taille de l’appartement. Le montant des frais peut dépasser 500 000 AED par an (environ Rs 1 crore).

Donnant des détails sur un éventail d’équipements dans le bâtiment auquel les résidents ont accès, le site Guinness a partagé qu’il y a quatre piscines : une au niveau 43, une au niveau 76 (détenait auparavant le record de la plus haute piscine du monde dans un bâtiment), un sur le toit du Club et un autre à l’intérieur. Le Club est un centre de santé et de bien-être de quatre étages, avec des services de spa et deux gymnases en plus des piscines susmentionnées.

Pour ceux qui aiment lire, il y a une bibliothèque au niveau 123. La tour dispose également d’un Cigar Lounge au 13ème étage. Il y a des sky lobbies aux niveaux 43, 76 et 123 qui peuvent être utilisés comme lieu de rassemblement ou d’accueil d’événements. On peut également les montrer comme les magnifiques panoramas de leur maison à tous les visiteurs. La plate-forme d’observation extérieure la plus haute du monde, au 148e étage, permet de surveiller la ville. Nommé ‘At The Top’, Burj Khalifa SKY, il est à 555 m (1 823 pieds) au-dessus de la Terre, le site Web a noté tout en mentionnant les côtes de l’Iran (à environ 153 km) seront visibles d’ici lorsque la marée est basse et le ciel est dégager.

Le restaurant At.mosphere situé au niveau 122 était le restaurant le plus haut d’un immeuble jusqu’à ce que Heavenly Jin de Shanghai, en Chine, prenne le relais en 2021. Avec une capacité de 210 personnes, cet endroit vous offre la possibilité de dîner au grill ou se mêler dans le salon.

Pour faire vos courses, vous pourrez vous procurer l’essentiel à l’épicerie Burj’s située à l’intérieur même de la tour.

Vous n’avez pas besoin de quitter le bâtiment si vous avez besoin d’une pause et de vacances chics. Aux niveaux 1 à 8, se trouve l’hôtel Armani qui compte 160 chambres. L’hôtel dispose de sa propre piscine, d’une bibliothèque, d’un spa, d’une salle de sport, d’un service de chambre 24h/24 et 7j/7 et d’un concierge. Les niveaux du 9 au 16 sont occupés par 144 suites des Résidences Armani. Ces appartements d’une ou deux chambres ont été personnellement conçus par Giorgio Armani.

C’est un rêve pour beaucoup de vivre dans ce luxueux immeuble, mais le fait intimidant est de naviguer à travers le grand nombre d’étages. Mais pour cela, il existe un ascenseur qui peut monter 504 m (1 654 pieds) en une seule ascension. Il détenait le record de l’ascenseur le plus haut d’un immeuble.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici